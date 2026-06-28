Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”

·54·Dunyo
Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”

Amerikalik mashhur jurnalist Taker Karlson islom va musulmonlar haqidagi ko‘p yillik qarashlari xato bo‘lganini ochiqchasiga tan oldi. U bu haqda Sky News telekanaliga bergan intervyusida gapirib, uzoq yillar davomida aytgan ayrim fikrlari haqiqatga to‘g‘ri kelmaganini bildirdi. Bu haqda Newsweek nashri xabar qildi.

Karlsonning aytishicha, u uzoq vaqt televideniye orqali islomni xavf sifatida ko‘rsatuvchi fikrlarni bildirgan va o‘sha paytda bu gaplarga chin dildan ishongan.

“Men televideniye orqali ko‘p marta: 'Muammo — islomda. Muammo — musulmonlarda. Ularning hammasi bizni o‘ldirmoqchi. Ular aqldan ozgan. Ular VII asrda Muhammad tomonidan yaratilgan jonkuyarlikka asoslangan aqidaga ergashadi', deganman. Va bunga o‘zim ham ishonganman”, — dedi Karlson.

Uning ta’kidlashicha, bugungi kunda u o‘sha qarashlarini mutlaqo noto‘g‘ri deb hisoblaydi.

“O‘shanda men vahimaga tushgan ekanman. Chunki haqiqatan ham bunga ishongan edim. Endi esa bilamanki, bu fikrlarning hech biri to‘g‘ri emas. Ammo o‘sha paytda ishonganman”, — deya qo‘shimcha qildi jurnalist.

Karlson suhbat davomida Isroilga bo‘lgan munosabati ham keskin o‘zgarganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bir necha o‘n yil avval ko‘rgan Isroil bilan hozirgi mamlakat o‘rtasida katta farq bor.

“Isroil butunlay o‘zgarib ketdi. Men Isroilga achinyapman. Ammo o‘nlab yillar avval birinchi bor borganimdagi Isroil bilan bugungi Isroil o‘rtasida hech qanday o‘xshashlik qolmagan”, — dedi u.

Jurnalistning Isroil siyosatiga nisbatan tanqidiy munosabati so‘nggi yillarda kuchayib bormoqda. Bu esa unga nisbatan antisemitizm haqidagi ayblovlarni ham ko‘paytirgan. Biroq Karlson bu da’volarni qat’iy rad etib kelmoqda.

Anti-Defamation League (ADL) uni antisemitik qarashlar va fitna nazariyalarini ommaviy axborot maydoniga olib chiqqan eng ta’sirli shaxslardan biri sifatida baholagan.

2025 yil oktyabrida Karlson efirga millatchilik g‘oyalarini targ‘ib qiluvchi Nik Fuentesni taklif qilgan edi. Suhbat davomida Fuentes dunyodagi ko‘plab muammolar uchun yahudiylarni ayblagan.

2026 yil aprelida esa Karlson BBC boshlovchisi Viktoriya Derbishir bilan ham aynan shu mavzuda bahslashgan.

Jurnalistning ta’kidlashicha, uning Isroil hukumati siyosatiga bildirgan tanqidlari millat yoki din bilan bog‘liq emas.

“Albatta, men antisemit emasman. Shuning uchun ham meni shunday atashyapti. Mening Isroilga munosabatim isroilliklarning millati yoki dini bilan bog‘liq emas. Bu faqat mening mamlakatim manfaatlariga zarar yetkazadigan Isroil hukumati qarorlariga nisbatan munosabatimdir”, — dedi Karlson.

Tucker CarlsonSky NewsNewsweekIsraelNick Fuentes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiMarsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiKecha, 23:193 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandiKecha, 22:43Olimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiOlimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiKecha, 20:03Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiKecha, 20:01Sun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiSun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiKecha, 19:59Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiKecha, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi