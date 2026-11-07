Haydovchilarga! Jarimalar, kameralar va jarima maydoni bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandi

·0·Avto
Haydovchilarga! Jarimalar, kameralar va jarima maydoni bo‘yicha yangi tartib tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Ichki ishlar vazirining 502-sonli buyrug‘i bilan yo‘l harakati qoidalarini buzish bo‘yicha ma’muriy ishlarni yuritishning yangi tartibi tasdiqlandi.
  • Endilikda YPX xodimlari qoidabuzarliklarni planshet orqali elektron shaklda rasmiylashtiradi va joyida naqd pulda jarima to‘lash qat’iyan taqiqlanadi.
  • Fotoradarlar qayd etgan qoidabuzarliklar bo‘yicha ma’muriy ishlar 48 soat ichida markazga kelib tushmasa yoki 1 oy ichida jazo qo‘llanilmasa, ish yuritish tugatiladi.

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini (YHQ) buzish bilan bog‘liq ma’muriy ishlarni yuritishning tubdan yangilangan tartibi rasman tasdiqlandi. Ichki ishlar vazirining 502-sonli buyrug‘i Adliya vazirligi tomonidan 3969-raqam bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi va hujjat rasmiy e’lon qilinganidan so‘ng 2 oy o‘tib kuchga kiradi.

Yangi nizom korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, qoidabuzarliklarni to‘liq raqamlashtirish hamda haydovchilarning qonuniy huquqlarini kafolatlashga qaratilgan qator jiddiy yangiliklarni o‘z ichiga olgan.

Qo‘lga pul berish qat’iyan man: Elektron bayonnoma va barmoq izi

YHXX inspektorlarining haydovchilar bilan bevosita muloqoti to‘liq raqamli tizimga o‘tkaziladi:

  • Planshet va barmoq izi: YHXX xodimi qoidabuzarlikni qog‘ozda emas, joyida maxsus planshet orqali elektron shaklda rasmiylashtiradi. Haydovchi bayonnomani elektron grafik imzo yoki barmoq izi (daktiloskopiya) orqali tasdiqlaydi;

  • Joyida naqd to‘lash taqiqlanadi: YPX xodimi tomonidan joyida naqd jarima olish qat’iyan man etiladi. Barcha to‘lovlar faqat bank kassalari, elektron to‘lov tizimlari (Click, Payme va h.k.), mobil ilovalar yoki my.gov.uz portali orqali amalga oshiriladi;

  • Bodikamera va xolislar: Agar haydovchi mastlik holati bo‘yicha tekshiruvdan bosh tortsa va YPX xodimida faol xizmat bodikamerasi bo‘lsa, endilikda xolislar (guvohlar) talab qilinmaydi — videoyozuv to‘g‘ridan to‘g‘ri bayonnomaga biriktiriladi.

Fotoradar va kameralar: Ish qaysi holatda bekor qilinadi?

Avtomatlashtirilgan kameralar qayd etgan qoidabuzarliklar bo‘yicha haydovchilar foydasiga muhim kafolatlar belgilandi:

  • 48 soatlik qat’iy qoida: Agar kamera qayd etgan qoidabuzarlik to‘g‘risidagi ma’lumot 48 soat ichida hududiy markazga kelib tushmasa, ma’muriy ish yuritish tugatiladi;

  • Avtomobil egasi topilmasa: Transport vositasining mulkdori haqida aniq ma’lumotlar mavjud bo‘lmagan taqdirda ham ish yopiladi;

  • 1 oylik muhlat: Kameralar qayd etgan qoidabuzarlik bo‘yicha ma’muriy jazo chorasi hodisa sodir etilgan kundan boshlab ko‘pi bilan 1 oy ichida qo‘llanilishi shart.

Chegirmalar tizimi va istisnolar

Haydovchilarni rag‘batlantiruvchi mavjud yengilliklar saqlab qolindi, biroq ularning amal qilish doirasiga aniqlik kiritildi:

  • 50% va 70% lik imtiyoz: Jarima 15 kun ichida to‘lansa — uning 50 foizi, 30 kun ichida to‘lansa — 70 foizi to‘lanadi;

  • Chegirma qachon kuymaydi?: Jarima solish to‘g‘risidagi qaror ustidan shikoyat qilinsa yoki qoidabuzarlik bir yil davomida qayta sodir etilsa, chegirma amal qilmaydi;

  • Istisno moddalar: 131-modda (transportni mast holda boshqarish), 136-modda (tekshiruvdan bosh tortish) va 140-moddalar bo‘yicha solingan jarimalarga nisbatan hech qanday chegirma qo‘llanilmaydi.

60 kunlik muhlat, jarima maydoni va shikoyat tartibi

Qaror ijrosini ta’minlash va nizoli vaziyatlarni hal etish bo‘yicha quyidagi reglament o‘rnatildi:

  • Jarima maydoniga olib ketish: Agar jarima 60 kun ichida to‘lanmasa, transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Ammo to‘lov to‘liq joyida amalga oshirilsa, mashinani jarima maydoniga olib ketish taqiqlanadi;

  • 10 kun ichida shikoyat: Qaror nusxasini olgan kundan boshlab 10 kun ichida yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat kiritish mumkin. Muhimi, shikoyat ko‘rib chiqilgunga qadar qaror ijrosi rasman to‘xtatib turiladi;

  • Eksterritoriallik tamoyili: Haydovchilar yashash joyi yoki ro‘yxatdan o‘tgan hududidan qat’i nazar, «yagona darcha» va «open space» tamoyillari asosida respublikaning istalgan YHXX markaziga murojaat qilish huquqiga ega bo‘ladi.

Yo‘l harakati qoidalariYHXXIchki ishlar vazirligiMa’muriy jarimalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi2 noyabr 12:44Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiToshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandi1 noyabr 16:29Toshkentda itlarni bosib ketgan Lacetti haydovchisi jazolandiToshkentda itlarni bosib ketgan Lacetti haydovchisi jazolandiBugun 20:53Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldiFarg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi14 oktabr 16:27Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:18Toshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladiToshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladi2 noyabr 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)