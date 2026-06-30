Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi
Bir vaqtlar Xitoyning eng boy tadbirkorlaridan biri sifatida tanilgan Go Venguy AQSHda yirik moliyaviy firibgarlik ishi bo‘yicha 30 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Sud uni milliardlab dollarlik firibgarlik sxemasini tashkil etganlikda aybdor deb topdi.
Sobiq ko‘chmas mulk magnati 2017 yilda Xitoyni tark etib, AQSHga ketgan va u yerda o‘zini Xitoy Kommunistik partiyasining tanqidchisi sifatida namoyon qilgan. Shuningdek, u internet orqali minglab tarafdorlarni atrofiga to‘plashga muvaffaq bo‘lgan.
Biroq keyinchalik Go Venguy jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik hamda pul yuvish bilan bog‘liq ayblovlar bo‘yicha aybdor deb topildi.
Nyu-York sudi sudyasi Analisa Torresning ta’kidlashicha, Go Venguy Xitoyda demokratiya o‘rnatilishini qo‘llab-quvvatlagan insonlarning ishonchidan foydalanib, ularning mablag‘larini shaxsiy hashamatli hayotini moliyalashtirish uchun ishlatgan.
BBC Go Venguy vakillari bilan bog‘lanib, ushbu hukm yuzasidan izoh olishga harakat qilgan.
Go Venguy, shuningdek Maylz Go va Ho Van Kvok nomlari bilan ham tanilgan bo‘lib, unga nisbatan hukm uning tarafdorlari bilan to‘lgan sud zalida e’lon qilindi.
AQSH prokuraturasi vakili Shon S. Baklining bildirishicha, Go Venguy qonuniy imkoniyatlardan foydalanish o‘rniga, minglab odamlar bildirgan ishonchni shaxsiy manfaati va ochko‘zligi yo‘lida suiiste’mol qilgan.
«Bugungi hukm shuni ko‘rsatadiki, mashhurlik yoki boylik hech kimni qonundan ustun qo‘ymaydi. Oilalarni aldab boylik orttirgan shaxslar jiddiy jazoga duch keladi», — dedi prokuror.
Go Venguy Xitoyni tark etishidan avval ko‘chmas mulk sohasida katta boylik to‘plagan va mamlakat hukumati bilan yaqin aloqalarga ega bo‘lgan. Keyinchalik Xitoyning yuqori martabali amaldorlari uni korrupsiyada ayblagach, u AQSHdan siyosiy boshpana so‘ragan.
AQSHda u Xitoy Kommunistik partiyasining keskin tanqidchisiga aylanib, mahalliy xitoyliklar orasida katta auditoriya to‘plagan.
Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, Go Venguy 2018–2023 yillar oralig‘ida internetdagi tarafdorlarini turli investitsiya va kriptovalyuta loyihalariga jalb qilib, 1 milliard dollardan ortiq mablag‘ yig‘gan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu mablag‘lar 50 ming kvadrat futlik hashamatli qasr, 1 million dollarlik Lamborghini avtomobili hamda 37 million dollarlik yaxta kabi qimmatbaho mulklarni sotib olishga sarflangan.
Go Venguy esa ayblovlarni rad etib, yig‘ilgan mablag‘lar siyosiy faoliyatini moliyalashtirish uchun ishlatilganini aytgan.
U shuningdek, AQSH prezidenti Donald Trampning sobiq maslahatchisi Stiv Bennon bilan ham yaqin aloqalar o‘rnatgan. Ikkisi 2020 yilda Xitoy Kommunistik partiyasini ag‘darish maqsadini ko‘zlagan «Xitoyning Yangi Federal Davlati» tashabbusini e’lon qilgan.
O‘sha yilning o‘zida Stiv Bennon Konnektikut shtatida Go Venguyga tegishli yaxtada qo‘lga olingan. U AQSH–Meksika chegarasi devorini qurish uchun mablag‘ yig‘ish bilan bog‘liq alohida firibgarlik ishi bo‘yicha ayblangan.
Keyinchalik Bennon Manhetten sudida firibgarlik ayblovini tan olgan va unga uch yillik shartli jazo tayinlangan. Shuningdek, u federal ayblovlarga ham duch kelgan edi, biroq Donald Tramp prezidentlik muddatining so‘nggi soatlarida uni afv etgani sababli bu ish to‘xtatilgan.
…