Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!

·22·Iqtisodiyot
Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!

«Soliq» mobil ilovasi orqali xaridlardan 1% keshbek qaytarib olish ko‘pchilikning kundalik odatiga aylanib ulgurgan. Ammo bu tizimni aldab, «oson pul» topmoqchi bo‘lganlar uchun noxush yangilik bor.

Soliq qo‘mitasining ma’lum qilishicha, may oyida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma’lum bir haq evaziga uchinchi shaxslardan soxta xarid cheklarini sotib olgan hamda haqiqatda hech qanday tovar sotib olmay, cheklarni ro‘yxatdan o‘tkazgan 123 mingdan ortiq fuqaro shubhali xaridorlar reyestriga kiritildi.

Soxta chek ro‘yxatdan o‘tkazish — qonunga xilof!

Agar sizga kimdir «tayyor cheklar bor, skanerlab keshbek ishlab oling» deb taklif kiritsa, xushyor bo‘ling. Bunday soxta xarid cheklarini ilovadan o‘tkazish qonunga zid hisoblanadi va oddiygina «qora ro‘yxat»ga tushishdan tashqari, tegishli javobgarlikka ham sabab bo‘lishi mumkin. Soliq tizimidagi algoritmlar bunday shubhali harakatlarni osongina aniqlab olmoqda.

Keshbek nega «kutish rejimida» turibdi?

Ba’zan halol xarid qilganingizda ham keshbek darhol tasdiqlanmasligi mumkin. Buning sababi siz bilan emas, tadbirkor bilan bog‘liq:

Agar siz tovar sotib olgan tadbirkor soliq hisobotini vaqtida topshirmagan bo‘lsa, unda kamchiliklar bo‘lsa yoki soliqdan qarzi mavjud bo‘lsa, keshbegingiz to‘xtab turadi. Xavotirga o‘rin yo‘q: tadbirkor ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi bilan keshbek sizga avtomatik ravishda tasdiqlanadi.

Diqqat: Qaysi hollarda keshbek umuman hisoblanmaydi?

Halol xaridor bo‘lsangiz ham, quyidagi holatlarda keshbek to‘lanmasligini yodda tutishingiz lozim. Bu tizimning qat’iy qoidalaridir:

Keshbek hisoblanmaydigan holatlar

1

Chek berilgan vaqtdan boshlab 10 kundan ortiq vaqt o‘tib ketgan bo‘lsa

2

Avtomobil, havo va temir yo‘l chiptalari sotib olinganda

3

Aloqa va kommunal xizmatlar uchun to‘lov qilinganda

4

O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar tomonidan xizmat ko‘rsatilganda

5

Yakka tartibdagi tadbirkor (YATT) va o‘zini o‘zi band qilganlar raqamli platforma (masalan, Xolis Paynet) orqali chek berganda

6

Agar jismoniy shaxsning o‘zi shubhali xaridorlar reyestriga kiritilgan bo‘lsa

Xulosa o‘rnida aytganda, keshbek tizimi faqat haqiqiy xaridlarni rag‘batlantirish uchun ishlaydi. Chek «ovi» bilan shug‘ullanib, javobgarlikka tortilish yoki reyestrga tushib qolishdan ehtiyot bo‘ling!

Solik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:19O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?Bugun, 13:47Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiBugun, 13:28Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiSoliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiBugun, 13:09Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiBugun, 12:27Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda