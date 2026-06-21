Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdi
Yaponiya avtosanoatining ikki yirik giganti — Toyota va Nissan kompaniyalari oʻz mamlakati isteʼmolchilarini AQSHdagi zavodlarda yigʻilgan avtomobillarning oʻziga xos “noqsonlari” borligi haqida rasman ogohlantirdi. Ushbu bayonot yapon brendlarining xorijdagi ishlab chiqarish standartlari va ichki bozor talablari oʻrtasidagi farqni ochiq tan olishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap shundaki, hozirda Yaponiya bozoriga import qilinayotgan Toyota Tundra (Texas), Toyota Highlander (Indiana) va Nissan Murano (Tennessi) modellari Amerika zavodlarida yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchilar ushbu modellar uchun ilova qilingan hujjatlarda ularning yigʻilish sifati Yaponiya ichki bozori uchun odatiy boʻlgan qatʼiy standartlardan farq qilishi mumkinligini koʻrsatib oʻtgan.
Kosmetik nuqsonlar va boʻyoq muammolariToyota kompaniyasi oʻz mijozlarini avtomobil kuzovining boʻyoq qatlamidagi ehtimoliy “nyuanslar” haqida ogohlantirmoqda. Xususan, AQSHdan keltirilgan mashinalarda boʻyoq qatlami yupqaroq boʻlishi, turli qismlar orasida rang tafovuti sezilishi, jilo berish izlari yoki hatto mayda botiqlar uchrashi mumkinligi aytilgan. Shunga qaramay, brend vakillari bu kamchiliklar faqat estetik xarakterga ega ekanini va texnik xavfsizlikka taʼsir qilmasligini taʼkidlagan.
Nissan esa bu borada yanada ochiqroq pozitsiyani egalladi. Kompaniya Nissan Murano modelida detallar orasidagi choklarning notekisligi, germetik izlari va kuzov panellarining bir-biriga mos tushishidagi kichik ogʻishlar boʻlishi mumkinligini tan oldi. Bu kabi holatlar odatda yaponiyalik xaridorlar uchun qabul qilib boʻlmas darajadagi nuqsonlar hisoblanadi.
Texnologik cheklovlar va moslashuv muammosiSifatdan tashqari, ushbu avtomobillarning dasturiy taʼminotida ham jiddiy cheklovlar mavjud. Masalan, Toyota Tundra modelidagi yoʻl belgilarini aniqlash tizimi Yaponiya infratuzilmasida xatoliklar bilan ishlashi mumkin. Shuningdek, multimedia tizimi faqat ingliz tilini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa mahalliy haydovchilar uchun noqulaylik tugʻdiradi.
Nissan Murano modelida esa vaziyat yanada murakkabroq:
- Interfeysda yapon tili mavjud emas;
- Mahalliy radiostansiyalar chastotalari qoʻllab-quvvatlanmaydi;
- Yaponiya bozoriga xos boʻlgan Nissan Connect onlayn xizmatlari ishlamaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu modellar, ayniqsa Toyota Highlander va Nissan Murano juda ommabop hisoblanadi. Mamlakatimizga koʻpincha AQSH yoki BAA bozoridan keltiriladigan ushbu avtomobillarni xarid qilishda foydalanuvchilar yuqorida qayd etilgan yigʻish sifati va dasturiy taʼminot xususiyatlarini inobatga olishlari tavsiya etiladi.
…