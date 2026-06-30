Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi

·47·Dunyo
Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi

Bir vaqtlar Xitoyning eng boy tadbirkorlaridan biri sifatida tanilgan Go Venguy AQSHda yirik moliyaviy firibgarlik ishi bo‘yicha 30 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Sud uni milliardlab dollarlik firibgarlik sxemasini tashkil etganlikda aybdor deb topdi.

Sobiq ko‘chmas mulk magnati 2017 yilda Xitoyni tark etib, AQSHga ketgan va u yerda o‘zini Xitoy Kommunistik partiyasining tanqidchisi sifatida namoyon qilgan. Shuningdek, u internet orqali minglab tarafdorlarni atrofiga to‘plashga muvaffaq bo‘lgan.

Biroq keyinchalik Go Venguy jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik hamda pul yuvish bilan bog‘liq ayblovlar bo‘yicha aybdor deb topildi.

Nyu-York sudi sudyasi Analisa Torresning ta’kidlashicha, Go Venguy Xitoyda demokratiya o‘rnatilishini qo‘llab-quvvatlagan insonlarning ishonchidan foydalanib, ularning mablag‘larini shaxsiy hashamatli hayotini moliyalashtirish uchun ishlatgan.

BBC Go Venguy vakillari bilan bog‘lanib, ushbu hukm yuzasidan izoh olishga harakat qilgan.

Go Venguy, shuningdek Maylz Go va Ho Van Kvok nomlari bilan ham tanilgan bo‘lib, unga nisbatan hukm uning tarafdorlari bilan to‘lgan sud zalida e’lon qilindi.

AQSH prokuraturasi vakili Shon S. Baklining bildirishicha, Go Venguy qonuniy imkoniyatlardan foydalanish o‘rniga, minglab odamlar bildirgan ishonchni shaxsiy manfaati va ochko‘zligi yo‘lida suiiste’mol qilgan.

«Bugungi hukm shuni ko‘rsatadiki, mashhurlik yoki boylik hech kimni qonundan ustun qo‘ymaydi. Oilalarni aldab boylik orttirgan shaxslar jiddiy jazoga duch keladi», — dedi prokuror.

Go Venguy Xitoyni tark etishidan avval ko‘chmas mulk sohasida katta boylik to‘plagan va mamlakat hukumati bilan yaqin aloqalarga ega bo‘lgan. Keyinchalik Xitoyning yuqori martabali amaldorlari uni korrupsiyada ayblagach, u AQSHdan siyosiy boshpana so‘ragan.

AQSHda u Xitoy Kommunistik partiyasining keskin tanqidchisiga aylanib, mahalliy xitoyliklar orasida katta auditoriya to‘plagan.

Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, Go Venguy 2018–2023 yillar oralig‘ida internetdagi tarafdorlarini turli investitsiya va kriptovalyuta loyihalariga jalb qilib, 1 milliard dollardan ortiq mablag‘ yig‘gan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu mablag‘lar 50 ming kvadrat futlik hashamatli qasr, 1 million dollarlik Lamborghini avtomobili hamda 37 million dollarlik yaxta kabi qimmatbaho mulklarni sotib olishga sarflangan.

Go Venguy esa ayblovlarni rad etib, yig‘ilgan mablag‘lar siyosiy faoliyatini moliyalashtirish uchun ishlatilganini aytgan.

U shuningdek, AQSH prezidenti Donald Trampning sobiq maslahatchisi Stiv Bennon bilan ham yaqin aloqalar o‘rnatgan. Ikkisi 2020 yilda Xitoy Kommunistik partiyasini ag‘darish maqsadini ko‘zlagan «Xitoyning Yangi Federal Davlati» tashabbusini e’lon qilgan.

O‘sha yilning o‘zida Stiv Bennon Konnektikut shtatida Go Venguyga tegishli yaxtada qo‘lga olingan. U AQSH–Meksika chegarasi devorini qurish uchun mablag‘ yig‘ish bilan bog‘liq alohida firibgarlik ishi bo‘yicha ayblangan.

Keyinchalik Bennon Manhetten sudida firibgarlik ayblovini tan olgan va unga uch yillik shartli jazo tayinlangan. Shuningdek, u federal ayblovlarga ham duch kelgan edi, biroq Donald Tramp prezidentlik muddatining so‘nggi soatlarida uni afv etgani sababli bu ish to‘xtatilgan.

Gu WenguiXitoyBBC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiBugun, 13:151 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqdaBugun, 12:2218 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Bugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi