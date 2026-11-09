Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)

·54·Avto
Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning BYD kompaniyasi Abu-Dabida o‘zining yangi flagman sedani — Yangwang Altior modelini namoyish etib, Rolls-Royce va Mercedes-Maybach kabi luks brendlarga raqobat taklif qildi.
  • Uzunligi 5,6 metrni tashkil etuvchi ushbu elektromobil 1000 ot kuchidan ortiq quvvatga ega bo‘lib, tank burilishi va suvda suzish kabi noyob texnik imkoniyatlar bilan jihozlangan.

Xitoyning avtosanoat giganti BYD o‘zining hashamatli premium subbrendi orqali luks segmentining azaliy hukmdorlari bo‘lmish Rolls-Royce Ghost va Mercedes-Maybach S-Class modellariga ochiqdan-ochiq chaqiruv tashladi. Konsern Abu-Dabida (BAA) bo‘lib o‘tgan tantanali jahon premerasida o‘zining yangi flagman sedani — Yangwang Altior (Xitoy bozorida Dingyao) modelini rasman namoyish qildi.

Mazkur flagman an’anaviy sharqona hashamat, qimmatbaho metallar va eng so‘nggi muhandislik texnologiyalarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, superluks avtoulovlar bozorida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)

Rolls-Royce uslubidagi eshiklar va 24 karatli oltin emblema

Tashqi ko‘rinish va o‘lchamlar jihatidan Yangwang Altior klassik ingliz limuzinlaridan aslo qolishmaydi, ba’zi ko‘rsatkichlarda esa ulardan o‘zib ham ketadi:

  • Monumental o‘lchamlar: Avtomobilning umumiy uzunligi 5,6 metrni tashkil qilib, u gabaritlari bo‘yicha Rolls-Royce Ghost modelidan ham biroz kattaroq;

  • Teskari ochiluvchi eshiklar va soyabonlar: Kuzovda Rolls-Royce uslubidagi harakatga teskari ochiladigan maxsus eshiklar (coach doors) qo‘llangan. Eshiklar ichiga esa Britaniya afsonasi singari maxsus soyabonlar yashirilgan;

  • Zargarlik san’ati asari: Sedan kapotiga 24 karatli sof oltindan ishlangan brend ramzi o‘rnatilgan, radiator panjarasi esa 137 ta qimmatbaho toshsimon jilo beruvchi elementlardan yig‘ilgan.

Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)

1000+ ot kuchi, tank burilishi va suvda suzish qobiliyati

Yangwang Altior shunchaki qulay sedan emas, balki mislsiz texnik imkoniyatlarga ega texnologik «yirtqich»dir:

  • e⁴ innovatsion platformasi: Har bir g‘ildirak uchun mustaqil to‘rtta elektromotor ajratilgan bo‘lib, ularning umumiy quvvati 1000 ot kuchidan oshadi;

  • Tank burilishi va amfibiya rejimi: Mashina joyida 360 darajaga burilish («tank burilishi») xususiyatiga ega. Favqulodda holatlarda esa sedan gidroizolyatsiya tizimi orqali suv ustida erkin suza oladi;

  • 1000 km masofa: Ikkinchi avlod ilg‘or Blade akkumulatorlari bilan jihozlangan avtomobil bir martalik to‘liq quvvatda CLTC sikli bo‘yicha 1000 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tadi.

Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)

Salon intereri: Nefrit toshlari, vaznsizlik o‘rindiqlari va 39 ta dinamik

To‘rt o‘rinli sedanning intereri shaxsiy samolyotlarning birinchi klass kayutalarini eslatadi:

Komponent / Element

Tavsifi va imkoniyatlari

O‘rindiqlar

Massaj funksiyasiga ega ko‘p bosqichli «vaznsizlik» (zero-gravity) kreslolari

Qimmatbaho detallar

Deflektorlar (havo yo‘naltirgichlar) atrofi qo‘lda sayqallangan tabiiy nefrit minerali bilan bezatilgan

Audio tizim

39 ta yuqori aniqlikdagi dinamikdan iborat akustik tizim

Multimedia

Shiftga o‘rnatilgan yo‘lovchilar uchun ulkan 21,4 dyuymli kinoteatr ekrani

Qulayliklar

Ichimliklar va yeguliklar uchun salonda ikkita alohida muzlatkich

Rolls-Royce'ga xitoycha zarba: BYD yangi luks sedani bilan dunyoni hayratga soldi (video)

Narx va bozordagi o‘rni: Rolls-Royce'dan ikki barobar arzon

Xitoyda ushbu elektromobilning dastlabki cheklangan maxsus seriyasi — Shanhe Dingyun uchun oldindan buyurtma narxi 2 080 000 yuan (taxminan 311 000 AQSH dollari) etib belgilandi.

Bu ko‘rsatkich 500-600 ming dollardan boshlanadigan asl Rolls-Royce yoki yuqori komplektatsiyadagi Maybach narxiga nisbatan deyarli ikki barobar arzon. Shu tariqa, BYD nafaqat hashamat va quvvatni, balki ultra-luks sinfida ham narx va sifat bo‘yicha tengsiz raqobatchi paydo bo‘lganini butun dunyoga namoyish qildi.

BYDYangwang AltiorElektromobillarAvtosanoat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻq15 iyul 14:27Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18 sentabr 17:01BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14 sentabr 16:24Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladi20 avgust 10:24Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqda7 avgust 17:24Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuvi13 iyul 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)