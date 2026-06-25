Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!

·0·Dunyo
Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!

Avstriyaning janubidagi Karintiya mintaqasida qo‘ylarni bo‘ri hujumidan himoya qilish uchun tikanli maxsus kostyum yaratildi. Ammo ushbu ixtiro jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan turlicha qabul qilinmoqda.

Karintiyada bo‘rilar soni oshib borayotgani sabab chorvadorlar hayvonlarini himoya qilishning yangi usullarini izlashga majbur. Panjaralar, qo‘riqchi itlar va boshqa vositalar qimmat bo‘lib, doim ham yetarli samara bermaydi.

72 yoshli tadbirkor va fermer Rudolf Shaubax qo‘y tanasining katta qismini qoplaydigan tikanli kostyum ishlab chiqdi. Uning fikricha, bu moslama bo‘rining qo‘yga halokatli jarohat yetkazishiga to‘sqinlik qiladi.

Biroq ixtiro hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik va chorvachilik qoidalarini buzish ehtimoli bo‘yicha tekshiruvga sabab bo‘ldi. Vena hayvonlarni himoya qilish jamiyati konstruksiyaning qo‘ylarga salbiy ta’sirini o‘rganishni talab qildi.

Mutaxassislar kostyum qo‘zilarning ona suti bilan oziqlanishiga xalaqit berishi mumkinligini aytmoqda. Shuningdek, bir nechta tikan bo‘rini haqiqatan ham qo‘rqita olishiga shubha bildirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiEbola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiBugun, 16:04London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiLondon osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiBugun, 16:00Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiKuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiBugun, 14:26Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiRossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiBugun, 14:10Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishMiyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishBugun, 13:51Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiUmumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda