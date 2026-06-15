Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildi
Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining eng ommabop B-segmentidagi elektr krossoveri — Renault 4 modelining yangi Plein Sud modifikatsiyasini namoyish etdi. Ushbu avtomobil oʻzining ochiladigan matoli tomi bilan ajralib turadi va haydovchilarga ochiq osmon ostida harakatlanish zavqini taqdim etishga qaratilgan. Kataloniya togʻlarida oʻtkazilgan ilk sinov drayvlar yangi modelning oʻziga xos jihatlarini ochib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Plein Sud nomi oʻzbek tiliga taxminan "toʻgʻri janubga" deb tarjima qilinadi. Garchi ishlab chiqaruvchi uni toʻlaqonli kabriolet sifatida marketing qilayotgan boʻlsa-da, amalda bu koʻproq Twingo modellarining oldingi avlodlarida kuzatilgan suriluvchi matoli lyukni eslatadi. Biroq, bu yechim avtomobilning amaliyligiga putur yetkazmagani bilan ahamiyatlidir.
Amaliylik va qulaylik uygʻunligiKoʻpgina kabrioletlardan farqli oʻlaroq, Renault 4 Plein Sud oʻzining yukxona hajmini saqlab qolgan. Masalan, Mini Convertible kabi modellarda tom yigʻilganda joy kamaysa, ushbu Renault modelida 420 litrlik yukxona oʻzgarishsiz qolgan. Shuningdek, Fiat 500e Cabrio modelidan farqli oʻlaroq, bu yerda orqa eshik (xatchbek) toʻliq saqlab qolingan, bu esa kundalik foydalanish uchun juda qulaydir.
Salondagi kenglik masalasida ham muhandislar murosaga borishmagan. Orqa oʻrindiqlarda uch kishi bemalol joylashishi mumkin. 80x92 sm oʻlchamdagi ochiq tom qismi asosan orqa yoʻlovchilar uchun keng koʻrinish va erkinlik hissini beradi. Bolalar uchun orqa oʻrindiqda oʻtirib, ochiq osmonni tomosha qilish haqiqiy sarguzashtga aylanishi shubhasiz.
Old qatorda oʻtirgan haydovchi va yoʻlovchi uchun esa ochiq tom effekti biroz kamroq seziladi. Agar orqaga qaramasangiz, oʻzingizni shunchaki katta lyukli avtomobilda ketayotgandek his qilasiz. Shunga qaramay, avtomobilning aerodinamikasi yaxshi ishlangan boʻlib, yuqori tezlikda ham salon ichida kuchli shovqin yoki shamol girdobi hosil boʻlmaydi.
Texnik imkoniyatlar va haydash zavqiRenault 4 Plein Sud shahar ichida va shahar atrofidagi yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan. Avtomobilning elektr dvigateli silliq va sokin harakatni taʼminlaydi, bu esa tabiat qoʻynida ochiq tom bilan ketayotganda atrof-muhit tovushlaridan bahra olish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomning yarim ochiq holati magistrallarda harakatlanish uchun eng maqbul variant hisoblanadi.
Oʻzbekiston iqlimi uchun bunday modellar bahor va kuz oylarida juda mos kelishi mumkin. Issiq yoz kunlarida esa matoli tom quyosh nurlaridan himoya qilsa-da, konditsioner tizimi bilan birga ishlashi talab etiladi. Renault ushbu model orqali ham zamonaviy texnologiyalarni, ham klassik "retro" uslubni birlashtirishga muvaffaq boʻlgan.
Xulosa qilib aytganda, Renault 4 Plein Sud — bu shunchaki transport vositasi emas, balki hayot tarzi ramzidir. U oʻzining ixchamligi, elektr quvvati bilan ishlashi va ochiq tomi tufayli yosh oilalar va sarguzasht ishqibozlari uchun munosib tanlov boʻla oladi.
…