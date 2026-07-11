Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoveri borasidagi rejalari bilan boʻlishdi. Ishlab chiqaruvchi ushbu modelning yanada kuchliroq va texnik jihatdan takomillashgan versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Bu yangilik nafaqat ichki bozor, balki Oʻzbekiston kabi anʼanaviy ravishda Lada modellariga qiziqish yuqori boʻlgan mintaqalar uchun ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AvtoVAZ dizayn markazi xodimi Sergey Kutuzovning maʼlum qilishicha, 2027-yilda Lada Azimut modelining 1,4 litrli turbomotor bilan jihozlangan modifikatsiyasi bozorga chiqadi. Ushbu dvigatel kamida 150 ot kuchiga ega boʻlishi kutilmoqda. Eng muhim yangiliklardan biri shundaki, mazkur kuch agregati klassik avtomat uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi, bu esa haydovchilar uchun qulaylikni sezilarli darajada oshiradi.
Sotuvlarning ilk bosqichida krossover faqat atmosferali dvigatellar bilan taklif etiladi. Boshlangʻich komplektatsiyada 1,6 litrli, 16 klapanli va 120 ot kuchiga ega motor oʻrnatiladi. Ushbu dvigatel olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Bu variant tejamkorlik va soddalikni afzal koʻruvchi xaridorlar uchun moʻljallangan.
Texnik imkoniyatlar va transmissiya variantlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, modelning biroz kuchliroq varianti 1,8 litrli, 135 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu versiya variator (CVT) transmissiyasi bilan taʼminlanadi. Shunday qilib, AvtoVAZ xaridorlarga mexanika, variator va kelajakda toʻliq avtomat qutilari orasidan tanlash imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan.
Hozirgi vaqtda Tolyatti shahridagi zavodda krossoverni seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik jarayonlari jadal davom etmoqda. Korxonada yangi model uchun plastik bamperlar ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirildi. Taʼkidlash joizki, ushbu detallarni quyish uchun zavoddagi eng yirik, ogʻirligi qariyb 40 tonna boʻlgan press-forma ishlatilmoqda.
Lada Azimut modelining seriyali ishlab chiqarilishi 2026-yilning uchinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Yil oxiriga qadar avtomobillar dilerlik markazlariga yetkazib beriladi. Dastlabki sotuvlar Moskva va Tolyatti shaharlarida yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda, shundan soʻng eksport bozorlari va boshqa hududlarga tarqatiladi.
Hozircha yangi krossoverning narxi ochiqlanmagan. Biroq, ekspertlarning fikricha, Lada Azimut oʻz segmentida xitoylik raqobatchilar, xususan, BYD va Chery kabi brendlarning byudjet modellari bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda. Yangi turbo motor va avtomat quti esa brendning texnologik nufuzini oshirishga xizmat qiladi.
…