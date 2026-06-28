Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindi

·131·Dunyo
Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindi

Bir necha yil avval Malayziyada ikki nafar o‘zbekistonlik ayol hamda ularning yana bir tanishi giyohvandlik moddalarini olib o‘tishda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmatining iste’fodagi xodimi O‘ktam Suvonov ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, voqea bir qarashda oddiy sayohat taklifidan boshlangan. Xususan, 56 va 54 yoshli ikki nafar ayol hamda ularning yana bir tanishi Kuala-Lumpur xalqaro aeroportida yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari bilan qo‘lga olingan. Keyinchalik Malayziya sudi ularni mamlakat qonunchiligiga muvofiq o‘lim jazosiga hukm qilgan.

Ma’lum qilinishicha, voqealar zanjiri ayollardan birining qizi chet ellik fuqaroga turmushga chiqqanidan keyin boshlangan. Qizi onasiga Malayziyaga bepul sayohat qilishni taklif etgan. Ayol esa o‘zi bilan birga 25 yil davomida nogiron qizini parvarishlab kelgan qo‘shnisini hamda yana bir tanishini ham safarga taklif qilgan.

O‘ktam Suvonovning ta’kidlashicha, parvozga sanoqli daqiqalar qolganda ularga notanish bir shaxs bo‘sh chemodanlarni berib, ularni manzilga yetkazib qo‘yishni so‘ragan. Ayollar hech qanday shubha uyg‘otmay, ushbu chemodanlarni qabul qilgan.

Biroq Kuala-Lumpurga yetib borganlaridan keyin ularni kutib olish uchun hech kim kelmagan. Bu holat aeroport xavfsizlik xizmati xodimlarida shubha uyg‘otgan va yo‘lovchilar tekshiruvdan o‘tkazilgan.

Tekshiruv jarayonida har bir chemodan ichida to‘rt kilogrammdan metamfetamin — sintetik giyohvandlik moddasi yashirilgani aniqlangan. Suvonovning aytishicha, ayollar o‘zlari bilmagan holda narkokuryer sifatida foydalanilgan va shu tariqa eng og‘ir jinoyatlardan biri bo‘yicha ayblanuvchiga aylanib qolgan.

Iste’fodagi xavfsizlik xodimining so‘zlariga ko‘ra, u mazkur ish yuzasidan shaxsan Malayziyaga borib, qamoqxonada saqlanayotgan ayollar bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida ulardan biri aytgan so‘zlar uning xotirasida umrbod muhrlanib qolgan.

«Siz, ehtimol, hayotimda ko‘rib turgan eng so‘nggi vatandoshimsiz».

O‘ktam Suvonov ushbu hikoyani misol qilib keltirar ekan, chet elga safar qilishda yoki boshqalarning yuki va chemodanini tashishga rozi bo‘lishda nihoyatda ehtiyotkor bo‘lish lozimligini ta’kidladi.

Shu bilan birga, u Malayziya sudi tomonidan chiqarilgan o‘lim hukmi keyinchalik ijro etilgan yoki etilmagani haqida aniq ma’lumot bermadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiBugun, 15:47400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildiBugun, 15:36Zilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiZilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiBugun, 15:28Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiBugun, 13:07Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiVenesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiBugun, 13:00Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Bugun, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi