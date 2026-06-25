Shimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi
Shimoliy Koreya armiyasi safidagi bir harbiy Janubiy Koreya hududiga o‘tishga muvaffaq bo‘ldi. Hodisa Koreya yarimorolining markaziy qismidagi chegara hududida sodir bo‘lgan.
Yonhap agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Janubiy Koreya harbiylari 23 iyun kuni kechasi bir nafar shimoliy koreyalik askarni aniqlab, nazorat ostiga olgan.
Rasmiy bayonotda aytilishicha, harbiy xizmatchi markaziy front yaqinida qo‘lga olingan va ayni paytda vakolatli idoralar hodisaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.
Dastlabki ma’lumotlarga qaraganda, askar Janubiy Koreyadan boshpana olish niyatida chegarani kesib o‘tgan. Uning qochish yo‘li va bu jarayon qanday kechgani hozircha oshkor qilinmagan.
Ma’lumki, Shimoliy va Janubiy Koreya o‘rtasidagi chegara dunyodagi eng kuchli qo‘riqlanadigan hududlardan biri sanaladi. Ikki davlat orasida demilitarizatsiya qilingan zona mavjud bo‘lib, uning har ikki tomonida qo‘shimcha xavfsizlik choralari va bufer hududlar joylashgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday holatlar kamdan-kam uchraydi. Shu sababli ushbu voqea Koreya yarimorolida yana bir bor jamoatchilik va xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortdi.
…