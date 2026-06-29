Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdi

·32·Dunyo
Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdi

Venesuela poytaxti Karakasda zilziladan keyin vayronalarni tozalash ishlari olib borilayotgan vaqtda kuchli gaz portlashi sodir bo‘ldi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida bir nechta qutqaruvchi turli darajada tan jarohati olgan. Ularga voqea joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Portlashdan keyin hududga qo‘shimcha favqulodda xizmatlar va tibbiy brigadalar jalb etildi. Mutaxassislar atrofdagi binolarda gaz sizib chiqishi xavfi bor-yo‘qligini tekshirmoqda.

Hozircha portlashning aniq sababi va jabrlanganlar soni haqida to‘liq ma’lumot berilmagan. Vayronalarni tozalash ishlari xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:27Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaBugun, 14:11Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Bugun, 14:02Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBugun, 13:59Saudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradiSaudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradiBugun, 13:53Fransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldiFransiyadagi aviahalokat 11 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi