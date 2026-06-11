Nafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdi

·27·Dunyo
Nafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdi

Polshalik sportchi suv sporti yo‘nalishida noyob natijaga erishib, basseyn tubi bo‘ylab bir nafasda 120 metr masofani bosib o‘tib, jahon rekordini o‘rnatdi.

U mazkur masofani 2 daqiqa 40 soniya davomida nafas olmasdan suzib o‘tdi. Bu natija nafaqat jismoniy chidamlilik, balki yuqori darajadagi ruhiy tayyorgarlik va nazoratni ham talab qiladi.

Sportchi ushbu rekord uchun taxminan bir yarim yil davomida muntazam tayyorgarlik ko‘rgan. Mashg‘ulotlar davomida u nafasni ushlab turish texnikasi, suv ostida harakatlanish tezligi va chidamlilikni oshirishga alohida e’tibor qaratgan.

Eng e’tiborga molik jihatlardan biri shundaki, u rekord urinishidan atigi bir hafta oldin bronxit bilan og‘rigan bo‘lishiga qaramay, musobaqada ishtirok etish qarorini o‘zgartirmagan. Bu esa uning qat’iyati va professional yondashuvini yanada yaqqol ko‘rsatdi.

Mazkur rekord suv osti sporti tarixida muhim natija sifatida qayd etildi va ko‘plab sport ixlosmandlarining e’tiborini tortdi.

Polsha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiPlastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiBugun, 08:20Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Bugun, 08:08Xitoyda ilk bor insonga cho‘chqa a’zolari muvaffaqiyatli ko‘chirildiXitoyda ilk bor insonga cho‘chqa a’zolari muvaffaqiyatli ko‘chirildiBugun, 07:54Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukYer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukKecha, 16:13Turkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiTurkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiKecha, 15:59Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBritaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiKecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi