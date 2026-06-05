Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi...

·79·Dunyo
Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi...

Ikki qo‘shni davlat rahbarlari o‘rtasidagi masofaviy va keskin diplomatik bahs-munozaralar yangi pallada davom etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Sankt-Peterburg xalqaro forumi doirasida bildirgan fikrlaridan so‘ng, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ham jim qarab turmadi. Joriy yilning 5 iyun kuni Ukraina yetakchisi o‘zining rasmiy telegram kanali orqali Kreml rahbarining so‘zlariga qat’iy va kutilgan raddiya javobini e’lon qildi.

Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, Moskva rasmiylari tinchlik muzokaralari va barqarorlik o‘rnatish o‘rniga, hamon harbiy harakatlarni davom ettirish yo‘lini ustuvor deb bilmoqda.

"Kuchsiz javob" va dunyo hamjamiyatining xafsalasi pir bo‘lishi

Volodimir Zelenskiy o‘z bayonotida Rossiya tomonidan berilgan javobni muzokaralar jarayoni uchun "kuchsiz va samarasiz" deb baholadi hamda ushbu chiqish xalqaro maydondagi ko‘plab kuzatuvchilarni ranjitganini ma’lum qildi.

  • Urushni tugatish istagining yo‘qligi: Zelenskiyning fikricha, Kreml mavjud vaziyatni o‘zgartirishni xohlamayapti va bu mojaro faqat urush ortidan katta daromad ko‘rayotgan siyosiy doiralargagina manfaat keltirmoqda.

  • Iqtisodiy bosimni oshirish chaqirig‘i: "Bugun o‘sha yerda turganlarning barchasi juda xursand va jilmayib turishardi. Demak, Rossiyaning moliyaviy imkoniyatlarini yanada cheklash va unga nisbatan xalqaro bosimni maksimal darajada kuchaytirish kerak", — deya qo‘shimcha qildi Ukraina rahbari.

  • Minnatdorchilik izhori: Murojaat yakunida Ukraina prezidenti ushbu murakkab davrda Kiyevni qo‘llab-quvvatlayotgan va haqiqiy adolatli tinchlik tarafdori bo‘lgan barcha global hamkorlariga o‘z minnatdorchiligini bildirib o‘tdi.

Ochiq xatdan "Bo‘sh idish"gacha: Ikki kunlik siyosiy To‘qnashuv xronologiyasi

Ikki rahbar o‘rtasidagi ushbu qizg‘in fikrlar to‘qnashuvi qisqa vaqt ichida sodir bo‘ldi va dunyo OAV diqqat markaziga chiqdi. Voqealar rivoji quyidagi ketma-ketlikda kuzatildi:

Sana va vaqt

Tomonlarning qadamlari va bayonotlari

Markaziy g‘oyasi va mazmuni

4 iyun

Zelenskiyning ochiq maktubi

Ukraina Rossiya uchun harbiy harakatlar bahosini keskin oshirishga qodirligini bildirdi, biroq urushga chek qo‘yish maqsadida Putin bilan yuzma-yuz, shaxsiy uchrashuv o‘tkazish taklifini ilgari surdi.

5 iyun (Kunduzi)

Putinning javob bayonoti

Kreml rahbari uchrashuvdan hech qachon qochmaganini, ammo natijasiz suhbatlarni "bo‘sh idishni yana bir bo‘sh idishga bo‘shatish" deb hisoblashini aytdi. Xatda qo‘pollik elementlari borligi va muloqotdan ma’no yo‘qligini ta’kidladi.

5 iyun (Oqshom)

Zelenskiyning raddiyasi

Rossiya tomoni yana urush yo‘lini tanlaganini va tinchlikni istamasligini dunyoga namoyish etganini bildirib, iqtisodiy sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi.

Zamin sharhi: Okean ortida yirik futbol musobaqalari va Jahon chempionati shukuhi boshlanayotgan bir paytda, Yevropa maydonidagi geosiyosiy inqiroz yangi va murakkab bosqichga kirmoqda. 4-5 iyun kunlari guvohi bo‘lganimiz — "ochiq xat" va unga berilgan keskin "raddiyalar" tomonlarning o‘rtasidagi ishonch mutlaqo yo‘qolganini ko‘rsatadi. Bir tomon iqtisodiy va harbiy bosimni oshirishni talab qilayotgan, ikkinchi tomon esa legitimlik va shartlarni ro‘kach qilayotgan bir paytda, haqiqiy tinchlik muzokaralari yaqin orada boshlanmasligi ayon bo‘lib qolmoqda.

Jahon siyosati maydonidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, global mojarolar tahlili va xalqaro munosabatlarga oid eng eksklyuziv sharhlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vladimir ZelenskiyVladimir PutinUkrainaRossiyaSankt-Peterburg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaRodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaBugun, 19:35Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiXomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiBugun, 19:01Avstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiAvstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiKecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi... – Zamin.uz, 05.06.2026