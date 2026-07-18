UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi
UzAuto Motors AJ Kapitalbank bilan birgalikda bir qator avtomobillar uchun foizsiz muddatli to‘lov davrini uzaytirdi. Yangilangan shartlar Damas, Labo, Chevrolet Captiva, Chevrolet Onix va Tracker modellariga tegishli.
E’lon qilingan ma’lumotga ko‘ra, Damas va Chevrolet Captiva avtomobillarini 34 oygacha bo‘lgan muddatli to‘lov asosida xarid qilish mumkin. Labo uchun eng uzoq muddat 26 oy, Chevrolet Onix va Tracker uchun esa 62 oy etib belgilangan.
Damas va Chevrolet Captiva bo‘yicha shartlar quyidagicha:
• 25 foiz boshlang‘ich to‘lov, 12 oy o‘rniga 15 oy
• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 15 oy o‘rniga 17 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 19 oy o‘rniga 21 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 26 oy
• 60 foiz boshlang‘ich to‘lov, 34 oy
Labo uchun muddatli to‘lov shartlari:
• 25 foiz boshlang‘ich to‘lov, 10 oy o‘rniga 12 oy
• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 12 oy o‘rniga 13 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 15 oy o‘rniga 16 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 20 oy
• 60 foiz boshlang‘ich to‘lov, 26 oy
Chevrolet Onix va Tracker uchun shartlar:
• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 36 oy o‘rniga 40 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 45 oy o‘rniga 49 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 51 oy o‘rniga 62 oy
Xaridni rasmiylashtirish va shartlar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot olish uchun Chevrolet rasmiy dilerlik markazlariga murojaat qilish so‘ralgan.
…