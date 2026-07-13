BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi

·37·Avto
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi

Xitoyning eng ommabop elektromobillaridan biri boʻlgan BYD Seagull yangi avlodda kutilmagan oʻzgarishlarga yuz tutdi. Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, ushbu ixcham xetchbek oʻzining avvalgi oʻlchamlaridan sezilarli darajada oʻsib, deyarli BYD Dolphin modelining gabaritlariga yetib oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod BYD Seagull uzunligi birdaniga 425 mm ga ortib, 4205 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi ham 150 mm ga kengayib, 2650 mm ga yetdi. Taqqoslash uchun, brendning yuqori klassdagi modeli BYD Dolphin uzunligi 4280 mm ga teng. Bu oʻzgarish Seagull modelini shunchaki shahar ichidagi kichik transport vositasidan toʻlaqonli oilaviy xetchbekka aylantiradi.

Kengaygan salon va texnik yangilanishlar

Oʻlchamlarning oʻsishi avtomobilning ichki imkoniyatlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Avvalgi model toʻrt kishiga moʻljallangan boʻlsa, yangilangan versiya ilk bor besh kishilik salon bilan jihozlanadi. Avtomobilning kengligi 1810 mm, balandligi esa 1570 mm ni tashkil etadi. Bu esa yoʻlovchilar uchun yanada koʻproq qulaylik va kenglik yaratadi.

Texnik jihatdan ham sezilarli oʻsish kuzatilgan. Yangi BYD Seagull 95 kW (129 ot kuchi) quvvatga ega doimiy magnitli sinxron elektromotor bilan taʼminlanadi. Avtomobilga BYD tarkibiga kiruvchi Fudi Battery kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan litiy-temir-fosfatli (LFP) akkumulyatorlar oʻrnatiladi. Maksimal tezlik esa soatiga 150 km bilan cheklangan.

Vazirlik bazasidagi maʼlumotlarga koʻra, xaridorlarga keng tanlov imkoniyatlari taqdim etiladi:

  • Turli dizayndagi gʻildirak disklari;
  • Kuzov uchun dekorativ qoplamalar va orqa ustun bezaklari;
  • Haydovchiga yordam berish tizimlari uchun yuqori stop-signalga oʻrnatilgan kamera;
  • Qoʻshimcha emblema va logotiplar.

Oʻzbekiston bozorida BYD Seagull oʻzining hamyonbopligi bilan tezda ommalashganini hisobga olsak, yangi avlodning kattalashgan oʻlchamlari mahalliy haydovchilar uchun yanada jozibador boʻlishi mumkin. Biroq, gabaritlar va quvvatning ortishi avtomobil narxiga qanday taʼsir qilishi hozircha ochiqlanmagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning rasmiy taqdimot sanasi yaqin oylarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.

BYDSeagullElektromobilХитойAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari