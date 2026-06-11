Nafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdi
Polshalik sportchi suv sporti yo‘nalishida noyob natijaga erishib, basseyn tubi bo‘ylab bir nafasda 120 metr masofani bosib o‘tib, jahon rekordini o‘rnatdi.
U mazkur masofani 2 daqiqa 40 soniya davomida nafas olmasdan suzib o‘tdi. Bu natija nafaqat jismoniy chidamlilik, balki yuqori darajadagi ruhiy tayyorgarlik va nazoratni ham talab qiladi.
Sportchi ushbu rekord uchun taxminan bir yarim yil davomida muntazam tayyorgarlik ko‘rgan. Mashg‘ulotlar davomida u nafasni ushlab turish texnikasi, suv ostida harakatlanish tezligi va chidamlilikni oshirishga alohida e’tibor qaratgan.
Eng e’tiborga molik jihatlardan biri shundaki, u rekord urinishidan atigi bir hafta oldin bronxit bilan og‘rigan bo‘lishiga qaramay, musobaqada ishtirok etish qarorini o‘zgartirmagan. Bu esa uning qat’iyati va professional yondashuvini yanada yaqqol ko‘rsatdi.
Mazkur rekord suv osti sporti tarixida muhim natija sifatida qayd etildi va ko‘plab sport ixlosmandlarining e’tiborini tortdi.
…