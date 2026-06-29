Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Venesuela poytaxti Karakasda zilziladan keyin vayronalarni tozalash ishlari olib borilayotgan vaqtda kuchli gaz portlashi sodir bo‘ldi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida bir nechta qutqaruvchi turli darajada tan jarohati olgan. Ularga voqea joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Portlashdan keyin hududga qo‘shimcha favqulodda xizmatlar va tibbiy brigadalar jalb etildi. Mutaxassislar atrofdagi binolarda gaz sizib chiqishi xavfi bor-yo‘qligini tekshirmoqda.
Hozircha portlashning aniq sababi va jabrlanganlar soni haqida to‘liq ma’lumot berilmagan. Vayronalarni tozalash ishlari xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda davom etmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…