AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandi

·0·Dunyo
AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandi

Bunga qahvaxona xodimlarining Isroilni qo‘llab-quvvatlovchi siyosatchiga xizmat ko‘rsatishni rad etgani sabab bo‘lgan.

AQSH Kongressi Vakillar palatasi a’zosi Dan Goldman qizi bilan Bruklindagi Poetica Coffee qahvaxonasiga tashrif buyurgan. Shundan so‘ng muassasa ijtimoiy tarmoqlarda kongressmenni tanqid qiluvchi post e’lon qilgan.

Unda qahvaxona irqchilar, fashistlar, gomofoblar va genotsidni qo‘llab-quvvatlovchi shaxslarga xizmat ko‘rsatmasligini bildirgan. Shuningdek, muassasa Goldman qahva uchun to‘lagan 9,82 dollarni qaytarib berganini ma’lum qilgan.

Kongressmenning suratini ham o‘z ichiga olgan post ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Goldmanning ta’kidlashicha, mazkur voqea fuqarolik huquqlari bo‘yicha federal tergov o‘tkazishni talab qilmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Bugun, 19:06Shimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiShimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 19:03Braziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdiBraziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 18:43Besh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBesh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBugun, 17:53Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Bugun, 16:35Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiEbola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiBugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda