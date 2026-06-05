Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi...
Ikki qo‘shni davlat rahbarlari o‘rtasidagi masofaviy va keskin diplomatik bahs-munozaralar yangi pallada davom etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Sankt-Peterburg xalqaro forumi doirasida bildirgan fikrlaridan so‘ng, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ham jim qarab turmadi. Joriy yilning 5 iyun kuni Ukraina yetakchisi o‘zining rasmiy telegram kanali orqali Kreml rahbarining so‘zlariga qat’iy va kutilgan raddiya javobini e’lon qildi.
Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, Moskva rasmiylari tinchlik muzokaralari va barqarorlik o‘rnatish o‘rniga, hamon harbiy harakatlarni davom ettirish yo‘lini ustuvor deb bilmoqda.
"Kuchsiz javob" va dunyo hamjamiyatining xafsalasi pir bo‘lishi
Volodimir Zelenskiy o‘z bayonotida Rossiya tomonidan berilgan javobni muzokaralar jarayoni uchun "kuchsiz va samarasiz" deb baholadi hamda ushbu chiqish xalqaro maydondagi ko‘plab kuzatuvchilarni ranjitganini ma’lum qildi.
Urushni tugatish istagining yo‘qligi: Zelenskiyning fikricha, Kreml mavjud vaziyatni o‘zgartirishni xohlamayapti va bu mojaro faqat urush ortidan katta daromad ko‘rayotgan siyosiy doiralargagina manfaat keltirmoqda.
Iqtisodiy bosimni oshirish chaqirig‘i: "Bugun o‘sha yerda turganlarning barchasi juda xursand va jilmayib turishardi. Demak, Rossiyaning moliyaviy imkoniyatlarini yanada cheklash va unga nisbatan xalqaro bosimni maksimal darajada kuchaytirish kerak", — deya qo‘shimcha qildi Ukraina rahbari.
Minnatdorchilik izhori: Murojaat yakunida Ukraina prezidenti ushbu murakkab davrda Kiyevni qo‘llab-quvvatlayotgan va haqiqiy adolatli tinchlik tarafdori bo‘lgan barcha global hamkorlariga o‘z minnatdorchiligini bildirib o‘tdi.
Ochiq xatdan "Bo‘sh idish"gacha: Ikki kunlik siyosiy To‘qnashuv xronologiyasi
Ikki rahbar o‘rtasidagi ushbu qizg‘in fikrlar to‘qnashuvi qisqa vaqt ichida sodir bo‘ldi va dunyo OAV diqqat markaziga chiqdi. Voqealar rivoji quyidagi ketma-ketlikda kuzatildi:
Sana va vaqt
Tomonlarning qadamlari va bayonotlari
Markaziy g‘oyasi va mazmuni
4 iyun
Zelenskiyning ochiq maktubi
Ukraina Rossiya uchun harbiy harakatlar bahosini keskin oshirishga qodirligini bildirdi, biroq urushga chek qo‘yish maqsadida Putin bilan yuzma-yuz, shaxsiy uchrashuv o‘tkazish taklifini ilgari surdi.
5 iyun (Kunduzi)
Putinning javob bayonoti
Kreml rahbari uchrashuvdan hech qachon qochmaganini, ammo natijasiz suhbatlarni "bo‘sh idishni yana bir bo‘sh idishga bo‘shatish" deb hisoblashini aytdi. Xatda qo‘pollik elementlari borligi va muloqotdan ma’no yo‘qligini ta’kidladi.
5 iyun (Oqshom)
Zelenskiyning raddiyasi
Rossiya tomoni yana urush yo‘lini tanlaganini va tinchlikni istamasligini dunyoga namoyish etganini bildirib, iqtisodiy sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi.
Zamin sharhi: Okean ortida yirik futbol musobaqalari va Jahon chempionati shukuhi boshlanayotgan bir paytda, Yevropa maydonidagi geosiyosiy inqiroz yangi va murakkab bosqichga kirmoqda. 4-5 iyun kunlari guvohi bo‘lganimiz — "ochiq xat" va unga berilgan keskin "raddiyalar" tomonlarning o‘rtasidagi ishonch mutlaqo yo‘qolganini ko‘rsatadi. Bir tomon iqtisodiy va harbiy bosimni oshirishni talab qilayotgan, ikkinchi tomon esa legitimlik va shartlarni ro‘kach qilayotgan bir paytda, haqiqiy tinchlik muzokaralari yaqin orada boshlanmasligi ayon bo‘lib qolmoqda.
Jahon siyosati maydonidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, global mojarolar tahlili va xalqaro munosabatlarga oid eng eksklyuziv sharhlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…