Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdi

·0·Avto
Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdi

Yaponiya avtosanoatining ikki yirik giganti — Toyota va Nissan kompaniyalari oʻz mamlakati isteʼmolchilarini AQSHdagi zavodlarda yigʻilgan avtomobillarning oʻziga xos “noqsonlari” borligi haqida rasman ogohlantirdi. Ushbu bayonot yapon brendlarining xorijdagi ishlab chiqarish standartlari va ichki bozor talablari oʻrtasidagi farqni ochiq tan olishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap shundaki, hozirda Yaponiya bozoriga import qilinayotgan Toyota Tundra (Texas), Toyota Highlander (Indiana) va Nissan Murano (Tennessi) modellari Amerika zavodlarida yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchilar ushbu modellar uchun ilova qilingan hujjatlarda ularning yigʻilish sifati Yaponiya ichki bozori uchun odatiy boʻlgan qatʼiy standartlardan farq qilishi mumkinligini koʻrsatib oʻtgan.

Kosmetik nuqsonlar va boʻyoq muammolari

Toyota kompaniyasi oʻz mijozlarini avtomobil kuzovining boʻyoq qatlamidagi ehtimoliy “nyuanslar” haqida ogohlantirmoqda. Xususan, AQSHdan keltirilgan mashinalarda boʻyoq qatlami yupqaroq boʻlishi, turli qismlar orasida rang tafovuti sezilishi, jilo berish izlari yoki hatto mayda botiqlar uchrashi mumkinligi aytilgan. Shunga qaramay, brend vakillari bu kamchiliklar faqat estetik xarakterga ega ekanini va texnik xavfsizlikka taʼsir qilmasligini taʼkidlagan.

Nissan esa bu borada yanada ochiqroq pozitsiyani egalladi. Kompaniya Nissan Murano modelida detallar orasidagi choklarning notekisligi, germetik izlari va kuzov panellarining bir-biriga mos tushishidagi kichik ogʻishlar boʻlishi mumkinligini tan oldi. Bu kabi holatlar odatda yaponiyalik xaridorlar uchun qabul qilib boʻlmas darajadagi nuqsonlar hisoblanadi.

Texnologik cheklovlar va moslashuv muammosi

Sifatdan tashqari, ushbu avtomobillarning dasturiy taʼminotida ham jiddiy cheklovlar mavjud. Masalan, Toyota Tundra modelidagi yoʻl belgilarini aniqlash tizimi Yaponiya infratuzilmasida xatoliklar bilan ishlashi mumkin. Shuningdek, multimedia tizimi faqat ingliz tilini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa mahalliy haydovchilar uchun noqulaylik tugʻdiradi.

Nissan Murano modelida esa vaziyat yanada murakkabroq:

  • Interfeysda yapon tili mavjud emas;
  • Mahalliy radiostansiyalar chastotalari qoʻllab-quvvatlanmaydi;
  • Yaponiya bozoriga xos boʻlgan Nissan Connect onlayn xizmatlari ishlamaydi.
Ushbu holat yaponiyalik avtomobil ixlosmandlari va OAV oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Ekspertlarning fikricha, Toyota va Nissan kabi brendlarning bunday ochiq bayonoti AQSHdagi ishlab chiqarish madaniyati va Yaponiya ichki bozoridagi oʻta yuqori talablar oʻrtasidagi tafovutni yaqqol koʻrsatib bermoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu modellar, ayniqsa Toyota Highlander va Nissan Murano juda ommabop hisoblanadi. Mamlakatimizga koʻpincha AQSH yoki BAA bozoridan keltiriladigan ushbu avtomobillarni xarid qilishda foydalanuvchilar yuqorida qayd etilgan yigʻish sifati va dasturiy taʼminot xususiyatlarini inobatga olishlari tavsiya etiladi.

ToyotaNissanAvtomobilAQSHSifat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Bugun, 16:26Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikAriel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikBugun, 10:2630 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiKecha, 13:50Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi