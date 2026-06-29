“G‘afur G‘ulom” bog‘ida svet o‘chib qolgani sababli attraksionlar to‘xtab qoldi

·20·Jamiyat
“G‘afur G‘ulom” bog‘ida svet o‘chib qolgani sababli attraksionlar to‘xtab qoldi

28 iyun kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi "Dream Park" istirohat bog‘ida charxpalak attraksioni to‘xtab qoldi. Natijada bir guruh fuqaro balandlikda qolib ketgan.

Hodisa Bunyodkor shohko‘chasida joylashgan, "G‘afur G‘ulom" nomi bilan tanilgan istirohat bog‘i hududida sodir bo‘lgan.

Bu haqda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushgach, qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.

Hozirda attraksionda qolib ketgan barcha fuqarolarni xavfsiz tarzda pastga tushirish ishlari olib borilmoqda. Vaziyat FVBB tomonidan to‘liq nazoratga olingan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q.

Dream ParkToshkentGafur G'ulamFCR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

29 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?29 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?Bugun, 14:38Dream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiDream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiBugun, 13:51Sirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandiSirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandiBugun, 13:32Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBoysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBugun, 13:10Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBuxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBugun, 12:58Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi