Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildi
Prezident farmoni bilan “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi” esdalik nishoni ta’sis etildi.
Farmonda qayd etilishicha, mazkur nishon mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy qudrati va salohiyatini yuksaltirish, shuningdek, O‘zbekistonning jahon maydonidagi nufuzini oshirishga munosib hissa qo‘shayotgan vatandoshlarni taqdirlash maqsadida ta’sis etilgan.
Esdalik nishoniga ko‘p yillik fidokorona mehnati, yuksak kasbiy mahorati hamda jamiyat hayotidagi faol ishtiroki bilan el-yurt hurmatiga sazovor bo‘lgan fuqarolar munosib ko‘riladi.
Hujjatga muvofiq, Vazirlar Mahkamasiga bir oy muddatda “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi” esdalik nishonlari va ularga tegishli guvohnomalarni belgilangan tartibda tayyorlash vazifasi yuklatildi.
Mazkur nishon mustaqillik yillarida mamlakat taraqqiyoti yo‘lida sidqidildan mehnat qilgan va jamiyat rivojiga hissa qo‘shgan yurtdoshlarning xizmatlarini e’tirof etishga qaratilgan.
…