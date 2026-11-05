Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Beshinchi avlod BMW X5 (G65) krossoveri rasman O‘zbekistonga yetib keldi va yaqin vaqt ichida uning keng jamoatchilik uchun taqdimoti o‘tkaziladi.
- Yangi model takomillashtirilgan CLAR platformasi asosida yaratilgan bo‘lib, benzinli, gibrid va to‘liq elektrli dvigatel variantlarida taklif etiladi.
- Avtomobil 17,9 dyuymli markaziy ekran, Panoramic Vision tizimi hamda Iconic Glow radiator panjarasi kabi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan.
Germaniya avtosanoatining flagman krossoveri hisoblangan beshinchi avlod BMW X5 (G65) rasman O‘zbekistonga yetib keldi. BMW Uzbekistan o‘zining rasmiy tarmoqlarida ushbu kutilgan premium model yurtimizga olib kelingani va tez orada keng jamoatchilik uchun rasmiy taqdimoti o‘tkazilishini ma’lum qildi.
Muhim bir muhandislik jihati shundaki, yangi G65 modeli konseptual jihatdan innovatsion Neue Klasse uslubi va falsafasini o‘zida mujassam etgan bo‘lsa-da, u to‘liq takomillashtirilgan CLAR platformasi ustiga qurilgan. Bu esa krossoverga an’anaviy benzin, tejamkor dizel, gibrid (PHEV) va hatto to‘liq elektrli (iX5) kuch qurilmalari bilan birdek ishlash imkonini beradi.
Hayratlanarli gabaritlar va futuristik aerodinamika
Yangi BMW X5 tashqi ko‘rinishidan maksimal darajada muhtasham va texnologiyalarga boy qilingan:
Yirik o‘lchamlar: Krossover uzunligi qariyb 4994 mm, g‘ildirak bazasi esa 3035 mm ni tashkil etib, yo‘lovchilar uchun salonda keng va qulay makon yaratilgan;
Iconic Glow yoritgichi: Avtomobilning old qismi vertikal massiv ko‘rinish olgan hamda firmaning konturli yoritgichga ega «Iconic Glow» radiator panjarasi bilan jihozlangan;
Yashirin qanotchalar (winglets): Eshiklarda an’anaviy tashqi tutqichlar o‘rnini shamol qarshiligini minimallashtiruvchi ixcham «qanotchalar» egallagan, ort tomonda esa yaxlit gorizontal nur tasmasi tortilgan.
Tugmalarsiz salon: 17,9 dyuymli displey va «Panoramic Vision»
Avtomobilning intereri to‘liq raqamlashtirilgan va kelajak konsept-karlarini yodga soladi:
Jismoniy tugmalar davri tugadi: Iqlim nazoratidan tortib, barcha asosiy funksiyalar ulkan 17,9 dyuymli markaziy ekran va yangi avlod iDrive X tizimi orqali sensor hamda ovozli boshqariladi;
Panoramic Vision tizimi: Haydovchi va old yo‘lovchi uchun old oynaning butun eni bo‘ylab muhim ko‘rsatkichlarni aks ettiruvchi innovatsion proyeksion displey joriy qilingan.
Kuchli motorlar qatori: Benzindan to‘liq elektrgacha
Yangi avlod X5 global bozorda eng talabchan haydovchilar didiga mos turli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi:
40 xDrive (Benzin): 3,0 litrli, 6 silindrli afsonaviy B58 «yumshoq gibrid» agregati bo‘lib, 400 ot kuchi ishlab chiqaradi;
Plug-in Hybrid (PHEV): Tokning o‘zida 100 km gacha masofani bosib o‘tuvchi va jami 490 dan 612 ot kuchigacha quvvat beruvchi gibrid tizimlar;
iX5 60 xDrive (To‘liq elektr): 578 ot kuchiga ega to‘liq elektrokar versiyasi bo‘lib, bir quvvat bilan WLTP standarti bo‘yicha 845 km gacha yo‘l bosa oladi.
Avtomobilning O‘zbekiston bozori uchun mo‘ljallangan rasmiy komplektatsiyalari, narxlari va ko‘rgazma zaliga chiqariladigan aniq modifikatsiyalari tez orada BMW Uzbekistan tomonidan rasman e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…