Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonda bir usta Chevrolet Cobalt avtomobilini to‘liq ochiq tomli kabrioletga aylantirdi.
- Ushbu noodatiy tyuning loyihasi «Kobleolet» deb nomlandi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- Mashinaning klassik tomi va ustunlari olib tashlangan, ammo to‘rt o‘rindiqli salon va old oyna saqlab qolingan.
- Ko‘pchilik ushbu o‘zgartirishning qonuniyligi va xavfsizligi bo‘yicha savollar tug‘dirmoqda.
Markaziy Osiyo yo‘llarida eng ommabop va hamyonbop budjet sedanlardan biri hisoblangan Chevrolet Cobalt avtomobili kutilmagan ko‘rinishda namoyon bo‘ldi. Qozog‘istonda mahalliy ustalardan biri oddiy qora rangli Cobalt modelini tubdan qayta ishlab, uni to‘liq ochiq tomli kabrioletga aylantirdi.
Internet ahli ushbu noodatiy tyuning loyihasini hazil aralash «Kobleolet» deb atay boshladi va u ijtimoiy tarmoqlarda keng virusli muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Tomi kesilgan sedan: Tyuning qanday amalga oshirilgan?
Tarqalgan suratlarda qora rangli Cobalt'ning tashqi ko‘rinishiga sezilarli o‘zgartirishlar kiritilgani yaqqol ko‘rinadi:
Tom va ustunlarning kesilishi: Avtomobilning klassik metalli tomi, orqa oynasi va yon ustunlari butunlay olib tashlangan bo‘lib, faqat old oyna va uning xavfsizlik ramkasi saqlab qolingan;
Ochiq 4 o‘rindiqli salon: Sedan o‘zining to‘liq to‘rt o‘rindiqli tuzilishini saqlab qolgan; bosh suyanchiqlari ochiq osmon ostida sportcha uslub bag‘ishlab turibdi;
«Qora qoplama» (Black Edition) uslubi: Mashina to‘liq to‘q qora rangga bo‘yalgan, qora rangli quyma diskalar va tonirovka qilingan chiroqlar bilan jihozlangan;
Kuzov mustahkamligi masalasi: Tom kesib tashlangach, kuzovning burilishdagi mustahkamligini (qattiqligini) saqlab qolish uchun pastki qismi maxsus mustahkamlangani taxmin qilinmoqda.
Avtohavaskorlarning munosabati va xavfsizlik talablari
Ushbu loyiha tarmoq kuzatuvchilari va haydovchilar orasida turlicha qiziqish va savollarni keltirib chiqardi:
«Budjet kabriolet»: Muxlislarning bir qismi ustaning fantaziyasi va jasoratiga qoyil qolib, buni yozgi issiq kunlarda shahar aylanish uchun juda o‘ziga xos va ko‘zga tashlanadigan layfstayl avto sifatida baholadi;
Qonuniylik va YHXX talablari: Ko‘pchilik sharhlovchilar transport vositasi konstruksiyasiga ruxsatsiz bunday jiddiy o‘zgartirish kiritish xavfsizlik talablariga qanchalik mos kelishi hamda texnik ko‘rik va qayta ro‘yxatdan o‘tkazishda muammo tug‘dirmasligi bo‘yicha xavotir bildirdi;
Yomg‘irli kunlar sinovi: Avtomobilda yig‘iladigan mato yoki qattiq tom mexanizmi bor-yo‘qligi hozircha noma’lum bo‘lib, bunday mashina faqat ochiq va quyoshli havodagina harakatlanishga mo‘ljallangani ko‘rinib turibdi.
Har qanday holatda ham, oddiy Cobalt'ni bunday ekstravagant shaklga keltirish mahalliy tyuning ustalarining kreativligi chegara bilmasligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…