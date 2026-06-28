O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)

·46·Jamiyat
O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda noodatiy shakldagi tarvuzlar aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoda odatiy dumaloq emas, balki to‘rtburchak shaklda yetishtirilgan tarvuzlar savatlarda sotuvga qo‘yilgani tasvirlangan.

Video muallifi bunday tarvuzlarni O‘zbekistonda ilk bor ko‘rayotganini aytib, hayratini yashirmadi.

“Yoshligimda Yaponiyada shunaqa tarvuzlarni ko‘rgan edim. Televizorda ham ko‘rsatishgandi, narxi 500–1000 dollargacha bo‘ladi, deb eshitganman. O‘ylardimki, bunday tarvuzlar faqat Yaponiyada bo‘lsa kerak. Endi qarasam, bizda ham sotilyapti. Narxi esa 60 ming so‘m ekan. Rostini aytsam, Amerikada ham bunaqasini ko‘rmagandim”, — deydi u videoda.

Mazkur video qisqa fursatda minglab tomoshalarni yig‘di. Foydalanuvchilar noodatiy tarvuzning ko‘rinishi va narxi haqida turli fikrlarni bildirib, ayrimlar uni xarid qilib ko‘rishni istashlarini, boshqalar esa bunday shakl qanday usulda yetishtirilishiga qiziqayotganini yozishmoqda.

O'zbekistonYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiFarg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiKecha, 23:57Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiXatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiKecha, 23:04Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiBektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiKecha, 21:16Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiKecha, 19:42Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiJizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiKecha, 19:18Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiAfg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiKecha, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi