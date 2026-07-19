Kane, Tuchel hakkında açık konuştu: «Çok şey öğrendi»

·40·Spor
Kane, Tuchel hakkında açık konuştu: «Çok şey öğrendi»

İngiltere milli takımı forveti Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Thomas Tuchelhakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaptan, teknik adamın ilk büyük turnuvasının kolay geçmediğini ancak kısa sürede önemli bir tecrübe kazandığını vurguladı.

İngiltere şampiyonluğa ulaşamadı ancak Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

«Bu onun ilk büyük turnuvasıydı»

Kane'e göre, kulüp futbolunda büyük tecrübesi olan Tuchel için milli takımla Dünya Kupası'na katılmak tamamen farklı bir sınavdı.

«Bu onun ilk büyük turnuvası. Bence takım ve tüm turnuva süreci hakkında çok şey öğrendi» dedi Kane.

Forvet, teknik direktörün turnuva boyunca sadece taktikleri değil, aynı zamanda oyuncuların toparlanması, seyahatler ve sürekli baskı ile ilgili yönleri de daha derinden anladığını belirtti.

Tuchel için yeni bir deneyim

Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda maçlar arasındaki kısa süre, farklı şehirlere seyahat etmek ve sonuç alma baskısı, teknik direktörlerden özel bir yaklaşım gerektiriyor.

Kane, Tuchel'in bu süreçte şu alanlarda tecrübe kazandığını belirtti:

  • takımı kısa sürede toparlamak;

  • turnuva boyunca kadroyu yönetmek;

  • uzun seyahatlere uyum sağlamak;

  • mağlubiyet sonrası oyuncuları motive etmek;

  • taraftar ve medya baskısını göğüslemek.

İngiltere finale bir adım kala durdu

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışından elenmişti.

Ardından takım, üçüncülük maçı için Fransa karşısına çıktı. On golün atıldığı dramatik karşılaşmada İngilizler 6-4 galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuç, İngiltere için 1966 yılındaki dünya şampiyonluğundan sonraki en iyi Dünya Kupası performanslarından biri oldu.

Kane geleceğe güvenle bakıyor

Kane'in sözlerinden, oyuncuların Tuchel ile çalışmaya devam etmeye ve sonraki büyük turnuvalarda daha yüksek sonuçlar elde etmeye inandıkları anlaşılıyor.

2026 Dünya Kupası Thomas Tuchel için ilk büyük milli takım turnuvası oldu. İngiltere kupasız kalsa da, bronz madalya ve kazanılan tecrübe gelecekteki şampiyonluk hedefleri için önemli bir temel olabilir.

Şimdi asıl soru şu: Tuchel bu derslerden sonra İngiltere'yi bir sonraki büyük turnuvada finale taşıyabilecek mi?

Harry KaneThomas TuchelİngiltereDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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