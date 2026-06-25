Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildi

·25·Texno
Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildi

Rossiya Federatsiyasi Transport vazirligi mamlakatda haydovchisiz transport vositalarini joriy etish boʻyicha tajriba hududlarini kengaytirish tashabbusi bilan chiqdi. Yangi loyihaga koʻra, Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlarida avtonom boshqariladigan tramvaylar harakatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilmoqda. Bu texnologik yangilik shahar jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytirish yoʻlidagi navbatdagi qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda haydovchisiz tramvaylardan foydalanish boʻyicha eksperimental huquqiy rejim (EHR) faqat Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida amal qilmoqda. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, yuqorida tilga olingan ikki viloyat gubernatorlari ushbu texnologik sinovlarda ishtirok etish uchun rasmiy murojaat yoʻllagan.

Sinov bosqichlari va xavfsizlik choralari

Loyiha doirasida avtonom tramvaylarning ikki xil toifasidan foydalanish koʻzda tutilgan. Birinchi toifadagi transport vositalari kabinasida haydovchi-sinovchi nazorati ostida harakatlanadi. Ikkinchi toifa esa inson ishtirokisiz, butunlay sunʼiy intellekt boshqaruvida boʻlgan toʻliq avtonom rejimlarni oʻz ichiga oladi. Bu usul texnologiyaning turli murakkablikdagi shahar sharoitlarida qanchalik samarali ishlashini tekshirish imkonini beradi.

Hujjatda har bir hudud uchun aniq koʻrsatkichlar belgilab berilgan. Xususan, tajribaning uchinchi yiliga kelib, Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlarida birinchi toifadagi tramvaylar birinchi yarim yillikda 3 ming kilometr, ikkinchi yarim yillikda esa 6 ming kilometr masofani bosib oʻtishi shart. Toʻliq avtonom (ikkinchi toifa) tramvaylar uchun esa ikkinchi yarim yillikda kamida 1 ming kilometr masofani bosib oʻtish rejasi qoʻyilgan.

Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollar

Ushbu loyiha nafaqat transport sohasidagi innovatsiya, balki mintaqalarning raqamli iqtisodiyotga oʻtish jarayonidagi muhim bosqichidir. Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlari sanoatlashgan hududlar boʻlib, ularda jamoat transporti yuklamasi yuqori hisoblanadi. Avtonom tizimlarning joriy etilishi yoʻl harakati xavfsizligini oshirish va transport harakati jadvaliga aniq rioya qilinishini taʼminlashi kutilmoqda.

Rossiya hukumati ushbu tajribalar orqali kelajakda butun mamlakat boʻylab haydovchisiz jamoat transporti uchun yagona huquqiy va texnik bazani yaratishni maqsad qilgan. Agar sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, bunday tizimlar boshqa yirik shaharlarda ham ommaviy ravishda joriy etilishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida shahar infratuzilmasini tubdan oʻzgartirishga xizmat qiladi.

RossiyaTramvayTexnologiyaSunʼiy IntellektInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiAdobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiBugun, 18:57Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSamsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:28Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi