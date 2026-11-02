“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi

·46·Avto
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, ko‘chma va mobil radarlar oldidan ogohlantiruvchi yo‘l belgilarini o‘rnatish majburiyati bekor qilindi.
  • Hukumatning 29 oktyabrdagi qaroriga binoan, endilikda «Radar» belgisi faqat doimiy ustunlarga o‘rnatilgan statsionar kameralar uchun saqlab qolindi.
  • YHXX xodimlari mobil radarlarni haydovchilarni oldindan ogohlantirmasdan istalgan xavfli yo‘l uchastkasida qo‘llash huquqiga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston yo‘llarida tezlikni nazorat qiluvchi maxsus qurilmalar faoliyatiga oid qoidalarga muhim o‘zgartirishlar kiritildi. Hukumatning yangi qaroriga muvofiq, endilikda ko‘chma va mobil radarlar joylashgan hududlarda haydovchilarni oldindan ogohlantiruvchi maxsus yo‘l belgilarini o‘rnatish talabi rasman bekor qilindi.

Mazkur o‘zgarish yo‘llarda harakat xavfsizligini ta’minlash hamda haydovchilarning faqat belgi ko‘ringanda emas, balki doimiy ravishda belgilangan me’yorlarga rioya qilishini rag‘batlantirishga qaratilgan.

Avvalgi qoida qanday edi?

Hukumatning 2025 yil 15 maydagi qarori bilan yo‘llarda tezlik nazoratini tashkil etish bo‘yicha quyidagi qat’iy tartib amalda edi:

  • Majburiy ogohlantirish: Harakat tezligini nazorat qiluvchi har qanday turdagi — statsionar (doimiy) hamda mobil (ko‘chma) radarlar joylashgan hududlarda ogohlantiruvchi belgi bo‘lishi shart edi;

  • Masofa me’yori: «Radar» yo‘l belgisi qurilma o‘rnatilgan joygacha kamida 250 metrdan kam bo‘lmagan va 500 metrdan oshmagan masofada o‘rnatilishi majburiy hisoblanardi.

Nima o‘zgardi? Yangi qarorning asosiy nuqtalari

Hukumatning 29 oktyabrdagi tegishli qarori bilan ushbu tartib qayta ko‘rib chiqildi va unga jiddiy tuzatish kiritildi:

  • Talab faqat statsionar radarlar uchun qoldi: Endilikda oldindan «Radar» belgisini o‘rnatish majburiyati faqatgina doimiy ustunlarga o‘rnatilgan statsionar kamera va komplekslarga nisbatan qo‘llaniladi;

  • Mobil radarlardan cheklov olib tashlandi: Yo‘l chetlariga vaqtincha qo‘yiladigan «uch oyoq» (trenoga) yoki patrul avtomobillariga o‘rnatilgan mobil tezlik o‘lchash qurilmalari oldiga ogohlantiruvchi belgi qo‘yish talabi butunlay olib tashlandi;

  • Kutilmagan nazorat imkoniyati: Yangi qoidalarga ko‘ra, YHXX xodimlari va mas’ul tuzilmalar mobil radarlarni haydovchilarni oldindan ogohlantirmasdan istalgan xavfli yo‘l uchastkalarida qo‘llash huquqiga ega bo‘ladi.

Shu bois, yo‘l harakati qatnashchilaridan jarimaga tushmaslik va eng muhimi hayot xavfsizligini ta’minlash uchun ogohlantiruvchi belgi mavjud yoki mavjud emasligidan qat’i nazar, belgilangan tezlik me’yorlariga doimo amal qilish talab etiladi.

YHXXRadarYo‘l harakati qoidalariHukumat qarori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiToshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiKecha 16:29Farg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldiFarg‘onada “pravasiz” o‘smir BMW'da YTHga uchrab, halok bo‘ldi14 oktabr 16:27Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari6 oktabr 10:18Toshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladiToshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladiBugun 11:57Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiHaydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiKecha 11:221 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradiKecha 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi