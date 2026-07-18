UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi

·64·Avto
UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi

UzAuto Motors AJ Kapitalbank bilan birgalikda bir qator avtomobillar uchun foizsiz muddatli to‘lov davrini uzaytirdi. Yangilangan shartlar Damas, Labo, Chevrolet Captiva, Chevrolet Onix va Tracker modellariga tegishli.

E’lon qilingan ma’lumotga ko‘ra, Damas va Chevrolet Captiva avtomobillarini 34 oygacha bo‘lgan muddatli to‘lov asosida xarid qilish mumkin. Labo uchun eng uzoq muddat 26 oy, Chevrolet Onix va Tracker uchun esa 62 oy etib belgilangan.

Damas va Chevrolet Captiva bo‘yicha shartlar quyidagicha:

• 25 foiz boshlang‘ich to‘lov, 12 oy o‘rniga 15 oy
• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 15 oy o‘rniga 17 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 19 oy o‘rniga 21 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 26 oy
• 60 foiz boshlang‘ich to‘lov, 34 oy

Labo uchun muddatli to‘lov shartlari:

• 25 foiz boshlang‘ich to‘lov, 10 oy o‘rniga 12 oy
• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 12 oy o‘rniga 13 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 15 oy o‘rniga 16 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 20 oy
• 60 foiz boshlang‘ich to‘lov, 26 oy

Chevrolet Onix va Tracker uchun shartlar:

• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 36 oy o‘rniga 40 oy
• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 45 oy o‘rniga 49 oy
• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 51 oy o‘rniga 62 oy

Xaridni rasmiylashtirish va shartlar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot olish uchun Chevrolet rasmiy dilerlik markazlariga murojaat qilish so‘ralgan.

UzAuto MotorsKapitalbankChevroletDamasLaboOnixTracker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinBugun, 10:21Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqFiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqKecha, 19:20Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaKecha, 16:27Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiKecha, 15:28Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiKecha, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob