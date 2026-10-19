Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi

·78·Avto
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonda bir usta Chevrolet Cobalt avtomobilini to‘liq ochiq tomli kabrioletga aylantirdi.
  • Ushbu noodatiy tyuning loyihasi «Kobleolet» deb nomlandi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
  • Mashinaning klassik tomi va ustunlari olib tashlangan, ammo to‘rt o‘rindiqli salon va old oyna saqlab qolingan.
  • Ko‘pchilik ushbu o‘zgartirishning qonuniyligi va xavfsizligi bo‘yicha savollar tug‘dirmoqda.

Markaziy Osiyo yo‘llarida eng ommabop va hamyonbop budjet sedanlardan biri hisoblangan Chevrolet Cobalt avtomobili kutilmagan ko‘rinishda namoyon bo‘ldi. Qozog‘istonda mahalliy ustalardan biri oddiy qora rangli Cobalt modelini tubdan qayta ishlab, uni to‘liq ochiq tomli kabrioletga aylantirdi.

Internet ahli ushbu noodatiy tyuning loyihasini hazil aralash «Kobleolet» deb atay boshladi va u ijtimoiy tarmoqlarda keng virusli muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi

Tomi kesilgan sedan: Tyuning qanday amalga oshirilgan?

Tarqalgan suratlarda qora rangli Cobalt'ning tashqi ko‘rinishiga sezilarli o‘zgartirishlar kiritilgani yaqqol ko‘rinadi:

  • Tom va ustunlarning kesilishi: Avtomobilning klassik metalli tomi, orqa oynasi va yon ustunlari butunlay olib tashlangan bo‘lib, faqat old oyna va uning xavfsizlik ramkasi saqlab qolingan;

  • Ochiq 4 o‘rindiqli salon: Sedan o‘zining to‘liq to‘rt o‘rindiqli tuzilishini saqlab qolgan; bosh suyanchiqlari ochiq osmon ostida sportcha uslub bag‘ishlab turibdi;

  • «Qora qoplama» (Black Edition) uslubi: Mashina to‘liq to‘q qora rangga bo‘yalgan, qora rangli quyma diskalar va tonirovka qilingan chiroqlar bilan jihozlangan;

  • Kuzov mustahkamligi masalasi: Tom kesib tashlangach, kuzovning burilishdagi mustahkamligini (qattiqligini) saqlab qolish uchun pastki qismi maxsus mustahkamlangani taxmin qilinmoqda.

Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi

Avtohavaskorlarning munosabati va xavfsizlik talablari

Ushbu loyiha tarmoq kuzatuvchilari va haydovchilar orasida turlicha qiziqish va savollarni keltirib chiqardi:

  • «Budjet kabriolet»: Muxlislarning bir qismi ustaning fantaziyasi va jasoratiga qoyil qolib, buni yozgi issiq kunlarda shahar aylanish uchun juda o‘ziga xos va ko‘zga tashlanadigan layfstayl avto sifatida baholadi;

  • Qonuniylik va YHXX talablari: Ko‘pchilik sharhlovchilar transport vositasi konstruksiyasiga ruxsatsiz bunday jiddiy o‘zgartirish kiritish xavfsizlik talablariga qanchalik mos kelishi hamda texnik ko‘rik va qayta ro‘yxatdan o‘tkazishda muammo tug‘dirmasligi bo‘yicha xavotir bildirdi;

  • Yomg‘irli kunlar sinovi: Avtomobilda yig‘iladigan mato yoki qattiq tom mexanizmi bor-yo‘qligi hozircha noma’lum bo‘lib, bunday mashina faqat ochiq va quyoshli havodagina harakatlanishga mo‘ljallangani ko‘rinib turibdi.

Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi

Har qanday holatda ham, oddiy Cobalt'ni bunday ekstravagant shaklga keltirish mahalliy tyuning ustalarining kreativligi chegara bilmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Chevrolet CobaltKobleoletQozog‘iston avto tyuningCobalt kabriolet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...17 avgust 23:23Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)16 oktabr 12:22Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)15 oktabr 08:08Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaDamas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda13 oktabr 21:08Jarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdiJarima yoziladi: Toshkentda «A» yo‘laklarini nazorat qiluvchi aqlli kameralar ishga tushdi13 oktabr 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)