Braziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdi

·79·Dunyo
Braziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdi

Braziliyaning Santa-Katarina shtatida sayyohlarni olib ketayotgan havo sharida dahshatli fojia yuz berdi. Ichida 21 kishi bo‘lgan havo shari parvoz vaqtida yonib ketib, yerga qulagan.

Hodisa oqibatida 8 nafar yo‘lovchi halok bo‘lgan. Yana 13 kishi, jumladan havo sharini boshqargan uchuvchi omon qolgan. Mahalliy hokimiyat ma’lumotlariga ko‘ra, hodisadan so‘ng barcha yo‘lovchilar aniqlangan va bedarak yo‘qolganlar yo‘q.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in havo shari savati ichida boshlangan. Uchuvchining aytishicha, u favqulodda qo‘nishni amalga oshirishga uringan va yerga yaqinlashgach, yo‘lovchilarga imkon qadar tezroq sakrashni buyurgan.

Fojia tibbiyot markazi yaqinida sodir bo‘lgani sababli qutqaruv va tibbiy xizmatlar voqea joyiga tez yetib kelgan. Hozirda mutaxassislar halokatning aniq sabablarini aniqlash maqsadida keng qamrovli tekshiruv olib bormoqda.

BraziliyaSanta-Katarina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Bugun, 19:06Shimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiShimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 19:03Besh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBesh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBugun, 17:53Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Bugun, 16:35Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiEbola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiBugun, 16:04London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiLondon osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiBugun, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda