Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining afsonaviy yoʻltanlamas avtomobili — yangilangan Lada Niva Legend modelining seriyali ishlab chiqarilishi boshlanganini va uning bozorga chiqish muddatini rasman eʼlon qildi. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, mazkur avtomobilning yangi talqini joriy yilning avgust oyidan boshlab sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilanish model tarixidagi eng muhim bosqichlardan biri boʻlishi kutilmoqda, chunki ishlab chiqaruvchi avtomobil konstruksiyasiga jami 350 tadan ortiq yangi va modernizatsiya qilingan detallarni kiritgan. Bu oʻzgarishlar nafaqat texnik koʻrsatkichlarni, balki xavfsizlik va chidamlilik darajasini ham oshirishga qaratilgan.
Texnik yangiliklar va xavfsizlikYangilangan Lada Niva Legend modelining eng asosiy oʻzgarishi uning dvigatel qismida kuzatiladi. Endilikda yoʻltanlamas 1,8 litr hajmli, sakkiz klapanli va 90 ot kuchiga ega boʻlgan quvvat agregati bilan jihozlanadi. Bu avvalgi modellar bilan solishtirganda dinamikani sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, avtomobil ruliga haydovchi uchun xavfsizlik yostigʻi oʻrnatildi. Taʼkidlash joizki, ushbu yechim avvalroq Lada Niva Travel modelida qoʻllanilgan edi. Shuningdek, korroziyaga chidamlilikni oshirish maqsadida kuzovning bir qator elementlari ruxlangan (otsinkovannaya) poʻlatdan tayyorlanadigan boʻldi.
Narxlar va bozor kutuvlariAvtoVAZ hozircha yangilangan modelning aniq narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha maʼlumotlarni ochiqlamadi. Kompaniya bu maʼlumotlar sotuvlar boshlanishiga yaqin eʼlon qilinishini bildirdi. Biroq, kompaniyaning savdo va marketing boʻyicha vitse-prezidenti Dmitriy Kostrominning soʻzlariga koʻra, yangilanishdan soʻng avtomobil narxi keskin oshib ketmaydi va oʻzgarishlar unchalik katta boʻlmaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish Lada Niva Legend modelining bozordagi umrini yana bir necha yilga uzaytirishi mumkin. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu rusumdagi mashinalar oʻzining soddaligi va arzonligi bilan maʼlum bir qatlam xaridorlari orasida mashhur hisoblanadi. Yangi modelning avgustda Rossiya bozoriga chiqishi, keyinchalik qoʻshni mamlakatlar, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlaridagi takliflarga ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.
…