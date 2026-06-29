Fransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldi

·0·Dunyo
Fransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldi

Fransiyada yana bir yirik aviahalokat sodir bo‘ldi. Mamlakatning Nansi shahri yaqinidagi Tomblen kommunasida parashyutdan sakrash uchun foydalaniladigan yengil samolyotning qulab tushishi oqibatida bortda bo‘lgan 11 kishining barchasi halok bo‘ldi. Bu haqda France 24 telekanali xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, fojia 28 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:00 lar atrofida sodir bo‘lgan. Samolyot Grand Nancy-Tomblaine aerodromidan havoga ko‘tarilganidan ko‘p o‘tmay, Tomblen shahridagi Salvador Alende ko‘chasida joylashgan turarjoy hududiga qulagan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, havo kemasi bortida jami 11 kishi bo‘lgan. Ular orasida bir nafar tajribali uchuvchi, besh nafar parashyut instruktori hamda parashyutdan sakrashni ilk bor sinab ko‘rayotgan besh nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Aviahalokat oqibatida ularning barchasi voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan.

Xabarlarga ko‘ra, halok bo‘lgan yo‘lovchilarning aksariyati Nansi shahrida faoliyat yuritgan hamshiralar bo‘lgan. Ular parashyut bilan sakrash mashg‘ulotida ishtirok etish uchun ushbu reysga chiqqan.

Hodisa haqida xabar olinishi bilan voqea joyiga katta kuch va vositalar jalb qilingan. Qutqaruv ishlarida 50 nafar o‘t o‘chiruvchi, 25 ta maxsus texnika, tez tibbiy yordam brigadalari hamda politsiya xodimlari ishtirok etgan. Hudud to‘liq o‘rab olingan va xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Fransiya Ichki ishlar vaziri Loran Nyunez hamda Transport vaziri Filipp Tabaro shaxsan voqea joyiga yetib borgan. Ular bergan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot havoga ko‘tarilganidan bir necha daqiqa o‘tgach, kutilmagan holda boshqaruvni yo‘qotib, yerga qulagan.

Ayni paytda aviahalokatning aniq sabablarini belgilash maqsadida rasmiy tergov boshlangan. Fransiyaning Fuqaro aviatsiyasi xavfsizligini tekshirish byurosi mutaxassislari samolyot qoldiqlarini o‘rganish va texnik ekspertizalar o‘tkazish ishlarini boshlagan.

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, halokatga samolyot dvigatelida yuzaga kelgan texnik nosozlik yoki havo kemasi ichidagi og‘irlik muvozanatining buzilishi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Biroq mutaxassislar tergov yakunlanmaguncha aniq xulosa chiqarishga erta ekanini ta’kidlamoqda.

Fransiya Fuqaro aviatsiyasi xavfsizligini tekshirish byurosi ma’lumotiga ko‘ra, mazkur halokat harbiy va tijorat aviatsiyasi hisobga olinmagan holda, mamlakat fuqarolik aviatsiyasi tarixida eng ko‘p qurbonlar qayd etilgan aviahalokatlardan biri sifatida baholanmoqda.

Tergov natijalari e’lon qilinishi bilan halokatning aniq kelib chiqish sabablari va unga olib kelgan omillar haqida qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadiChodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadiBugun, 02:09Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?Kecha, 22:14150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?Kecha, 21:54Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiKecha, 21:33Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Kecha, 19:16«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqdaKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi