Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng mashhur va nufuzli modellaridan biri boʻlgan Avalon sedanining navbatdagi restayling versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Xitoy Sanoat vazirligi bazasida paydo boʻlgan yangi fotosuratlar va texnik maʼlumotlar ushbu flagman sedan tashqi koʻrinishidan tortib dvigatel qismigacha sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutganini koʻrsatmoqda. Bu Avalon modelining uchinchi marta yangilanishi boʻlib, u oʻzining "katta akasi" hisoblangan Toyota Camry bilan koʻplab oʻxshashliklarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Toyota Avalon dizaynida brendning soʻnggi yillardagi uslubiy yoʻnalishi, xususan, yangi avlod Toyota Camry XV80 va orqa uzatmali Toyota Crown modellarining elementlari yaqqol koʻzga tashlanadi. Avtomobilning old qismi butunlay qayta ishlangan boʻlib, C-simon shakldagi zamonaviy svetodiod optika va vertikal chiziqlarga ega kengaytirilgan radiator panjarasi unga agressiv koʻrinish bergan. Shuningdek, bamperning chetki qismlarida qoʻshimcha havo oqimi kanallari paydo boʻlgani aerodinamikani yaxshilashga xizmat qiladi.
Tashqi koʻrinish va oʻlchamdagi oʻzgarishlarAvtomobilning orqa qismi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Ilgari qoʻllanilgan yaxlit yorugʻlik chizigʻi oʻrnini endi alohida bloklardan iborat chiroqlar egallagan. Model nomi esa yukxona qopqogʻining markaziy qismiga koʻchirilgan. Kuzovning profil qismi deyarli oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, xaridorlarga 17 va 18 dyuymli yangi dizayndagi gʻildirak disklari taklif etiladi. Avtomobilning umumiy uzunligi 5055 mm ni tashkil etadi, bu esa uni biznes-klass segmentidagi eng yirik sedanlardan biriga aylantiradi.
Texnik jihatdan yangilangan Avalon koʻp jihatdan yangi Toyota Camry bilan bir xil platforma va agregatlarni baham koʻradi. Bazaviy komplektatsiyada avtomobil 150 ot kuchiga ega boʻlgan 2,0 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlanadi. Bu variant tejamkorlik va shahar sharoitida qulay harakatlanishni xohlovchilar uchun moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning dinamik xususiyatlari va samaradorligi sezilarli darajada optimallashtirilgan.
Gibrid tizim va tejamkorlikYuqori komplektatsiyalar uchun Toyota muhandislari oʻz-oʻzini quvvatlovchi gibrid tizimni taklif etishmoqda. Ushbu tizim 2,0 litrli dvigatel bazasida ishlab chiqilgan boʻlib, umumiy quvvati 184 ot kuchiga teng. Gibrid Avalonning eng asosiy ustunligi uning yoqilgʻi sarfida namoyon boʻladi: ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, avtomobil 100 kilometr masofaga atigi 4,31 litr yoqilgʻi sarflaydi. Bu koʻrsatkich bunday oʻlchamdagi sedan uchun juda yuqori natija hisoblanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Toyota brendi, xususan, Toyota Camry va Avalon modellari doimo yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Yangilangan Avalon oʻzining keng saloni, zamonaviy texnologiyalari va tejamkor gibrid dvigateli bilan mamlakatimizdagi premium sedan ishqibozlari eʼtiborini tortishi shubhasiz. Hozircha yangi model Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, tez orada u boshqa mintaqalarga ham eksport qilinishi kutilmoqda.
Yangi Toyota Avalon modelining rasmiy jahon premyerasi yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻshanda avtomobilning ichki interyeri, xavfsizlik tizimlari va sotuvga chiqish narxlari haqida batafsil maʼlumotlar ochiqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu restayling modelning bozordagi umrini yana bir necha yilga uzaytirishga va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.
…