Sirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandi

·0·Jamiyat
Sirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandi

Sirdaryo viloyatida yuz milliard so‘mdan ortiq qiymatga ega paxta tolasini belgilangan tartibni chetlab o‘tib sotish holati aniqlandi. Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, qonun talablarini buzgan korxonaga nisbatan tegishli ta’sir choralari qo‘llanilgan.

Qayd etilishicha, qo‘mitaning Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan birja savdolarini tashkil etish jarayonida raqobatni cheklashga olib keladigan yoki shunday xavfni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan holatlar yuzasidan o‘tkazilgan o‘rganish ishlari davomida qonunchilik talablari buzilgani aniqlangan.

Tekshiruv natijalariga ko‘ra, “White Gold Klaster” MCHJ tomonidan jami qiymati 104 milliard so‘mlik 5 ming tonnadan ortiq paxta tolasi birja savdolarisiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar orqali realizatsiya qilingani ma’lum bo‘lgan.

Shu bilan birga, mazkur paxta tolasi mahsuloti narxlari birja savdolarida shakllangan o‘rtacha kotirovka qiymatlari bilan taqqoslanganda yuqoriroq narxlarda sotilgani ham aniqlangan. Bu esa korxonaga 700 million so‘mdan ortiq asossiz daromad keltirgani qayd etilmoqda.

Raqobat qo‘mitasi ma’lum qilishicha, aniqlangan holatlar yuzasidan hududiy boshqarmaning Maxsus komissiyasi tomonidan «Raqobat to‘g‘risida»gi Qonunning 29-moddasi, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 170-son qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari buzilgani alomatlari asosida “White Gold Klaster” MCHJga nisbatan rasman ish qo‘zg‘atilgan.

Ish materiallari belgilangan tartibda ko‘rib chiqilganidan so‘ng korxonaga nisbatan amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq moliyaviy jarima qo‘llash to‘g‘risida qaror qabul qilingan.

Mutasaddilar ta’kidlashicha, tovar-xomashyo birjalari orqali amalga oshiriladigan savdolarning asosiy maqsadi bozorda ochiqlik, shaffoflik va halol raqobat muhitini ta’minlashdan iborat. Belgilangan tartiblarni chetlab o‘tish esa raqobat muhitiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi hamda bozorda adolatli narx shakllanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBoysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBugun, 13:10Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBuxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBugun, 12:58Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiBugun, 09:50Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiBugun, 08:36Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiToshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiKecha, 19:03“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldiKecha, 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi