AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqda

·23·Texno
AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqda

AQSH Transport vazirligi (DOT) federal transport qoidalariga muhim oʻzgartirishlar kiritishni taklif qildi. Unga koʻra, toʻliq avtonom boshqaruv tizimlari uchun moʻljallangan transport vositalarida tormoz pedallarini oʻrnatish majburiyati olib tashlanishi mumkin. Ushbu tashabbus Tesla va Zoox kabi oʻz-oʻzini boshqaruvchi texnologiyalar ustida ishlayotgan kompaniyalar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda amalda boʻlgan Federal avtotransport xavfsizligi standartlari (FMVSS) har qanday avtomobilda anʼanaviy boshqaruv aʼzolari boʻlishini talab qiladi. Yangi taklif esa faqatgina avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan boshqariladigan mashinalar uchun ushbu tartibni istisno qiladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam AQSH yoʻllarida robotaksilarning paydo boʻlishini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Innovatsiyalar yoʻlidagi toʻsiqlarning olib tashlanishi

NHTSA (Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi) maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar innovatsion dizayndagi transport vositalarini ishlab chiqarishdagi byurokratik toʻsiqlarni bartaraf etadi. Ilgari kompaniyalar rul yoki pedalsiz avtomobilni sinovdan oʻtkazish uchun hukumatdan maxsus ruxsatnoma olishlari shart edi va bunday mashinalarning soni cheklangan edi.

NHTSA maʼmuri Jonathan Morrisonning taʼkidlashicha, AQSH texnologik inqilob ostonasida turibdi va sohada yetakchilikni saqlab qolish uchun tartibga solish tizimini qayta koʻrib chiqish zarur. Uning soʻzlariga koʻra, yangi ramka doirasida xavfsizlik talablari kuchaytirilgan holda, mantiqsiz va eskirgan cheklovlar bekor qilinadi.

Tesla va Cybercab loyihasi

Mazkur qaror, ayniqsa, Elon Musk boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi uchun juda muhim. Kompaniya soʻnggi yillarda rul va pedalsiz ikki kishilik Cybercab avtomobilini ishlab chiqish ustida faol ish olib bormoqda. Musk bir necha bor federal ruxsat berilishi bilan ushbu mashinalarni butun mamlakat boʻylab ommalashtirishga tayyorligini bildirgan edi.

Hozirda Tesla Texas shtatining Ostin shahrida kichik hajmdagi robotaksi xizmatini sinovdan oʻtkazmoqda. Dastlab xavfsizlik uchun haydovchi oʻrindigʻida mutaxassis oʻtirgan boʻlsa, endilikda avtomobillar "nazoratsiz" tartibda harakatlanmoqda. Shunga qaramay, kompaniya favqulodda vaziyatlarda yoki toʻqnashuvlardan soʻng mashinalarni masofadan turib operatorlar yordamida boshqarishini tan olgan.

Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan Zoox ham ushbu sohada faol. Ular oʻtgan yili oʻzlarining maxsus robotaksilari uchun vaqtinchalik ruxsatnoma olishgan edi. Yangi qoidalar kuchga kirsa, Zoox va boshqa startaplar oʻz loyihalarini tijoriy maqsadlarda kengroq miqyosda qoʻllash imkoniga ega boʻladilar. Jamoatchilik ushbu taklif boʻyicha 30 kun davomida oʻz fikr-mulohazalarini bildirishi mumkin, shundan soʻng yakuniy qaror qabul qilinadi.

TeslaElon MuskAvtonom AvtomobillarAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiAdobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiBugun, 18:57Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiRossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiBugun, 18:50Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSamsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:28Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi