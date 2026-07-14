AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi

·69·Avto
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi

7 iyul kuni Stellantis konserni tarkibiga kiruvchi Fiat kompaniyasi o‘zining eng ixcham va hamyonbop elektromobili — Topolino modelini AQSH bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu mittigina transport vositasi o‘zining narxi va o‘lchamlari bilan Amerika avtobozorida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan yangilik tafsilotlari va elektromobilning o‘ziga xos xususiyatlari bilan tanishtiradi.

Narxi qancha va qanday versiyalari bor?

Yangi Fiat Topolino modelining bazaviy bahosi 13 995 dollardan boshlanadi. To‘lov tarkibidagi majburiy yetkazib berish yig‘imini ($990) hisobga olsak, mashinaning haqiqiy boshlang‘ich narxi (soliqlar va ro‘yxatdan o‘tkazish xarajatlarisiz) taxminan 14 985 dollarni tashkil etadi. Bu bugungi kunda AQSHdagi eng arzon yangi elektromobillardan biridir.

AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi

Xaridorlarga ushbu modelning ikkita asosiy versiyasi taklif etilmoqda:

  1. Standart versiya — to‘liq yopiq kuzovli an’anaviy variant.

  2. Dolce Vita versiyasi — safarlardan ko‘proq zavq olish uchun kabriolet elementlariga ega bo‘lgan ochiq kuzovli variant.

Qiziqarli jihati: Ikkala komplektatsiya ham bir xil narxda sotiladi, bu esa xaridorlarga ortiqcha to‘lovlarsiz o‘zlariga ma’qul dizaynini tanlash imkonini beradi.

AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi

Mashina emas, balki «kvadrotsikl»: Texnik xususiyatlari

Shuni ta’kidlash joizki, Topolino klassik ma’nodagi to‘laqonli avtomobil emas. U rasman past tezlikda harakatlanuvchi transport vositasi (Low-Speed Vehicle / Kvadrotsikl) sinfiga kiradi. Uning asosiy texnik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko‘rsatkich

Texnik ma’lumotlar va imkoniyatlari

Bir quvvatlanishdagi masofa

Taxminan 74 km

Maksimal tezligi

40 km/soat bilan cheklangan

Uzunligi

Atigi 2,5 metrdan sal ko‘proq

Og‘irligi

Taxminan 487 kg

Quvvatlanish usuli

Oddiy maishiy (uydagi) rozetkadan zaryad oladi

Salon sig‘imi

2 ta o‘rindiq va minimalistik interer

Kimlar uchun mo‘ljallangan va uning kamchiliklari nimada?

Yangi Topolino — 1936 yilgi afsonaviy klassik modelning zamonaviy va ekologik toza talqinidir. Ishlab chiqaruvchilar ushbu transport vositasini katta mashinalarga ehtiyoji bo‘lmagan va qisqa masofaga qatnaydigan kishilar uchun juda qulay yechim sifatida taqdim etmoqda.

AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi

Bu transport vositasi quyidagi joylarda harakatlanish uchun juda mos keladi:

  • Shahar ichidagi tirbandliklarda va qisqa masofali kundalik qatnovlarda;

  • Yopiq hududlar, yirik korxonalar va talabalar kampuslarida;

  • Tezlik cheklangan va sokin harakatlanish mo‘ljallangan zonalarda.

Biroq tanqidiy fikrlar ham yo‘q emas. Ko‘plab ekspertlarning fikricha, elektromobilning quvvat zaxirasi kamligi va juda past tezligi tufayli uni katta trassalarda va shaharlararo uzoq safarlarda ishlatib bo‘lmaydi. Bu esa uni keng omma uchun emas, balki faqat ma’lum bir tor doiradagi ehtiyojlar uchun yaroqli mahsulotga aylantiradi.

Shunga qaramay, elektromobillar narxi kun sayin o‘sib borayotgan bir paytda, Fiat kompaniyasining ushbu «xalqchil» va hamyonbop qadami AQSH bozorida katta qiziqish uyg‘otdi va qisqa muddatda o‘zining muxlislarini topishi kutilmoqda.

FiatStellantisTopolinoAQSHZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Bugun, 09:23Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiSuzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiBugun, 08:25Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariGenesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariKecha, 22:26Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviKecha, 16:24Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi