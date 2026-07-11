Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi

·12·Avto
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi

Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoveri borasidagi rejalari bilan boʻlishdi. Ishlab chiqaruvchi ushbu modelning yanada kuchliroq va texnik jihatdan takomillashgan versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Bu yangilik nafaqat ichki bozor, balki Oʻzbekiston kabi anʼanaviy ravishda Lada modellariga qiziqish yuqori boʻlgan mintaqalar uchun ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AvtoVAZ dizayn markazi xodimi Sergey Kutuzovning maʼlum qilishicha, 2027-yilda Lada Azimut modelining 1,4 litrli turbomotor bilan jihozlangan modifikatsiyasi bozorga chiqadi. Ushbu dvigatel kamida 150 ot kuchiga ega boʻlishi kutilmoqda. Eng muhim yangiliklardan biri shundaki, mazkur kuch agregati klassik avtomat uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi, bu esa haydovchilar uchun qulaylikni sezilarli darajada oshiradi.

Sotuvlarning ilk bosqichida krossover faqat atmosferali dvigatellar bilan taklif etiladi. Boshlangʻich komplektatsiyada 1,6 litrli, 16 klapanli va 120 ot kuchiga ega motor oʻrnatiladi. Ushbu dvigatel olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Bu variant tejamkorlik va soddalikni afzal koʻruvchi xaridorlar uchun moʻljallangan.

Texnik imkoniyatlar va transmissiya variantlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, modelning biroz kuchliroq varianti 1,8 litrli, 135 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu versiya variator (CVT) transmissiyasi bilan taʼminlanadi. Shunday qilib, AvtoVAZ xaridorlarga mexanika, variator va kelajakda toʻliq avtomat qutilari orasidan tanlash imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan.

Hozirgi vaqtda Tolyatti shahridagi zavodda krossoverni seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik jarayonlari jadal davom etmoqda. Korxonada yangi model uchun plastik bamperlar ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirildi. Taʼkidlash joizki, ushbu detallarni quyish uchun zavoddagi eng yirik, ogʻirligi qariyb 40 tonna boʻlgan press-forma ishlatilmoqda.

Lada Azimut modelining seriyali ishlab chiqarilishi 2026-yilning uchinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Yil oxiriga qadar avtomobillar dilerlik markazlariga yetkazib beriladi. Dastlabki sotuvlar Moskva va Tolyatti shaharlarida yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda, shundan soʻng eksport bozorlari va boshqa hududlarga tarqatiladi.

Hozircha yangi krossoverning narxi ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlarning fikricha, Lada Azimut oʻz segmentida xitoylik raqobatchilar, xususan, BYD va Chery kabi brendlarning byudjet modellari bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda. Yangi turbo motor va avtomat quti esa brendning texnologik nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Lada AzimutAvtoVAZAvtomobilKrossoverYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiBugun, 01:54«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdiKecha, 22:11Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikKecha, 18:26Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaKecha, 15:24Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaKecha, 08:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvKecha, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?