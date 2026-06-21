Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildi

·46·Dunyo
Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildi

UFC jangchisi Arman Sarukyan avval bildirgan va’dasining ustidan chiqib, Jastin Geydjiga yangi pikap avtomobilini sovg‘a qildi.

Rasmda Geydji tog‘li hududda ulkan RAM pikapi oldida turganini ko‘rish mumkin. Qimmatbaho sovg‘a sportchilar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va samimiy munosabatning yana bir namunasi bo‘ldi.

Avvalroq Sarukyan Geydjiga g‘alabasi uchun avtomobil sovg‘a qilishini aytgan edi. U va’dasini gapda qoldirmay, amalda bajardi.

Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Muxlislar Sarukyanning bu harakatini mardlik va so‘zida turish namunasi sifatida baholamoqda.

Jastin Geydji esa yangi avtomobili bilan tushgan suratini namoyish etib, sovg‘adan mamnun ekanini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiTo‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiBugun, 12:35Olmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiOlmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiBugun, 12:28Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiBugun, 09:44Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 09:39Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaQarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaBugun, 08:53Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi