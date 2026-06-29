Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostida

·29·Avto
Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostida

AQSHning Tesla kompaniyasi 2023-yilda Arizona shtatida sodir boʻlgan va inson oʻlimiga sabab boʻlgan yoʻl-transport hodisasi boʻyicha qoʻzgʻatilgan sud daʼvosini oʻzaro kelishuv bilan yakunladi. Mazkur hodisada kompaniyaning Full Self-Driving (FSD) avtopilot tizimi faollashtirilgan Tesla Model Y elektromobili ishtirok etgan edi. Ushbu kelishuv tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, u kompaniya uchun huquqiy xatarlarni kamaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea tafsilotlariga koʻra, 71 yoshli Jona Stori (Johna Story) boshqa bir toʻqnashuvdan soʻng harakatni tartibga solish uchun oʻz avtomobilidan tushgan vaqtda uni Tesla urib yuborgan. Oʻsha paytda elektromobil haydovchiga yordam berish tizimi (FSD Supervised) nazoratida boʻlgan. Mazkur fojia ortidan marhumaning oilasi Tesla kompaniyasini texnologiya xavfsizligini yetarli darajada taʼminlamaganlikda ayblab sudga bergan edi.

Federal tekshiruvlar va koʻrinish darajasi muammosi

Garchi fuqarolik daʼvosi hal etilgan boʻlsa-da, AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) Tesla tizimlari ustidan keng koʻlamli tekshiruvlarni davom ettirmoqda. Regulyatorning eʼtibori ayniqsa quyosh nuri, tuman yoki chang kabi koʻrinish cheklangan sharoitlarda FSD tizimining oʻzini tutishiga qaratilgan. Maʼlumotlarga koʻra, Arizona shtatidagi oʻsha baxtsiz hodisa ham quyosh nuri haydovchining koʻzini qamashtirgan vaziyatda yuz bergan.

NHTSA 2024-yilda boshlangan ushbu surishtiruvni 2026-yilning mart oyida muhandislik tahlili bosqichiga oʻtkazdi. Ekspertlar tizimning yoʻldagi koʻrinish yomonlashishini toʻgʻri aniqlay olishi va haydovchini oʻz vaqtida ogohlantirish qobiliyatiga shubha bilan qaramoqda. Agar tizimda tizimli nuqsonlar aniqlansa, Tesla dasturiy taʼminotni yangilashga yoki funksiyalarni qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin.

Bundan tashqari, 2025-yilning oktyabr oyida regulyator yana bir tekshiruvni yoʻlga qoʻydi. Bu safar Tesla avtomobillarining svetoforning qizil chirogʻiga boʻysunmasligi va qarama-qarshi yoʻnalishga chiqib ketishi bilan bogʻliq shikoyatlar oʻrganilmoqda. Bu kabi holatlar FSD tizimining hali ham mukammal emasligidan dalolat beradi.

Tesla oʻzining Full Self-Driving (Supervised) tizimini toʻliq avtonom boshqaruv emas, balki haydovchiga yordamchi texnologiya sifatida tasniflaydi. Bu esa haydovchidan har doim rulni nazorat qilishni va vaziyatga aralashishga tayyor turishni talab qiladi. Biroq, koʻplab foydalanuvchilar tizim nomiga tayanib, unga haddan tashqari ishonch bildirishi xavfsizlik muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Tesla elektromobillari soni ortib borayotganini hisobga olsak, bunday global tekshiruvlar mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ogohlantirishdir. Full Self-Driving funksiyasi mamlakatimiz yoʻllaridagi murakkab infratuzilma va tartibsiz harakat sharoitida qoʻshimcha ehtiyotkorlikni talab qiladi. Hozircha AQSH hukumati ushbu texnologiya boʻyicha yakuniy xulosasini eʼlon qilmagan.

TeslaAvtopilotXavfsizlikAQSHElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi