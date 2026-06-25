Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildi
Rossiya Federatsiyasi Transport vazirligi mamlakatda haydovchisiz transport vositalarini joriy etish boʻyicha tajriba hududlarini kengaytirish tashabbusi bilan chiqdi. Yangi loyihaga koʻra, Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlarida avtonom boshqariladigan tramvaylar harakatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilmoqda. Bu texnologik yangilik shahar jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytirish yoʻlidagi navbatdagi qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda haydovchisiz tramvaylardan foydalanish boʻyicha eksperimental huquqiy rejim (EHR) faqat Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida amal qilmoqda. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, yuqorida tilga olingan ikki viloyat gubernatorlari ushbu texnologik sinovlarda ishtirok etish uchun rasmiy murojaat yoʻllagan.
Sinov bosqichlari va xavfsizlik choralariLoyiha doirasida avtonom tramvaylarning ikki xil toifasidan foydalanish koʻzda tutilgan. Birinchi toifadagi transport vositalari kabinasida haydovchi-sinovchi nazorati ostida harakatlanadi. Ikkinchi toifa esa inson ishtirokisiz, butunlay sunʼiy intellekt boshqaruvida boʻlgan toʻliq avtonom rejimlarni oʻz ichiga oladi. Bu usul texnologiyaning turli murakkablikdagi shahar sharoitlarida qanchalik samarali ishlashini tekshirish imkonini beradi.
Hujjatda har bir hudud uchun aniq koʻrsatkichlar belgilab berilgan. Xususan, tajribaning uchinchi yiliga kelib, Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlarida birinchi toifadagi tramvaylar birinchi yarim yillikda 3 ming kilometr, ikkinchi yarim yillikda esa 6 ming kilometr masofani bosib oʻtishi shart. Toʻliq avtonom (ikkinchi toifa) tramvaylar uchun esa ikkinchi yarim yillikda kamida 1 ming kilometr masofani bosib oʻtish rejasi qoʻyilgan.
Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollarUshbu loyiha nafaqat transport sohasidagi innovatsiya, balki mintaqalarning raqamli iqtisodiyotga oʻtish jarayonidagi muhim bosqichidir. Nijniy Novgorod va Sverdlovsk viloyatlari sanoatlashgan hududlar boʻlib, ularda jamoat transporti yuklamasi yuqori hisoblanadi. Avtonom tizimlarning joriy etilishi yoʻl harakati xavfsizligini oshirish va transport harakati jadvaliga aniq rioya qilinishini taʼminlashi kutilmoqda.
Rossiya hukumati ushbu tajribalar orqali kelajakda butun mamlakat boʻylab haydovchisiz jamoat transporti uchun yagona huquqiy va texnik bazani yaratishni maqsad qilgan. Agar sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, bunday tizimlar boshqa yirik shaharlarda ham ommaviy ravishda joriy etilishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida shahar infratuzilmasini tubdan oʻzgartirishga xizmat qiladi.
…