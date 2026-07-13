BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Xitoyning eng ommabop elektromobillaridan biri boʻlgan BYD Seagull yangi avlodda kutilmagan oʻzgarishlarga yuz tutdi. Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, ushbu ixcham xetchbek oʻzining avvalgi oʻlchamlaridan sezilarli darajada oʻsib, deyarli BYD Dolphin modelining gabaritlariga yetib oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod BYD Seagull uzunligi birdaniga 425 mm ga ortib, 4205 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi ham 150 mm ga kengayib, 2650 mm ga yetdi. Taqqoslash uchun, brendning yuqori klassdagi modeli BYD Dolphin uzunligi 4280 mm ga teng. Bu oʻzgarish Seagull modelini shunchaki shahar ichidagi kichik transport vositasidan toʻlaqonli oilaviy xetchbekka aylantiradi.
Kengaygan salon va texnik yangilanishlarOʻlchamlarning oʻsishi avtomobilning ichki imkoniyatlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Avvalgi model toʻrt kishiga moʻljallangan boʻlsa, yangilangan versiya ilk bor besh kishilik salon bilan jihozlanadi. Avtomobilning kengligi 1810 mm, balandligi esa 1570 mm ni tashkil etadi. Bu esa yoʻlovchilar uchun yanada koʻproq qulaylik va kenglik yaratadi.
Texnik jihatdan ham sezilarli oʻsish kuzatilgan. Yangi BYD Seagull 95 kW (129 ot kuchi) quvvatga ega doimiy magnitli sinxron elektromotor bilan taʼminlanadi. Avtomobilga BYD tarkibiga kiruvchi Fudi Battery kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan litiy-temir-fosfatli (LFP) akkumulyatorlar oʻrnatiladi. Maksimal tezlik esa soatiga 150 km bilan cheklangan.
Vazirlik bazasidagi maʼlumotlarga koʻra, xaridorlarga keng tanlov imkoniyatlari taqdim etiladi:
- Turli dizayndagi gʻildirak disklari;
- Kuzov uchun dekorativ qoplamalar va orqa ustun bezaklari;
- Haydovchiga yordam berish tizimlari uchun yuqori stop-signalga oʻrnatilgan kamera;
- Qoʻshimcha emblema va logotiplar.
Oʻzbekiston bozorida BYD Seagull oʻzining hamyonbopligi bilan tezda ommalashganini hisobga olsak, yangi avlodning kattalashgan oʻlchamlari mahalliy haydovchilar uchun yanada jozibador boʻlishi mumkin. Biroq, gabaritlar va quvvatning ortishi avtomobil narxiga qanday taʼsir qilishi hozircha ochiqlanmagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning rasmiy taqdimot sanasi yaqin oylarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…