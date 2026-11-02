“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, ko‘chma va mobil radarlar oldidan ogohlantiruvchi yo‘l belgilarini o‘rnatish majburiyati bekor qilindi.
- Hukumatning 29 oktyabrdagi qaroriga binoan, endilikda «Radar» belgisi faqat doimiy ustunlarga o‘rnatilgan statsionar kameralar uchun saqlab qolindi.
- YHXX xodimlari mobil radarlarni haydovchilarni oldindan ogohlantirmasdan istalgan xavfli yo‘l uchastkasida qo‘llash huquqiga ega bo‘ldi.
O‘zbekiston yo‘llarida tezlikni nazorat qiluvchi maxsus qurilmalar faoliyatiga oid qoidalarga muhim o‘zgartirishlar kiritildi. Hukumatning yangi qaroriga muvofiq, endilikda ko‘chma va mobil radarlar joylashgan hududlarda haydovchilarni oldindan ogohlantiruvchi maxsus yo‘l belgilarini o‘rnatish talabi rasman bekor qilindi.
Mazkur o‘zgarish yo‘llarda harakat xavfsizligini ta’minlash hamda haydovchilarning faqat belgi ko‘ringanda emas, balki doimiy ravishda belgilangan me’yorlarga rioya qilishini rag‘batlantirishga qaratilgan.
Avvalgi qoida qanday edi?
Hukumatning 2025 yil 15 maydagi qarori bilan yo‘llarda tezlik nazoratini tashkil etish bo‘yicha quyidagi qat’iy tartib amalda edi:
Majburiy ogohlantirish: Harakat tezligini nazorat qiluvchi har qanday turdagi — statsionar (doimiy) hamda mobil (ko‘chma) radarlar joylashgan hududlarda ogohlantiruvchi belgi bo‘lishi shart edi;
Masofa me’yori: «Radar» yo‘l belgisi qurilma o‘rnatilgan joygacha kamida 250 metrdan kam bo‘lmagan va 500 metrdan oshmagan masofada o‘rnatilishi majburiy hisoblanardi.
Nima o‘zgardi? Yangi qarorning asosiy nuqtalari
Hukumatning 29 oktyabrdagi tegishli qarori bilan ushbu tartib qayta ko‘rib chiqildi va unga jiddiy tuzatish kiritildi:
Talab faqat statsionar radarlar uchun qoldi: Endilikda oldindan «Radar» belgisini o‘rnatish majburiyati faqatgina doimiy ustunlarga o‘rnatilgan statsionar kamera va komplekslarga nisbatan qo‘llaniladi;
Mobil radarlardan cheklov olib tashlandi: Yo‘l chetlariga vaqtincha qo‘yiladigan «uch oyoq» (trenoga) yoki patrul avtomobillariga o‘rnatilgan mobil tezlik o‘lchash qurilmalari oldiga ogohlantiruvchi belgi qo‘yish talabi butunlay olib tashlandi;
Kutilmagan nazorat imkoniyati: Yangi qoidalarga ko‘ra, YHXX xodimlari va mas’ul tuzilmalar mobil radarlarni haydovchilarni oldindan ogohlantirmasdan istalgan xavfli yo‘l uchastkalarida qo‘llash huquqiga ega bo‘ladi.
Shu bois, yo‘l harakati qatnashchilaridan jarimaga tushmaslik va eng muhimi hayot xavfsizligini ta’minlash uchun ogohlantiruvchi belgi mavjud yoki mavjud emasligidan qat’i nazar, belgilangan tezlik me’yorlariga doimo amal qilish talab etiladi.
Izohlar 0
…