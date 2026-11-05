Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi

·66·Avto
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Beshinchi avlod BMW X5 (G65) krossoveri rasman O‘zbekistonga yetib keldi va yaqin vaqt ichida uning keng jamoatchilik uchun taqdimoti o‘tkaziladi.
  • Yangi model takomillashtirilgan CLAR platformasi asosida yaratilgan bo‘lib, benzinli, gibrid va to‘liq elektrli dvigatel variantlarida taklif etiladi.
  • Avtomobil 17,9 dyuymli markaziy ekran, Panoramic Vision tizimi hamda Iconic Glow radiator panjarasi kabi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan.

Germaniya avtosanoatining flagman krossoveri hisoblangan beshinchi avlod BMW X5 (G65) rasman O‘zbekistonga yetib keldi. BMW Uzbekistan o‘zining rasmiy tarmoqlarida ushbu kutilgan premium model yurtimizga olib kelingani va tez orada keng jamoatchilik uchun rasmiy taqdimoti o‘tkazilishini ma’lum qildi.

Muhim bir muhandislik jihati shundaki, yangi G65 modeli konseptual jihatdan innovatsion Neue Klasse uslubi va falsafasini o‘zida mujassam etgan bo‘lsa-da, u to‘liq takomillashtirilgan CLAR platformasi ustiga qurilgan. Bu esa krossoverga an’anaviy benzin, tejamkor dizel, gibrid (PHEV) va hatto to‘liq elektrli (iX5) kuch qurilmalari bilan birdek ishlash imkonini beradi.

Hayratlanarli gabaritlar va futuristik aerodinamika

Yangi BMW X5 tashqi ko‘rinishidan maksimal darajada muhtasham va texnologiyalarga boy qilingan:

  • Yirik o‘lchamlar: Krossover uzunligi qariyb 4994 mm, g‘ildirak bazasi esa 3035 mm ni tashkil etib, yo‘lovchilar uchun salonda keng va qulay makon yaratilgan;

  • Iconic Glow yoritgichi: Avtomobilning old qismi vertikal massiv ko‘rinish olgan hamda firmaning konturli yoritgichga ega «Iconic Glow» radiator panjarasi bilan jihozlangan;

  • Yashirin qanotchalar (winglets): Eshiklarda an’anaviy tashqi tutqichlar o‘rnini shamol qarshiligini minimallashtiruvchi ixcham «qanotchalar» egallagan, ort tomonda esa yaxlit gorizontal nur tasmasi tortilgan.

Tugmalarsiz salon: 17,9 dyuymli displey va «Panoramic Vision»

Avtomobilning intereri to‘liq raqamlashtirilgan va kelajak konsept-karlarini yodga soladi:

  • Jismoniy tugmalar davri tugadi: Iqlim nazoratidan tortib, barcha asosiy funksiyalar ulkan 17,9 dyuymli markaziy ekran va yangi avlod iDrive X tizimi orqali sensor hamda ovozli boshqariladi;

  • Panoramic Vision tizimi: Haydovchi va old yo‘lovchi uchun old oynaning butun eni bo‘ylab muhim ko‘rsatkichlarni aks ettiruvchi innovatsion proyeksion displey joriy qilingan.

Kuchli motorlar qatori: Benzindan to‘liq elektrgacha

Yangi avlod X5 global bozorda eng talabchan haydovchilar didiga mos turli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi:

  • 40 xDrive (Benzin): 3,0 litrli, 6 silindrli afsonaviy B58 «yumshoq gibrid» agregati bo‘lib, 400 ot kuchi ishlab chiqaradi;

  • Plug-in Hybrid (PHEV): Tokning o‘zida 100 km gacha masofani bosib o‘tuvchi va jami 490 dan 612 ot kuchigacha quvvat beruvchi gibrid tizimlar;

  • iX5 60 xDrive (To‘liq elektr): 578 ot kuchiga ega to‘liq elektrokar versiyasi bo‘lib, bir quvvat bilan WLTP standarti bo‘yicha 845 km gacha yo‘l bosa oladi.

Avtomobilning O‘zbekiston bozori uchun mo‘ljallangan rasmiy komplektatsiyalari, narxlari va ko‘rgazma zaliga chiqariladigan aniq modifikatsiyalari tez orada BMW Uzbekistan tomonidan rasman e’lon qilinadi.

BMW X5BMW UzbekistanG65Avtosanoat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladi5 iyul 22:52Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindi29 iyun 16:51BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadi28 iyun 19:57BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqda22 iyun 17:27BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladi5 iyul 00:51Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladi17 iyul 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi