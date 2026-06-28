Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdi

·36·Texno
Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdi

Global sunʼiy yoʻldosh aloqasi boʻzorida kutilmagan strategik oʻzgarish yuz berdi. Amazon, Globalstar, Iridium va Telesat kabi yirik kompaniyalar birlashib, SpaceConnect Association deb nomlangan yangi tarmoq tashkilotini tuzganliklarini eʼlon qildi. Ushbu assotsiatsiya geostatsionar boʻlmagan sunʼiy yoʻldosh tizimlari (NGSO) operatorlarining manfaatlarini himoya qilish va sohadagi meʼyoriy bazani shakllantirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSHda notijorat tashkilot sifatida roʻyxatdan oʻtgan SpaceConnect rahbariyatiga sohaning eng nufuzli mutaxassislari jalb etilgan. Xususan, AQSH Milliy telekommunikatsiya va axborot boshqarmasining (NTIA) sobiq xodimi Devid Redl ijrochi direktor etib tayinlandi. Bosh yuridik maslahatchi lavozimini esa AQSH Federal aloqa komissiyasining (FCC) Koinot byurosi birinchi rahbari boʻlgan Juli Kerni egalladi. Bunday tajribali kadrlar tanlovi assotsiatsiyaning davlat organlari bilan muloqotda jiddiy niyatlarga ega ekanidan dalolat beradi.

SpaceX va Starlink ishtiroksiz qoldi

Yangi ittifoqning eng eʼtiborli jihati shundaki, past orbitali sunʼiy yoʻldosh aloqasi boʻyicha dunyodagi mutlaq yetakchi — Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi va uning Starlink loyihasi ushbu roʻyxatda yoʻq. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX hozirda koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlar soni boʻyicha SpaceConnect aʼzolarining barchasini birgalikda hisoblaganda ham 20 baravar ortda qoldiradi. Kompaniyaning nima sababdan ittifoqqa qoʻshilmagani ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu bozordagi raqobatning yangi bosqichga chiqqanini koʻrsatadi.

Devid Redlning taʼkidlashicha, past orbitali va boshqa geostatsionar boʻlmagan tizimlar bugungi kunda global aloqa infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ular iqtisodiyot, milliy xavfsizlik va texnologik rivojlanish uchun misli koʻrilmagan imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli, tarmoq ishtirokchilari oʻrtasida yagona standartlarni joriy etish va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati tugʻilgan.

Yangi tartib va xavfsizlik masalalari

SpaceConnect assotsiatsiyasi oʻz faoliyati doirasida quyidagi ustuvor yoʻnalishlarga eʼtibor qaratishni rejalashtirgan:
  • Radiochastotalarni adolatli taqsimlash va bozorga kirish tartiblarini soddalashtirish;
  • Koinot faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy normativ bazani shakllantirishda ishtirok etish;
  • Litsenziyalash jarayonlarini yangilash va spektrdan samarali foydalanishni targʻib qilish;
  • Sunʼiy yoʻldosh tizimlarining xavfsiz ekspluatatsiyasi boʻyicha umumiy sanoat standartlarini ishlab chiqish.

Oʻzbekiston kabi keng hududga ega va olis hududlarda internet qamrovini yaxshilashga intilayotgan davlatlar uchun ushbu texnologiyalar strategik ahamiyatga ega. Amazon va boshqa operatorlarning birlashishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshli internet xizmatlari narxining pasayishiga va xizmat sifatining oshishiga olib kelishi mumkin. Zero, bozorda birgina Starlink emas, balki kuchli ittifoqqa birlashgan boshqa oʻyinchilarning mavjudligi sogʻlom raqobat muhitini taʼminlaydi.

Xulosa qilib aytganda, SpaceConnect Association tashkil etilishi koinot iqtisodiyotida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Garchi SpaceX hozircha son jihatidan ustun boʻlsa-da, Amazon va uning hamkorlari yirik siyosiy va huquqiy resurslarni birlashtirgan holda koinotni oʻzlashtirish qoidalarini oʻzgartirishga harakat qiladi.

AmazonSpaceXStarlinkSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaChina Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaBugun, 14:54Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiSamsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiBugun, 14:27Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi