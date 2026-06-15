Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildi

·24·Avto
Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildi

Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining eng ommabop B-segmentidagi elektr krossoveri — Renault 4 modelining yangi Plein Sud modifikatsiyasini namoyish etdi. Ushbu avtomobil oʻzining ochiladigan matoli tomi bilan ajralib turadi va haydovchilarga ochiq osmon ostida harakatlanish zavqini taqdim etishga qaratilgan. Kataloniya togʻlarida oʻtkazilgan ilk sinov drayvlar yangi modelning oʻziga xos jihatlarini ochib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Plein Sud nomi oʻzbek tiliga taxminan "toʻgʻri janubga" deb tarjima qilinadi. Garchi ishlab chiqaruvchi uni toʻlaqonli kabriolet sifatida marketing qilayotgan boʻlsa-da, amalda bu koʻproq Twingo modellarining oldingi avlodlarida kuzatilgan suriluvchi matoli lyukni eslatadi. Biroq, bu yechim avtomobilning amaliyligiga putur yetkazmagani bilan ahamiyatlidir.

Amaliylik va qulaylik uygʻunligi

Koʻpgina kabrioletlardan farqli oʻlaroq, Renault 4 Plein Sud oʻzining yukxona hajmini saqlab qolgan. Masalan, Mini Convertible kabi modellarda tom yigʻilganda joy kamaysa, ushbu Renault modelida 420 litrlik yukxona oʻzgarishsiz qolgan. Shuningdek, Fiat 500e Cabrio modelidan farqli oʻlaroq, bu yerda orqa eshik (xatchbek) toʻliq saqlab qolingan, bu esa kundalik foydalanish uchun juda qulaydir.

Salondagi kenglik masalasida ham muhandislar murosaga borishmagan. Orqa oʻrindiqlarda uch kishi bemalol joylashishi mumkin. 80x92 sm oʻlchamdagi ochiq tom qismi asosan orqa yoʻlovchilar uchun keng koʻrinish va erkinlik hissini beradi. Bolalar uchun orqa oʻrindiqda oʻtirib, ochiq osmonni tomosha qilish haqiqiy sarguzashtga aylanishi shubhasiz.

Old qatorda oʻtirgan haydovchi va yoʻlovchi uchun esa ochiq tom effekti biroz kamroq seziladi. Agar orqaga qaramasangiz, oʻzingizni shunchaki katta lyukli avtomobilda ketayotgandek his qilasiz. Shunga qaramay, avtomobilning aerodinamikasi yaxshi ishlangan boʻlib, yuqori tezlikda ham salon ichida kuchli shovqin yoki shamol girdobi hosil boʻlmaydi.

Texnik imkoniyatlar va haydash zavqi

Renault 4 Plein Sud shahar ichida va shahar atrofidagi yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan. Avtomobilning elektr dvigateli silliq va sokin harakatni taʼminlaydi, bu esa tabiat qoʻynida ochiq tom bilan ketayotganda atrof-muhit tovushlaridan bahra olish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomning yarim ochiq holati magistrallarda harakatlanish uchun eng maqbul variant hisoblanadi.

Oʻzbekiston iqlimi uchun bunday modellar bahor va kuz oylarida juda mos kelishi mumkin. Issiq yoz kunlarida esa matoli tom quyosh nurlaridan himoya qilsa-da, konditsioner tizimi bilan birga ishlashi talab etiladi. Renault ushbu model orqali ham zamonaviy texnologiyalarni, ham klassik "retro" uslubni birlashtirishga muvaffaq boʻlgan.

Xulosa qilib aytganda, Renault 4 Plein Sud — bu shunchaki transport vositasi emas, balki hayot tarzi ramzidir. U oʻzining ixchamligi, elektr quvvati bilan ishlashi va ochiq tomi tufayli yosh oilalar va sarguzasht ishqibozlari uchun munosib tanlov boʻla oladi.

RenaultElektr AvtomobilKrossoverKabrioletAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikKecha, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Kecha, 12:53Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariRossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariKecha, 12:50Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiKecha, 10:53CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiKecha, 09:58Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiKecha, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi