Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildi
Fransiyada joriy Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildi.
Fransiya Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, virus Demokratik Kongodagi gumanitar missiyadan qaytgan shifokorda aniqlangan. U maxsus xavfsizlik choralari asosida shifoxonaga yotqizilib, izolatorga joylashtirilgan. Bemorning ahvoli barqaror deb baholanmoqda.
Sanitariya xizmatlari shifokor bilan muloqotda bo‘lgan shaxslarni aniqlamoqda. Ular 21 kun davomida uy karantinida saqlanadi.
Mutaxassislar hozir "Bundibugio" shtammi tarqalayotganini bildirgan. Unga qarshi tasdiqlangan vaksina yoki maxsus davolash usuli hozircha mavjud emas.
Demokratik Kongoda qariyb 1100 ta kasallanish va 280 ga yaqin o‘lim qayd etilgan. Ugandada esa 20 ta holat va ikki o‘lim aniqlangan.
…