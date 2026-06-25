Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdi

·27·Sport
Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdi

Fransiya terma jamoasi va Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano jahon chempionati doirasida Norvegiya bilan boʻladigan muhim uchrashuv oldidan raqib hujumchisi Erling Xolandga qarshi qanday taktik reja asosida harakat qilishini ochiqladi. I guruhining peshqadamligi uchun kechadigan ushbu bahs turnirning eng qiziqarli toʻqnashuvlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiyalik himoyachi William Saliba bilan birgalikda turnirni ishonchli boshlagan boʻlsa-da, Erling Xoland kabi hujumchiga qarshi oʻyin ular uchun haqiqiy sinov boʻladi. Norvegiyalik forvard musobaqa boshidan buyon 4 ta gol urishga ulgurdi va ayni damda ajoyib sport formasida. Upamecano L'Equipe nashriga bergan intervyusida bu kabi "mashina"ni toʻxtatish uchun 90 daqiqa davomida maksimal diqqat-eʼtibor talab etilishini taʼkidladi.

Taktik yondashuv va jismoniy kurash

Upamecanonining soʻzlariga koʻra, Erling Xolandga qarshi oʻyinda har doim "ikki tomonlama nazorat" tizimi ishlashi kerak. Himoyachi bir koʻzi bilan toʻp egasini, ikkinchi koʻzi bilan esa raqib hujumchisining joylashuvini kuzatib borishi shart. Ayniqsa, Erling Xoland himoyachilarning koʻrinmas hududiga (blind side) oʻtib ketishga usta ekanligi aytib oʻtildi.

"Xoland bilan oʻyinda yelkangiz ortiga tez-tez qarab turishingiz kerak. U xuddi Kylian Mbappe kabi dastlabki bir necha metrda juda portlovchi tezlikka ega. Agar uning harakatini oldindan sezmasangiz va toʻpni qabul qilishiga yoʻl qoʻysangiz, uni toʻxtatish deyarli imkonsiz boʻlib qoladi. Shuning uchun uni imkon qadar qanotlarga siqib chiqarish va zarba burchagini yopish lozim", — deydi Dayot Upamecano.

Fransuz himoyachisi jismoniy kurashlarni yaxshi koʻrishini va Erling Xoland ham aynan shunday uslubda oʻynashini qayd etdi. Biroq, bunday kuchli hujumchiga qarshi faqat jismoniy kuch bilan emas, balki aqlli pozitsiya tanlash orqali kurashish samaraliroq ekanini bildirdi. Upamecano raqibning orqasi bilan darvoza tomon turib oʻynash qobiliyatini ham yuqori baholadi.

Chempionlar ligasidan keyingi yangi toʻqnashuv

Ushbu ikki yulduz oxirgi marta 2023-yilning aprel oyida Chempionlar ligasi pley-off bosqichida toʻqnash kelishgan edi. Oʻshanda Manchester Siti va Bavariya oʻrtasidagi bahsda norvegiyalik hujumchi himoyachilarga katta qiyinchilik tugʻdirgan. Upamecano oʻsha tajribadan xulosa chiqargan holda, bu safar tartibliroq harakat qilishga vaʼda bermoqda.

Maʼlumot uchun, Norvegiya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyin guruhdagi birinchi oʻrin taqdirini hal qilishi mumkin. Fransiya bungacha Senegal ustidan gʻalaba qozonib, Iroq bilan oʻyinda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan edi. Erling Xolandni toʻxtatish esa "uch ranglilar"ning mudofaa chizigʻi qanchalik mustahkam ekanini koʻrsatib beruvchi asosiy imtihon boʻladi.

FransiyaNorvegiyaErling XolandDayot UpamecanoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Bugun, 18:32Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaChelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaBugun, 17:52Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi