Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!
«Soliq» mobil ilovasi orqali xaridlardan 1% keshbek qaytarib olish ko‘pchilikning kundalik odatiga aylanib ulgurgan. Ammo bu tizimni aldab, «oson pul» topmoqchi bo‘lganlar uchun noxush yangilik bor.
Soliq qo‘mitasining ma’lum qilishicha, may oyida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma’lum bir haq evaziga uchinchi shaxslardan soxta xarid cheklarini sotib olgan hamda haqiqatda hech qanday tovar sotib olmay, cheklarni ro‘yxatdan o‘tkazgan 123 mingdan ortiq fuqaro shubhali xaridorlar reyestriga kiritildi.
Soxta chek ro‘yxatdan o‘tkazish — qonunga xilof!
Agar sizga kimdir «tayyor cheklar bor, skanerlab keshbek ishlab oling» deb taklif kiritsa, xushyor bo‘ling. Bunday soxta xarid cheklarini ilovadan o‘tkazish qonunga zid hisoblanadi va oddiygina «qora ro‘yxat»ga tushishdan tashqari, tegishli javobgarlikka ham sabab bo‘lishi mumkin. Soliq tizimidagi algoritmlar bunday shubhali harakatlarni osongina aniqlab olmoqda.
Keshbek nega «kutish rejimida» turibdi?
Ba’zan halol xarid qilganingizda ham keshbek darhol tasdiqlanmasligi mumkin. Buning sababi siz bilan emas, tadbirkor bilan bog‘liq:
Agar siz tovar sotib olgan tadbirkor soliq hisobotini vaqtida topshirmagan bo‘lsa, unda kamchiliklar bo‘lsa yoki soliqdan qarzi mavjud bo‘lsa, keshbegingiz to‘xtab turadi. Xavotirga o‘rin yo‘q: tadbirkor ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi bilan keshbek sizga avtomatik ravishda tasdiqlanadi.
Diqqat: Qaysi hollarda keshbek umuman hisoblanmaydi?
Halol xaridor bo‘lsangiz ham, quyidagi holatlarda keshbek to‘lanmasligini yodda tutishingiz lozim. Bu tizimning qat’iy qoidalaridir:
№
Keshbek hisoblanmaydigan holatlar
1
Chek berilgan vaqtdan boshlab 10 kundan ortiq vaqt o‘tib ketgan bo‘lsa
2
Avtomobil, havo va temir yo‘l chiptalari sotib olinganda
3
Aloqa va kommunal xizmatlar uchun to‘lov qilinganda
4
O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar tomonidan xizmat ko‘rsatilganda
5
Yakka tartibdagi tadbirkor (YATT) va o‘zini o‘zi band qilganlar raqamli platforma (masalan, Xolis Paynet) orqali chek berganda
6
Agar jismoniy shaxsning o‘zi shubhali xaridorlar reyestriga kiritilgan bo‘lsa
Xulosa o‘rnida aytganda, keshbek tizimi faqat haqiqiy xaridlarni rag‘batlantirish uchun ishlaydi. Chek «ovi» bilan shug‘ullanib, javobgarlikka tortilish yoki reyestrga tushib qolishdan ehtiyot bo‘ling!
…