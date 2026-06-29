Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindi

·23·Texno
Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindi

Koinot tadqiqotchilari Yer sayyorasi uchun eng katta xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan osmon jismlari borasida xotirjamlikka asos borligini maʼlum qilishdi. Soʻnggi yillarda olib borilgan kuzatuvlar shuni koʻrsatmoqdaki, sayyoramizga yaqinlashib kelayotgan yirik asteroidlarni aniqlash jarayoni deyarli yakuniga yetgan va yaqin 100 yil ichida global falokat xavfi mavjud emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Irkutsk davlat universiteti professori va Quyosh-yer fizikasi instituti yetakchi ilmiy xodimi Sergey Yazevning soʻzlariga koʻra, diametri bir kilometrdan ortiq boʻlgan yangi asteroidlarning kashf etilishi deyarli toʻxtagan. Bu shuni anglatadiki, insoniyatga maʼlum boʻlmagan va kutilmaganda Yerga urilishi mumkin boʻlgan ulkan "yashirin tahdidlar" koinotning bizga yaqin hududlarida qolmagan.

Yirik obʼyektlar nazorat ostida

Olimning taʼkidlashicha, bir kilometrdan katta hajmdagi barcha asteroidlar allaqachon astronomlar tomonidan xaritaga tushirilgan va ularning harakat trayektoriyasi hisoblab chiqilgan. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu yirik obʼyektlarning hech biri kamida bir asr davomida Yer bilan toʻqnashish ehtimoliga ega emas. Bu xulosa zamonaviy teleskoplar va koinotni monitoring qilish tizimlarining samaradorligi ortgani bilan izohlanadi.

Shunga qaramay, kichikroq hajmdagi osmon jismlari bilan bogʻliq vaziyat biroz boshqacha. Har kuni mutaxassislar Yerga yaqin masofada harakatlanayotgan oʻnlab yangi asteroidlarni aniqlashmoqda. Ularning oʻlchami bir necha metrdan bir necha oʻn metrgacha boʻlib, bunday jismlarni koʻpincha sayyoramizga juda yaqin kelganida — toʻqnashuvdan bir necha kun oldin payqash mumkin.

Kichik asteroidlar va atmosfera himoyasi

Kichik hajmdagi asteroidlar Yer uchun global xavf tugʻdirmaydi. Ularning aksariyati sayyoramiz atmosferasiga kirganda ishqalanish natijasida qizib, butunlay yonib ketadi. Faqatgina kam sonli holatlarda ularning qoldiqlari meteorit koʻrinishida yer yuzasiga tushishi mumkin, biroq bu jarayon yirik vayronagarchiliklarga sabab boʻlmaydi.

Bugungi kunda jahon astronomiya hamjamiyati asosiy eʼtiborini aynan oʻrta va kichik hajmdagi obʼyektlarni erta aniqlash tizimlarini takomillashtirishga qaratgan. Yirik asteroidlar masalasi yopilgan deb hisoblansa-da, koinotni doimiy kuzatish ishlari toʻxtamaydi. Bu kabi ilmiy xulosalar insoniyatning koinotdagi xavfsizligi borasida yanada ishonchli prognozlar qilish imkonini bermoqda.

AsteroidKoinotYerAstronomiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinQuyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinBugun, 12:55Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiMachenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiBugun, 12:23UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi