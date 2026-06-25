AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqda
AQSH Transport vazirligi (DOT) federal transport qoidalariga muhim oʻzgartirishlar kiritishni taklif qildi. Unga koʻra, toʻliq avtonom boshqaruv tizimlari uchun moʻljallangan transport vositalarida tormoz pedallarini oʻrnatish majburiyati olib tashlanishi mumkin. Ushbu tashabbus Tesla va Zoox kabi oʻz-oʻzini boshqaruvchi texnologiyalar ustida ishlayotgan kompaniyalar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda amalda boʻlgan Federal avtotransport xavfsizligi standartlari (FMVSS) har qanday avtomobilda anʼanaviy boshqaruv aʼzolari boʻlishini talab qiladi. Yangi taklif esa faqatgina avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan boshqariladigan mashinalar uchun ushbu tartibni istisno qiladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam AQSH yoʻllarida robotaksilarning paydo boʻlishini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Innovatsiyalar yoʻlidagi toʻsiqlarning olib tashlanishiNHTSA (Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi) maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar innovatsion dizayndagi transport vositalarini ishlab chiqarishdagi byurokratik toʻsiqlarni bartaraf etadi. Ilgari kompaniyalar rul yoki pedalsiz avtomobilni sinovdan oʻtkazish uchun hukumatdan maxsus ruxsatnoma olishlari shart edi va bunday mashinalarning soni cheklangan edi.
NHTSA maʼmuri Jonathan Morrisonning taʼkidlashicha, AQSH texnologik inqilob ostonasida turibdi va sohada yetakchilikni saqlab qolish uchun tartibga solish tizimini qayta koʻrib chiqish zarur. Uning soʻzlariga koʻra, yangi ramka doirasida xavfsizlik talablari kuchaytirilgan holda, mantiqsiz va eskirgan cheklovlar bekor qilinadi.
Tesla va Cybercab loyihasiMazkur qaror, ayniqsa, Elon Musk boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi uchun juda muhim. Kompaniya soʻnggi yillarda rul va pedalsiz ikki kishilik Cybercab avtomobilini ishlab chiqish ustida faol ish olib bormoqda. Musk bir necha bor federal ruxsat berilishi bilan ushbu mashinalarni butun mamlakat boʻylab ommalashtirishga tayyorligini bildirgan edi.
Hozirda Tesla Texas shtatining Ostin shahrida kichik hajmdagi robotaksi xizmatini sinovdan oʻtkazmoqda. Dastlab xavfsizlik uchun haydovchi oʻrindigʻida mutaxassis oʻtirgan boʻlsa, endilikda avtomobillar "nazoratsiz" tartibda harakatlanmoqda. Shunga qaramay, kompaniya favqulodda vaziyatlarda yoki toʻqnashuvlardan soʻng mashinalarni masofadan turib operatorlar yordamida boshqarishini tan olgan.
Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan Zoox ham ushbu sohada faol. Ular oʻtgan yili oʻzlarining maxsus robotaksilari uchun vaqtinchalik ruxsatnoma olishgan edi. Yangi qoidalar kuchga kirsa, Zoox va boshqa startaplar oʻz loyihalarini tijoriy maqsadlarda kengroq miqyosda qoʻllash imkoniga ega boʻladilar. Jamoatchilik ushbu taklif boʻyicha 30 kun davomida oʻz fikr-mulohazalarini bildirishi mumkin, shundan soʻng yakuniy qaror qabul qilinadi.
…