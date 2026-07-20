Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi

·47·Avto
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi

Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining afsonaviy yoʻltanlamas avtomobili — yangilangan Lada Niva Legend modelining seriyali ishlab chiqarilishi boshlanganini va uning bozorga chiqish muddatini rasman eʼlon qildi. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, mazkur avtomobilning yangi talqini joriy yilning avgust oyidan boshlab sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilanish model tarixidagi eng muhim bosqichlardan biri boʻlishi kutilmoqda, chunki ishlab chiqaruvchi avtomobil konstruksiyasiga jami 350 tadan ortiq yangi va modernizatsiya qilingan detallarni kiritgan. Bu oʻzgarishlar nafaqat texnik koʻrsatkichlarni, balki xavfsizlik va chidamlilik darajasini ham oshirishga qaratilgan.

Texnik yangiliklar va xavfsizlik

Yangilangan Lada Niva Legend modelining eng asosiy oʻzgarishi uning dvigatel qismida kuzatiladi. Endilikda yoʻltanlamas 1,8 litr hajmli, sakkiz klapanli va 90 ot kuchiga ega boʻlgan quvvat agregati bilan jihozlanadi. Bu avvalgi modellar bilan solishtirganda dinamikani sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, avtomobil ruliga haydovchi uchun xavfsizlik yostigʻi oʻrnatildi. Taʼkidlash joizki, ushbu yechim avvalroq Lada Niva Travel modelida qoʻllanilgan edi. Shuningdek, korroziyaga chidamlilikni oshirish maqsadida kuzovning bir qator elementlari ruxlangan (otsinkovannaya) poʻlatdan tayyorlanadigan boʻldi.

Narxlar va bozor kutuvlari

AvtoVAZ hozircha yangilangan modelning aniq narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha maʼlumotlarni ochiqlamadi. Kompaniya bu maʼlumotlar sotuvlar boshlanishiga yaqin eʼlon qilinishini bildirdi. Biroq, kompaniyaning savdo va marketing boʻyicha vitse-prezidenti Dmitriy Kostrominning soʻzlariga koʻra, yangilanishdan soʻng avtomobil narxi keskin oshib ketmaydi va oʻzgarishlar unchalik katta boʻlmaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Lada Niva Legend modelining bozordagi umrini yana bir necha yilga uzaytirishi mumkin. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu rusumdagi mashinalar oʻzining soddaligi va arzonligi bilan maʼlum bir qatlam xaridorlari orasida mashhur hisoblanadi. Yangi modelning avgustda Rossiya bozoriga chiqishi, keyinchalik qoʻshni mamlakatlar, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlaridagi takliflarga ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.

AvtoVAZLada Niva LegendAvtomobilYangiliklarRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladiAvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 18:21Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladiRossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladiBugun, 17:57Tezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiTezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiBugun, 17:27Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarPolestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarBugun, 15:53Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiBugun, 14:55Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan