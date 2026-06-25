Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldi

·43·Texno
Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldi

Grafik tahrirlash dasturlari bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan Adobe kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan video va tasvirlarni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida navbatdagi yirik qadamni tashladi. Kompaniya oʻzining ijodiy ekotizimini kengaytirish maqsadida Topaz Labs startapini sotib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu kelashuv Adobe foydalanuvchilari uchun kontent sifatini oshirishning mutlaqo yangi imkoniyatlarini ochib berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Topaz Labs yigirma yildan ortiq vaqt davomida tasvir va videolarni yaxshilash boʻyicha professional vositalarni ishlab chiqish bilan shugʻullanib keladi. Oʻtgan yili kompaniya oʻzining innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalari uchun nufuzli Emmy mukofotiga loyiq koʻrilgan edi. Startap soʻnggi yillarda video sifatini oshirish (upscaling) uchun Astra hamda suratlarni retush qilish va detallarini tiklash uchun Wonder kabi oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modellarini taqdim etgan.

Sunʼiy intellekt va Firefly integratsiyasi

Adobe vakillarining maʼlum qilishicha, Topaz Labs texnologiyalari kompaniyaning Firefly AI ilovasiga hamda Creative Cloud paketidagi boshqa dasturlarga integratsiya qilinadi. Shu bilan birga, Topaz mahsulotlari kompaniya veb-sayti orqali mustaqil servis sifatida ham oʻz faoliyatini davom ettirishi koʻzda tutilgan. Bu foydalanuvchilarga Adobe mahsulotlaridan chiqmagan holda yuqori sifatli ishlov berish imkonini beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Topaz Labsʼning asosiy yutuqlaridan biri — katta hajmdagi video modellarni oddiy foydalanuvchi kompyuterlaridagi GPU (grafik protsessor)larda samarali ishlatish texnologiyasidir. Bu Adobe uchun oʻz xizmatlarini nafaqat bulutli serverlarda, balki bevosita foydalanuvchi qurilmasining oʻzida tezroq va arzonroq ishlashini taʼminlashda qoʻl keladi.

Adobe Creative Cloud mahsulot marketingi boʻyicha vitse-prezidenti Deepa Subramaniamning taʼkidlashicha, ushbu xarid professional dizayner va montaj ustalari uchun juda muhim. Endilikda ular real kadrlarni sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kliplar bilan birlashtirishda detallarni aniqlashtirish, shovqinlarni kamaytirish va arxiv materiallarini qayta tiklash kabi murakkab vazifalarni osonroq bajarishlari mumkin boʻladi.

Raqobat va strategik maqsadlar

Hozirda Adobe bozorda Canva va Blackmagic Design (DaVinci Resolve egasi) kabi kuchli raqobatchilar bilan kurash olib bormoqda. Topaz Labs kabi ixtisoslashgan startaplarni sotib olish orqali kompaniya oʻz foydalanuvchilarini boshqa platformalarga oʻtib ketishidan himoya qilishni va ularni oʻz ekotizimida ushlab qolishni maqsad qilgan. Bu, ayniqsa, video tahrirlash sohasida professional vositalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda dolzarbdir.

Oʻzbekistondagi koʻplab dizaynerlar va video-montaj ustalari allaqachon Topaz Labs mahsulotlaridan, xususan, past sifatli videolarni 4K formatigacha koʻtarishda foydalanib kelishadi. Ushbu texnologiyalarning Adobe Premiere Pro yoki After Effects dasturlariga toʻliq integratsiya qilinishi mahalliy ijodkorlar uchun ham ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Kompaniya bergan rasmiy bayonotga koʻra, ushbu kelashuv bilan bogʻliq barcha tranzaksiyalar va integratsiya jarayonlari 2026-yilning ikkinchi yarmida toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Ungacha har ikki kompaniya oʻz mahsulotlarini parallel ravishda rivojlantirishda davom etadi.

AdobeTopaz LabsSunʼiy IntellektCreative CloudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiRossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiBugun, 18:50Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSamsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:28Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi