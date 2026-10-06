UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 7-oktyabrdan boshlab UzAuto Motors bank ishtirokisiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘lib to‘lash asosida Chevrolet Cobalt va Damas avtomobillarini sotishni boshlaydi.
- Cobalt uchun 50% boshlang‘ich to‘lov va 24 oy, Damas uchun esa 30% boshlang‘ich to‘lov va 30 oy muddat belgilangan.
- Ushbu taklifda bank ishtirok etmaydi va oylik to‘lovlar boshlang‘ich komplektatsiyalar uchun hisoblangan.
Avtomobil xarid qilishni rejalashtirayotganlar uchun kutilmagan imkoniyat paydo bo‘ldi. UzAuto Motors 7 oktyabrdan Chevrolet Cobalt va Damas avtomobillarini bank krediti yoki bank ishtirokisiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘lib to‘lash asosida sotishni boshlaydi. Eng qizig‘i, xaridor uchun shartlar oldindan aniq belgilangan: Cobalt uchun 50 foiz, Damas uchun esa 30 foiz boshlang‘ich to‘lov talab etiladi.
Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, qolgan mablag‘ni belgilangan muddat davomida oyma-oy to‘lab borish mumkin. Avtomobillar soni esa cheklangan.
Cobalt uchun shartlar qanday?
Chevrolet Cobalt xarid qilmoqchi bo‘lgan mijozlar avtomobil qiymatining yarmini boshlang‘ich to‘lov sifatida amalga oshiradi.
Shundan so‘ng qolgan summa 24 oy davomida bo‘lib to‘lanadi.
Kompaniya e’lon qilgan shartlarga ko‘ra:
boshlang‘ich to‘lov — 50 foiz;
bo‘lib to‘lash muddati — 24 oy;
oylik to‘lov — 3 252 000 so‘mdan.
Ushbu hisob-kitob boshlang‘ich komplektatsiya uchun keltirilgan. Shuning uchun tanlangan komplektatsiyaga qarab oylik to‘lov miqdori o‘zgarishi mumkin.
Damas uchun boshlang‘ich to‘lov ancha kam
Damas xarid qilishni istaganlar uchun boshlang‘ich to‘lov miqdori Cobalt'ga nisbatan pastroq belgilangan.
Mijoz avtomobil narxining 30 foizini avvaldan to‘laydi, qolgan mablag‘ esa 30 oy davomida bo‘lib to‘lanadi.
Asosiy shartlar:
boshlang‘ich to‘lov — 30 foiz;
bo‘lib to‘lash muddati — 30 oy;
oylik to‘lov — 2 173 640 so‘mdan.
Kompaniyaning ta’kidlashicha, bu hisob-kitob ham boshlang‘ich komplektatsiya uchun amal qiladi. Avtomobil komplektatsiyasi o‘zgarsa, oylik to‘lov ham shunga mos ravishda farq qiladi.
Eng muhim farq — bank kerak emas
Yangi taklifning asosiy jihati shundaki, xaridor avtomobil uchun moliyalashtirishni bank orqali rasmiylashtirmaydi.
Ya’ni sxema oddiy: boshlang‘ich to‘lov amalga oshiriladi, qolgan summa esa UzAuto Motors'ga belgilangan muddat davomida oyma-oy to‘lab boriladi.
Bu jihat avvalgi ayrim avtokredit va bank orqali bo‘lib to‘lash dasturlaridan farq qiladi. Kompaniyaning rasmiy kanalida ham yangi dastur aynan «bank ishtirokisiz» to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘lib to‘lash sifatida ko‘rsatilgan.
Xaridorlar nimani hisobga olishi kerak?
Yangi shartlar ko‘pchilik uchun qiziq bo‘lishi mumkin, ammo avtomobil xarididan oldin bir nechta jihatga e’tibor berish muhim.
Birinchidan, avtomobillar soni cheklangan. Demak, ushbu shartlar bo‘yicha barcha xohlovchilar bir vaqtning o‘zida avtomobil olishi kafolatlanmagan.
Ikkinchidan, e’londa ko‘rsatilgan oylik to‘lovlar boshlang‘ich komplektatsiyalar uchun hisoblangan. Boshqa komplektatsiya tanlansa, yakuniy summa o‘zgaradi.
Uchinchidan, shartnomani imzolashdan oldin boshlang‘ich to‘lov, umumiy to‘lov miqdori, to‘lov sanasi, avtomobilni qabul qilish tartibi va boshqa shartlarni shartnomaning o‘zida tekshirish kerak.
7 oktyabrdan yangi imkoniyat
Shunday qilib, 7 oktyabrdan UzAuto Motors'ning Cobalt va Damas xaridorlari uchun taklifi avtomobil bozorida e’tiborli yangilik bo‘lmoqda.
Cobalt uchun 50 foiz boshlang‘ich to‘lov va 24 oylik muddat, Damas uchun esa 30 foiz boshlang‘ich to‘lov va 30 oylik muddat belgilangan. Eng asosiysi, bu jarayonda bank ishtirok etmaydi.
Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, batafsil ma’lumotni rasmiy Chevrolet dilerlik markazlaridan yoki 78 141-77-77 raqami orqali olish mumkin. Avtomobillar soni cheklangani sababli, aniq komplektatsiya va shartlarni oldindan bilib olish xaridor uchun muhim.
Uzoq vaqtdan beri Cobalt yoki Damas olishni rejalashtirib, bir yo‘la to‘liq mablag‘ to‘lash imkoniga ega bo‘lmaganlar uchun esa yangi dastur bozordagi eng ko‘p muhokama qilinadigan takliflardan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…