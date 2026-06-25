O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...

·0·Salomatlik
O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...

Sog‘liq — inson uchun eng oliy ne’mat. Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, ayniqsa, xavfli xastaliklarning oldini olish va ularni erta bosqichda jilovlash borasida juda muhim tarixiy hujjat qabul qilindi. Prezidentning «Saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarori sohada yangi davrni boshlab beradi.

Saraton bilan kurashishda eng muhim omil — bu vaqt. Kasallik qancha erta aniqlansa, inson hayotini saqlab qolish imkoniyati shuncha yuqori bo‘ladi. Yangi qarorda aynan mana shu hayotiy jihatga asosiy urg‘u berilgan.

Asosiy maqsad: Raqamlar qanday o‘zgaradi?

Qaror bilan sog‘liqni saqlash tizimi oldiga aniq va raqamlashtirilgan maqsadlar qo‘yildi. Endilikda tibbiy tekshiruvlar ko‘lami kengaytirilib, kasallikni barvaqt aniqlash tizimi kuchaytiriladi:

  • 60 foizlik qamrov: Aholi o‘rtasida eng ko‘p uchraydigan saraton turlari (bachadon bo‘yni, ko‘krak bezi, yo‘g‘on ichak, oshqozon, prostata bezi va o‘pka) bo‘yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar (skrining) ko‘rsatkichi kamida 60 foizga yetkaziladi.

Kasallikni aniqlash bosqichlaridagi maqsadli ko‘rsatkichlar esa quyidagi jadvalda belgilab berilgan:

Davolash va aniqlash bosqichlari

Hozirgi ko‘rsatkich

Yangi marra

Natija

1-2-bosqichlarda (Erta aniqlash)

30%

40% ga oshirish

Insonlarni to‘liq sog‘ayib ketish imkoniyati ortadi.

3-4-bosqichlarda (Kech aniqlash)

65%

55% ga kamaytirish

Og‘ir oqibatlar va asoratlar soni sezilarli darajada kamayadi.

Xalqaro standartlar asosida: Milliy dastur start olmoqda

2027 yil 1 yanvardan boshlab yurtimizda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) va xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan Saratonga qarshi kurashish milliy dasturi amaliyotga tatbiq etiladi.

Ushbu dastur doirasida respublikaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich ravishda quyidagi to‘rtta xavfli saraton turini erta aniqlash va oldini olish choralari ko‘riladi:

  1. Oshqozon saratoni;

  2. Yo‘g‘on ichak (kolorektal) saratoni;

  3. O‘pka saratoni;

  4. Prostata bezi saratoni.

Dasturning ustuvor vazifalari nimalardan iborat?

Yangi tizim faqat shifoxonalar ichida cheklanib qolmaydi, u jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oladi. Eng muhim vazifalar etib quyidagilar belgilandi:

  • Odamlarning xabardorligini oshirish: Aholi o‘rtasida saratonning xavf omillari, uning ilk belgilari va undan himoyalanish usullari haqida tushuntirish ishlari kuchaytiriladi. Ko‘pchilik kasallik belgilarini o‘tkazib yubormasligi uchun tibbiy madaniyat yuksaltiriladi.

  • Tizimni mukammallashtirish: Kasallikni oldini olishdan boshlab, to erta tashxis qo‘yish va zamonaviy usullarda davolashgacha bo‘lgan zanjir butunlay yangilanadi.

  • Sifatli yordam va hayot: Tibbiy yordam sifatini xalqaro darajaga ko‘tarish orqali bevaqt o‘lim holatlarini keskin kamaytirish ustida ishlanadi.

Bu qaror — yurtimizda har bir fuqaroning sog‘lom va uzoq umr ko‘rishi, tibbiyotning esa chin ma’noda xalqqa yaqin va sifatli bo‘lishi yo‘lidagi eng yirik qadamlardan biridir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odatKo‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat23.06, 20:4311 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi15.06, 20:52Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 21:40Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12.06, 13:17Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?11.06, 10:58Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?10.06, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi