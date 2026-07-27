Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqda
Nemis avtoishlab chiqaruvchisi oʻzining afsonaviy va barcha sharoitlarda yurishga moʻljallangan toʻlaqonli yoʻltanlamasining ochiq kuzovli versiyasini qayta tiklamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi ochiq tomga ega versiya ishlab chiqarishdan olinganidan qariyb oʻn yil oʻtib, Mercedes-Benz G-Class Cabriolet bozori yana yangi avlod bilan boyitilishi kutilmoqda. Yangi eʼlon qilingan suratlar ushbu hashamatli avtomobilning ochiq tomi va yukxonada yigʻilib turadigan mato qoplamasini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozircha nemis brendi ushbu kutilgan yangi modelning texnik tavsilotlarini rasman oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, tarqalgan dastlabki rasmlar maxsus AMG modifikatsiyasiga tegishli ekanini va yon qismga chiqarilgan chiqarish quvurlari bilan jihozlanganini koʻrsatadi. Taqqoslash uchun, oddiy kuzovdagi standart AMG G63 modeli 577 ot kuchiga ega ikki turbinali benzinli V8 dvigatelidan quvvat oladi va oʻta yuqori dinamik xususiyatlarga ega.
Tarixiy meros va yangi avlod xususiyatlariG-Class oilasida ochiq tomli versiyalar uzoq tarixga ega hisoblanadi. Dastlabki ikki eshikli, qisqa gʻildirak bazasiga ega ilk kabriolet 1979-yilda taqdim etilib, naqd 2013-yilgacha ishlab chiqarilgan edi. Keyinchalik esa ultra-hashamatli toʻrt eshikli Mercedes-Maybach G650 Landaulet modeli paydo boʻldi. 2017-yilda chiqarilgan ushbu cheklangan nusxadagi avtomobil 621 ot kuchiga ega 6.0 litrli V12 dvigatel bilan taʼminlangan boʻlib, uning narxi Buyuk Britaniyada deyarli 600 ming funt sterlingni tashkil etgan.
Hozircha yangi avlod G-Class Cabriolet modelining rasmiy taqdimot sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Biroq, sinov jarayonlari qizgʻin davom etayotgani va avtomobil allaqachon savdoda mavjud boʻlgan asosiy model bazasida yaratilgani bois, uning yaqin oylarda namoyish etilishi kutilmoqda. Ekspertlarning taxminiga koʻra, yangi kabriolet hozirda 130 ming funt sterlingdan boshlanadigan standart modellar narxiga nisbatan sezilarli darajada qimmatroqqa baholanadi.
…