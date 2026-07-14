AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
7 iyul kuni Stellantis konserni tarkibiga kiruvchi Fiat kompaniyasi o‘zining eng ixcham va hamyonbop elektromobili — Topolino modelini AQSH bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu mittigina transport vositasi o‘zining narxi va o‘lchamlari bilan Amerika avtobozorida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan yangilik tafsilotlari va elektromobilning o‘ziga xos xususiyatlari bilan tanishtiradi.
Narxi qancha va qanday versiyalari bor?
Yangi Fiat Topolino modelining bazaviy bahosi 13 995 dollardan boshlanadi. To‘lov tarkibidagi majburiy yetkazib berish yig‘imini ($990) hisobga olsak, mashinaning haqiqiy boshlang‘ich narxi (soliqlar va ro‘yxatdan o‘tkazish xarajatlarisiz) taxminan 14 985 dollarni tashkil etadi. Bu bugungi kunda AQSHdagi eng arzon yangi elektromobillardan biridir.
Xaridorlarga ushbu modelning ikkita asosiy versiyasi taklif etilmoqda:
Standart versiya — to‘liq yopiq kuzovli an’anaviy variant.
Dolce Vita versiyasi — safarlardan ko‘proq zavq olish uchun kabriolet elementlariga ega bo‘lgan ochiq kuzovli variant.
Qiziqarli jihati: Ikkala komplektatsiya ham bir xil narxda sotiladi, bu esa xaridorlarga ortiqcha to‘lovlarsiz o‘zlariga ma’qul dizaynini tanlash imkonini beradi.
Mashina emas, balki «kvadrotsikl»: Texnik xususiyatlari
Shuni ta’kidlash joizki, Topolino klassik ma’nodagi to‘laqonli avtomobil emas. U rasman past tezlikda harakatlanuvchi transport vositasi (Low-Speed Vehicle / Kvadrotsikl) sinfiga kiradi. Uning asosiy texnik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan:
Ko‘rsatkich
Texnik ma’lumotlar va imkoniyatlari
Bir quvvatlanishdagi masofa
Taxminan 74 km
Maksimal tezligi
40 km/soat bilan cheklangan
Uzunligi
Atigi 2,5 metrdan sal ko‘proq
Og‘irligi
Taxminan 487 kg
Quvvatlanish usuli
Oddiy maishiy (uydagi) rozetkadan zaryad oladi
Salon sig‘imi
2 ta o‘rindiq va minimalistik interer
Kimlar uchun mo‘ljallangan va uning kamchiliklari nimada?
Yangi Topolino — 1936 yilgi afsonaviy klassik modelning zamonaviy va ekologik toza talqinidir. Ishlab chiqaruvchilar ushbu transport vositasini katta mashinalarga ehtiyoji bo‘lmagan va qisqa masofaga qatnaydigan kishilar uchun juda qulay yechim sifatida taqdim etmoqda.
Bu transport vositasi quyidagi joylarda harakatlanish uchun juda mos keladi:
Shahar ichidagi tirbandliklarda va qisqa masofali kundalik qatnovlarda;
Yopiq hududlar, yirik korxonalar va talabalar kampuslarida;
Tezlik cheklangan va sokin harakatlanish mo‘ljallangan zonalarda.
Biroq tanqidiy fikrlar ham yo‘q emas. Ko‘plab ekspertlarning fikricha, elektromobilning quvvat zaxirasi kamligi va juda past tezligi tufayli uni katta trassalarda va shaharlararo uzoq safarlarda ishlatib bo‘lmaydi. Bu esa uni keng omma uchun emas, balki faqat ma’lum bir tor doiradagi ehtiyojlar uchun yaroqli mahsulotga aylantiradi.
Shunga qaramay, elektromobillar narxi kun sayin o‘sib borayotgan bir paytda, Fiat kompaniyasining ushbu «xalqchil» va hamyonbop qadami AQSH bozorida katta qiziqish uyg‘otdi va qisqa muddatda o‘zining muxlislarini topishi kutilmoqda.
…