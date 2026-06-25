Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldi
Grafik tahrirlash dasturlari bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan Adobe kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan video va tasvirlarni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi yirik qadamni tashladi. Kompaniya oʻzining ijodiy ekotizimini kengaytirish maqsadida Topaz Labs startapini sotib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelashuv Adobe foydalanuvchilari uchun kontent sifatini oshirishning mutlaqo yangi imkoniyatlarini ochib berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Topaz Labs yigirma yildan ortiq vaqt davomida tasvir va videolarni yaxshilash boʻyicha professional vositalarni ishlab chiqish bilan shugʻullanib keladi. Oʻtgan yili kompaniya oʻzining innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalari uchun nufuzli Emmy mukofotiga loyiq koʻrilgan edi. Startap soʻnggi yillarda video sifatini oshirish (upscaling) uchun Astra hamda suratlarni retush qilish va detallarini tiklash uchun Wonder kabi oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modellarini taqdim etgan.
Sunʼiy intellekt va Firefly integratsiyasiAdobe vakillarining maʼlum qilishicha, Topaz Labs texnologiyalari kompaniyaning Firefly AI ilovasiga hamda Creative Cloud paketidagi boshqa dasturlarga integratsiya qilinadi. Shu bilan birga, Topaz mahsulotlari kompaniya veb-sayti orqali mustaqil servis sifatida ham oʻz faoliyatini davom ettirishi koʻzda tutilgan. Bu foydalanuvchilarga Adobe mahsulotlaridan chiqmagan holda yuqori sifatli ishlov berish imkonini beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Topaz Labsʼning asosiy yutuqlaridan biri — katta hajmdagi video modellarni oddiy foydalanuvchi kompyuterlaridagi GPU (grafik protsessor)larda samarali ishlatish texnologiyasidir. Bu Adobe uchun oʻz xizmatlarini nafaqat bulutli serverlarda, balki bevosita foydalanuvchi qurilmasining oʻzida tezroq va arzonroq ishlashini taʼminlashda qoʻl keladi.
Adobe Creative Cloud mahsulot marketingi boʻyicha vitse-prezidenti Deepa Subramaniamning taʼkidlashicha, ushbu xarid professional dizayner va montaj ustalari uchun juda muhim. Endilikda ular real kadrlarni sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kliplar bilan birlashtirishda detallarni aniqlashtirish, shovqinlarni kamaytirish va arxiv materiallarini qayta tiklash kabi murakkab vazifalarni osonroq bajarishlari mumkin boʻladi.
Raqobat va strategik maqsadlarHozirda Adobe bozorda Canva va Blackmagic Design (DaVinci Resolve egasi) kabi kuchli raqobatchilar bilan kurash olib bormoqda. Topaz Labs kabi ixtisoslashgan startaplarni sotib olish orqali kompaniya oʻz foydalanuvchilarini boshqa platformalarga oʻtib ketishidan himoya qilishni va ularni oʻz ekotizimida ushlab qolishni maqsad qilgan. Bu, ayniqsa, video tahrirlash sohasida professional vositalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda dolzarbdir.
Oʻzbekistondagi koʻplab dizaynerlar va video-montaj ustalari allaqachon Topaz Labs mahsulotlaridan, xususan, past sifatli videolarni 4K formatigacha koʻtarishda foydalanib kelishadi. Ushbu texnologiyalarning Adobe Premiere Pro yoki After Effects dasturlariga toʻliq integratsiya qilinishi mahalliy ijodkorlar uchun ham ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Kompaniya bergan rasmiy bayonotga koʻra, ushbu kelashuv bilan bogʻliq barcha tranzaksiyalar va integratsiya jarayonlari 2026-yilning ikkinchi yarmida toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Ungacha har ikki kompaniya oʻz mahsulotlarini parallel ravishda rivojlantirishda davom etadi.
…