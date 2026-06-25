Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdi
Fransiya terma jamoasi va Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano jahon chempionati doirasida Norvegiya bilan boʻladigan muhim uchrashuv oldidan raqib hujumchisi Erling Xolandga qarshi qanday taktik reja asosida harakat qilishini ochiqladi. I guruhining peshqadamligi uchun kechadigan ushbu bahs turnirning eng qiziqarli toʻqnashuvlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiyalik himoyachi William Saliba bilan birgalikda turnirni ishonchli boshlagan boʻlsa-da, Erling Xoland kabi hujumchiga qarshi oʻyin ular uchun haqiqiy sinov boʻladi. Norvegiyalik forvard musobaqa boshidan buyon 4 ta gol urishga ulgurdi va ayni damda ajoyib sport formasida. Upamecano L'Equipe nashriga bergan intervyusida bu kabi "mashina"ni toʻxtatish uchun 90 daqiqa davomida maksimal diqqat-eʼtibor talab etilishini taʼkidladi.
Taktik yondashuv va jismoniy kurashUpamecanonining soʻzlariga koʻra, Erling Xolandga qarshi oʻyinda har doim "ikki tomonlama nazorat" tizimi ishlashi kerak. Himoyachi bir koʻzi bilan toʻp egasini, ikkinchi koʻzi bilan esa raqib hujumchisining joylashuvini kuzatib borishi shart. Ayniqsa, Erling Xoland himoyachilarning koʻrinmas hududiga (blind side) oʻtib ketishga usta ekanligi aytib oʻtildi.
"Xoland bilan oʻyinda yelkangiz ortiga tez-tez qarab turishingiz kerak. U xuddi Kylian Mbappe kabi dastlabki bir necha metrda juda portlovchi tezlikka ega. Agar uning harakatini oldindan sezmasangiz va toʻpni qabul qilishiga yoʻl qoʻysangiz, uni toʻxtatish deyarli imkonsiz boʻlib qoladi. Shuning uchun uni imkon qadar qanotlarga siqib chiqarish va zarba burchagini yopish lozim", — deydi Dayot Upamecano.
Fransuz himoyachisi jismoniy kurashlarni yaxshi koʻrishini va Erling Xoland ham aynan shunday uslubda oʻynashini qayd etdi. Biroq, bunday kuchli hujumchiga qarshi faqat jismoniy kuch bilan emas, balki aqlli pozitsiya tanlash orqali kurashish samaraliroq ekanini bildirdi. Upamecano raqibning orqasi bilan darvoza tomon turib oʻynash qobiliyatini ham yuqori baholadi.
Chempionlar ligasidan keyingi yangi toʻqnashuvUshbu ikki yulduz oxirgi marta 2023-yilning aprel oyida Chempionlar ligasi pley-off bosqichida toʻqnash kelishgan edi. Oʻshanda Manchester Siti va Bavariya oʻrtasidagi bahsda norvegiyalik hujumchi himoyachilarga katta qiyinchilik tugʻdirgan. Upamecano oʻsha tajribadan xulosa chiqargan holda, bu safar tartibliroq harakat qilishga vaʼda bermoqda.
Maʼlumot uchun, Norvegiya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyin guruhdagi birinchi oʻrin taqdirini hal qilishi mumkin. Fransiya bungacha Senegal ustidan gʻalaba qozonib, Iroq bilan oʻyinda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan edi. Erling Xolandni toʻxtatish esa "uch ranglilar"ning mudofaa chizigʻi qanchalik mustahkam ekanini koʻrsatib beruvchi asosiy imtihon boʻladi.
…