Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?

·36·Avto
Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?

Avtomobil olamida texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, koʻpchilik haydovchilar yangi modellarning murakkabligi va doimiy texnik muammolaridan charchoq his qilmoqda. Britaniyalik avtoishqiboz Elliot Florio oʻzining 1955-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet 350 sedani haqida soʻzlab berar ekan, kutilmagan xulosaga keldi: deyarli 70 yoshli klassik vitesli V8 dvigatelli avtomobil zamonaviy Ford Focus modeliga qaraganda ancha ishonchli va foydalanish uchun qulayroq boʻlib chiqdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Elliot ushbu ikki eshikli, superchardjer bilan jihozlangan Chevrolet 350 modelini sotib olishni 19 yoshidan beri orzu qilganini taʼkidlaydi. Uzoq yillik qidiruvlardan soʻng, u nihoyat maxsus avto-klub aʼzoʻasidan ushbu noyob nusxani qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning soʻzlariga koʻra, eski avtomobillarning soddaligi va mexanik pishiqligi bugungi kunning elektronika bilan toʻldirilgan transport vositalaridan ustun jihatidir.

Soddalik va ishonchlilik uygʻunligi

Zamonaviy avtomobillar, jumladan Ford Focus kabi ommabop modellar, koʻpincha murakkab dasturiy taʼminot va datchiklar nosozligi tufayli haydovchilarni noqulay ahvolga solib qoʻyadi. Chevrolet 350 esa oʻzining ochiq mexanik tuzilishi bilan ajralib turadi. Florio ushbu mashinani bir necha hafta oldin sotib olgan boʻlishiga qaramay, uning ishlash tizimi va xizmat koʻrsatish qulayligi uni hayratda qoldirgan.

Oʻzbekiston sharoitida ham klassik avtomobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Garchi bizning yoʻllarimizda Chevrolet 350 kabi Amerika afsonalari kam uchrasa-da, haydovchilar orasida "eski, lekin mustahkam" texnikaga boʻlgan ishonch hamon yuqori. Yangi avlod elektromobillari va gibridlar kirib kelayotgan bir davrda, Elliot Florioning tajribasi sof mexanika hali ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmaganini koʻrsatmoqda.

Avtomobilning sobiq egasi unga katta eʼtibor bilan qaragan va barcha zaruriy texnik ishlarni amalga oshirgan. Bu esa 70 yoshli Chevrolet modelining bugungi kunda ham shahar koʻchalarida bemalol harakatlanishiga imkon beradi. Elliotning taʼkidlashicha, klassik mashina haydash nafaqat estetik zavq, balki kutilmagan buzilishlar xavfidan xoli boʻlish demakdir.

Nega aynan V8 dvigateli?

Chevrolet 350 modelidagi V8 dvigateli oʻzining quvvati va oʻziga xos ovozi bilan mashhur. Bu kabi agregatlar zamonaviy kichik hajmli va turbinali dvigatellardan farqli oʻlaroq, katta resursga ega. Ford Focus kabi zamonaviy xetchbeklar tejamkorlikka urgʻubergan boʻlsa-da, ularning uzoq muddatli chidamliligi koʻpincha savol ostida qoladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, klassik avtomobillar faqatgina kolleksiya buyumi emas, balki toʻgʻri parvarish qilinsa, kundalik ehtiyojlar uchun ham xizmat qila oladigan ishonchli hamrohdir. Florio oʻz orzusidagi Chevrolet bilan oʻtkazayotgan har bir kuni uning tanlovi naqadar toʻgʻri boʻlganini isbotlamoqda.

ChevroletFord FocusKlassik AvtomobillarV8 DvigatelAvto Sharh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarBugun, 11:52Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarBugun, 10:26Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiLi Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiBugun, 08:27Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarDecart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarBugun, 07:59Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodBugun, 06:29Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiFord uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi