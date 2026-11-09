Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning BYD kompaniyasi Abu-Dabida o‘zining yangi flagman sedani — Yangwang Altior modelini namoyish etib, Rolls-Royce va Mercedes-Maybach kabi luks brendlarga raqobat taklif qildi.
- Uzunligi 5,6 metrni tashkil etuvchi ushbu elektromobil 1000 ot kuchidan ortiq quvvatga ega bo‘lib, tank burilishi va suvda suzish kabi noyob texnik imkoniyatlar bilan jihozlangan.
Xitoyning avtosanoat giganti BYD o‘zining hashamatli premium subbrendi orqali luks segmentining azaliy hukmdorlari bo‘lmish Rolls-Royce Ghost va Mercedes-Maybach S-Class modellariga ochiqdan-ochiq chaqiruv tashladi. Konsern Abu-Dabida (BAA) bo‘lib o‘tgan tantanali jahon premerasida o‘zining yangi flagman sedani — Yangwang Altior (Xitoy bozorida Dingyao) modelini rasman namoyish qildi.
Mazkur flagman an’anaviy sharqona hashamat, qimmatbaho metallar va eng so‘nggi muhandislik texnologiyalarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, superluks avtoulovlar bozorida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.
Rolls-Royce uslubidagi eshiklar va 24 karatli oltin emblema
Tashqi ko‘rinish va o‘lchamlar jihatidan Yangwang Altior klassik ingliz limuzinlaridan aslo qolishmaydi, ba’zi ko‘rsatkichlarda esa ulardan o‘zib ham ketadi:
Monumental o‘lchamlar: Avtomobilning umumiy uzunligi 5,6 metrni tashkil qilib, u gabaritlari bo‘yicha Rolls-Royce Ghost modelidan ham biroz kattaroq;
Teskari ochiluvchi eshiklar va soyabonlar: Kuzovda Rolls-Royce uslubidagi harakatga teskari ochiladigan maxsus eshiklar (coach doors) qo‘llangan. Eshiklar ichiga esa Britaniya afsonasi singari maxsus soyabonlar yashirilgan;
Zargarlik san’ati asari: Sedan kapotiga 24 karatli sof oltindan ishlangan brend ramzi o‘rnatilgan, radiator panjarasi esa 137 ta qimmatbaho toshsimon jilo beruvchi elementlardan yig‘ilgan.
1000+ ot kuchi, tank burilishi va suvda suzish qobiliyati
Yangwang Altior shunchaki qulay sedan emas, balki mislsiz texnik imkoniyatlarga ega texnologik «yirtqich»dir:
e⁴ innovatsion platformasi: Har bir g‘ildirak uchun mustaqil to‘rtta elektromotor ajratilgan bo‘lib, ularning umumiy quvvati 1000 ot kuchidan oshadi;
Tank burilishi va amfibiya rejimi: Mashina joyida 360 darajaga burilish («tank burilishi») xususiyatiga ega. Favqulodda holatlarda esa sedan gidroizolyatsiya tizimi orqali suv ustida erkin suza oladi;
1000 km masofa: Ikkinchi avlod ilg‘or Blade akkumulatorlari bilan jihozlangan avtomobil bir martalik to‘liq quvvatda CLTC sikli bo‘yicha 1000 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tadi.
Salon intereri: Nefrit toshlari, vaznsizlik o‘rindiqlari va 39 ta dinamik
To‘rt o‘rinli sedanning intereri shaxsiy samolyotlarning birinchi klass kayutalarini eslatadi:
Komponent / Element
Tavsifi va imkoniyatlari
O‘rindiqlar
Massaj funksiyasiga ega ko‘p bosqichli «vaznsizlik» (zero-gravity) kreslolari
Qimmatbaho detallar
Deflektorlar (havo yo‘naltirgichlar) atrofi qo‘lda sayqallangan tabiiy nefrit minerali bilan bezatilgan
Audio tizim
39 ta yuqori aniqlikdagi dinamikdan iborat akustik tizim
Multimedia
Shiftga o‘rnatilgan yo‘lovchilar uchun ulkan 21,4 dyuymli kinoteatr ekrani
Qulayliklar
Ichimliklar va yeguliklar uchun salonda ikkita alohida muzlatkich
Narx va bozordagi o‘rni: Rolls-Royce'dan ikki barobar arzon
Xitoyda ushbu elektromobilning dastlabki cheklangan maxsus seriyasi — Shanhe Dingyun uchun oldindan buyurtma narxi 2 080 000 yuan (taxminan 311 000 AQSH dollari) etib belgilandi.
Bu ko‘rsatkich 500-600 ming dollardan boshlanadigan asl Rolls-Royce yoki yuqori komplektatsiyadagi Maybach narxiga nisbatan deyarli ikki barobar arzon. Shu tariqa, BYD nafaqat hashamat va quvvatni, balki ultra-luks sinfida ham narx va sifat bo‘yicha tengsiz raqobatchi paydo bo‘lganini butun dunyoga namoyish qildi.
Izohlar 0
…