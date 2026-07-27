Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqda

·37·Avto
Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqda

Nemis avtoishlab chiqaruvchisi oʻzining afsonaviy va barcha sharoitlarda yurishga moʻljallangan toʻlaqonli yoʻltanlamasining ochiq kuzovli versiyasini qayta tiklamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi ochiq tomga ega versiya ishlab chiqarishdan olinganidan qariyb oʻn yil oʻtib, Mercedes-Benz G-Class Cabriolet bozori yana yangi avlod bilan boyitilishi kutilmoqda. Yangi eʼlon qilingan suratlar ushbu hashamatli avtomobilning ochiq tomi va yukxonada yigʻilib turadigan mato qoplamasini yaqqol namoyish etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozircha nemis brendi ushbu kutilgan yangi modelning texnik tavsilotlarini rasman oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, tarqalgan dastlabki rasmlar maxsus AMG modifikatsiyasiga tegishli ekanini va yon qismga chiqarilgan chiqarish quvurlari bilan jihozlanganini koʻrsatadi. Taqqoslash uchun, oddiy kuzovdagi standart AMG G63 modeli 577 ot kuchiga ega ikki turbinali benzinli V8 dvigatelidan quvvat oladi va oʻta yuqori dinamik xususiyatlarga ega.

Tarixiy meros va yangi avlod xususiyatlari

G-Class oilasida ochiq tomli versiyalar uzoq tarixga ega hisoblanadi. Dastlabki ikki eshikli, qisqa gʻildirak bazasiga ega ilk kabriolet 1979-yilda taqdim etilib, naqd 2013-yilgacha ishlab chiqarilgan edi. Keyinchalik esa ultra-hashamatli toʻrt eshikli Mercedes-Maybach G650 Landaulet modeli paydo boʻldi. 2017-yilda chiqarilgan ushbu cheklangan nusxadagi avtomobil 621 ot kuchiga ega 6.0 litrli V12 dvigatel bilan taʼminlangan boʻlib, uning narxi Buyuk Britaniyada deyarli 600 ming funt sterlingni tashkil etgan.

Hozircha yangi avlod G-Class Cabriolet modelining rasmiy taqdimot sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Biroq, sinov jarayonlari qizgʻin davom etayotgani va avtomobil allaqachon savdoda mavjud boʻlgan asosiy model bazasida yaratilgani bois, uning yaqin oylarda namoyish etilishi kutilmoqda. Ekspertlarning taxminiga koʻra, yangi kabriolet hozirda 130 ming funt sterlingdan boshlanadigan standart modellar narxiga nisbatan sezilarli darajada qimmatroqqa baholanadi.

Mercedes-BenzG-ClassKabrioletAvtomobillarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan