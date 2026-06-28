Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?

·34·Avto
Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?

Avtomobil bozorida yangi transport vositasini tanlashda koʻpchilik xaridorlar asosan uning tashqi koʻrinishi, texnik xususiyatlari va yoqilgʻi tejamkorligiga eʼtibor qaratishadi. Biroq, koʻp yillar davomida avtomobil egalari uchun eng asosiy xavf hisoblangan amortizatsiya, yaʼni vaqt oʻtishi bilan mashina qiymatining pasayishi, bugungi kunda biroz eʼtibordan chetda qolayotgandek tuyuladi. Mutaxassislarning fikricha, bu omilni eʼtiborsiz qoldirish kelajakda jiddiy moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi yillarda avtomobil savdosida lizing va muddatli toʻlov tizimlarining, xususan, gʻarb mamlakatlarida ommalashgan PCP (Personal Contract Purchase) kabi moliyaviy sxemalarning keng tarqalishi xaridorlarda xotirjamlik hissini uygʻotdi. Bunday shartnomalarda avtomobilning kelajakdagi minimal qiymati kafolatlanadi, bu esa foydalanuvchini narx tushishi bilan bogʻliq toʻgʻridan-toʻgʻri xavflardan himoyalanganidek koʻrsatadi. Biroq, aslida amortizatsiya baribir xaridorning choʻntagiga taʼsir oʻtkazadi.

Moliyaviy sxemalar ortidagi haqiqat

PCP va shunga oʻxshash moliyaviy vositalar avtomobilning amortizatsiya xavfini goʻyoki gilam ostiga yashirib qoʻygandek boʻladi. Xaridor har oylik toʻlovlarni amalga oshirar ekan, u aslida avtomobilning foydalanish davridagi qiymat yoʻqotishini qoplab boradi. Shartnoma yakunida kutilganidan pastroq qoldiq qiymat yangi avtomobil uchun boshlangʻich badal sifatida ishlatilishi mumkin boʻlgan mablagʻning kamayishiga sabab boʻladi.

Oʻzbekiston bozorida ham avtokredit va lizing xizmatlari rivojlanib borayotgan bir paytda, ikkilamchi bozordagi narxlar barqarorligi muhim ahamiyatga ega. Masalan, Chevrolet kabi mahalliy brendlar yoki Toyota va Hyundai kabi xalqaro rusumlarning ayrim modellari oʻz qiymatini yaxshi saqlab qoladi. Aksincha, texnologik jihatdan tez eskiruvchi yoki ehtiyot qismlari topilishi qiyin boʻlgan yangi brendlar bir necha yil ichida oʻz narxining 30-40 foizini yoʻqotishi mumkin.

Amortizatsiyani kamaytirish yoʻllari

Avtomobilning kelajakdagi narxiga bir qancha omillar taʼsir koʻrsatadi. Xaridorlar uchun quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

  • Brendning nufuzi va bozordagi ommaviyligi;
  • Avtomobilning texnik holati va servis xizmatining muntazamligi;
  • Yurgan masofasi (probeg) va kuzovning holati;
  • Rang tanlovi (neytral ranglar odatda tezroq sotiladi).
Elektromobillar segmentida esa amortizatsiya masalasi yanada murakkabroq. Tesla yoki BYD kabi brendlarning yangi modellari chiqishi bilan eski avlod modellari narxi keskin tushib ketishi kuzatilmoqda. Bu akkumulyator texnologiyalarining tez rivojlanishi va dasturiy taʼminotning yangilanishi bilan bogʻliq.

Xulosa qilib aytganda, avtomobil sotib olishda nafaqat bugungi toʻlovlarni, balki 3-5 yildan keyin ushbu mulkni qanchaga sotish mumkinligini ham hisobga olish lozim. Amortizatsiya — bu koʻzga koʻrinmas, ammo eng katta xarajat turi boʻlib, uni toʻgʻri baholash oqilona sarmoyaning garovidir.

AvtomobilBozorIqtisodiyotAmortizatsiyaAvtokredit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiBugun, 10:51Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBritaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBugun, 01:50Volkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinVolkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinKecha, 21:26Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumXitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumKecha, 18:2585 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradiKecha, 16:52CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiCATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiKecha, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi