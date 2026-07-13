Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar

·19·Avto
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar

Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng mashhur va nufuzli modellaridan biri boʻlgan Avalon sedanining navbatdagi restayling versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Xitoy Sanoat vazirligi bazasida paydo boʻlgan yangi fotosuratlar va texnik maʼlumotlar ushbu flagman sedan tashqi koʻrinishidan tortib dvigatel qismigacha sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutganini koʻrsatmoqda. Bu Avalon modelining uchinchi marta yangilanishi boʻlib, u oʻzining "katta akasi" hisoblangan Toyota Camry bilan koʻplab oʻxshashliklarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Toyota Avalon dizaynida brendning soʻnggi yillardagi uslubiy yoʻnalishi, xususan, yangi avlod Toyota Camry XV80 va orqa uzatmali Toyota Crown modellarining elementlari yaqqol koʻzga tashlanadi. Avtomobilning old qismi butunlay qayta ishlangan boʻlib, C-simon shakldagi zamonaviy svetodiod optika va vertikal chiziqlarga ega kengaytirilgan radiator panjarasi unga agressiv koʻrinish bergan. Shuningdek, bamperning chetki qismlarida qoʻshimcha havo oqimi kanallari paydo boʻlgani aerodinamikani yaxshilashga xizmat qiladi.

Tashqi koʻrinish va oʻlchamdagi oʻzgarishlar

Avtomobilning orqa qismi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Ilgari qoʻllanilgan yaxlit yorugʻlik chizigʻi oʻrnini endi alohida bloklardan iborat chiroqlar egallagan. Model nomi esa yukxona qopqogʻining markaziy qismiga koʻchirilgan. Kuzovning profil qismi deyarli oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, xaridorlarga 17 va 18 dyuymli yangi dizayndagi gʻildirak disklari taklif etiladi. Avtomobilning umumiy uzunligi 5055 mm ni tashkil etadi, bu esa uni biznes-klass segmentidagi eng yirik sedanlardan biriga aylantiradi.

Texnik jihatdan yangilangan Avalon koʻp jihatdan yangi Toyota Camry bilan bir xil platforma va agregatlarni baham koʻradi. Bazaviy komplektatsiyada avtomobil 150 ot kuchiga ega boʻlgan 2,0 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlanadi. Bu variant tejamkorlik va shahar sharoitida qulay harakatlanishni xohlovchilar uchun moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning dinamik xususiyatlari va samaradorligi sezilarli darajada optimallashtirilgan.

Gibrid tizim va tejamkorlik

Yuqori komplektatsiyalar uchun Toyota muhandislari oʻz-oʻzini quvvatlovchi gibrid tizimni taklif etishmoqda. Ushbu tizim 2,0 litrli dvigatel bazasida ishlab chiqilgan boʻlib, umumiy quvvati 184 ot kuchiga teng. Gibrid Avalonning eng asosiy ustunligi uning yoqilgʻi sarfida namoyon boʻladi: ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, avtomobil 100 kilometr masofaga atigi 4,31 litr yoqilgʻi sarflaydi. Bu koʻrsatkich bunday oʻlchamdagi sedan uchun juda yuqori natija hisoblanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Toyota brendi, xususan, Toyota Camry va Avalon modellari doimo yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Yangilangan Avalon oʻzining keng saloni, zamonaviy texnologiyalari va tejamkor gibrid dvigateli bilan mamlakatimizdagi premium sedan ishqibozlari eʼtiborini tortishi shubhasiz. Hozircha yangi model Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, tez orada u boshqa mintaqalarga ham eksport qilinishi kutilmoqda.

Yangi Toyota Avalon modelining rasmiy jahon premyerasi yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻshanda avtomobilning ichki interyeri, xavfsizlik tizimlari va sotuvga chiqish narxlari haqida batafsil maʼlumotlar ochiqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu restayling modelning bozordagi umrini yana bir necha yilga uzaytirishga va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

ToyotaAvalonCamryAvtoТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari