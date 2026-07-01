Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkin

·0·Dunyo
Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkin

Olimlar Quyoshdagi faollik so‘nggi kunlarda keskin kuchayganini ma’lum qildi. Mutaxassislar fikricha, hozirgi vaziyat istalgan vaqtda yanada xavfli tus olishi mumkin. Ayniqsa, eng yuqori darajadagi Quyosh portlashi ehtimoli saqlanib qolmoqda.

Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti huzuridagi Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lumotiga ko‘ra, so‘nggi 24 soat ichida Quyoshda jami 17 ta chaqnash qayd etilgan. Bu avvalgi kunlar bilan solishtirganda ancha yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bir kun avval 8 ta, undan oldingi kunda esa atigi 5 ta chaqnash kuzatilgan. Bugun ertalab esa M sinfiga mansub ikkita kuchli chaqnash ro‘y berdi. Endi olimlar eng yuqori — X sinfidagi portlash sodir bo‘lish ehtimolini istisno qilmayapti.

Yerga qarab turgan ulkan faol hudud

Astronomlar hozirgi faol hududni joriy yil fevral oyida kuzatilgan 4366-sonli Quyosh dog‘lari guruhi bilan taqqoslamoqda. O‘sha paytda bir nechta kuchli portlash, jumladan, 2026 yilning eng yirik X8.1 darajali chaqnashi qayd etilgan edi.

Olimlarning qayd etishicha, bu galgi vaziyat biroz g‘ayrioddiy. Chunki 2026 yilning eng katta faol hududi aynan Yer tomonga qarab turgan bo‘lsa-da, hozircha unda X sinfiga mansub kuchli portlash sodir bo‘lmagan.

Biroq mutaxassislar bu xotirjamlik uzoq davom etmasligi mumkinligini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, kuchli portlash istalgan daqiqada boshlanishi ehtimoli mavjud.

Nega olimlar xavotirda?

Ma’lum qilinishicha, ushbu faol hudud ikkita yirik Quyosh dog‘lari guruhidan tashkil topgan bo‘lib, ular yagona magnit tizimi orqali o‘zaro bog‘langan. Bu esa ulkan energiya to‘planishiga sharoit yaratmoqda.

Astronomlar ta’kidlashicha, bunday murakkab magnit tizimlarini aniq bashorat qilish juda qiyin. Sababi, magnit maydonining katta qismi Quyosh yuzasi ostida joylashgani uchun uni to‘liq kuzatish imkoni yo‘q.

Shu bois vaziyat kutilmagan yo‘nalishda rivojlanishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda.

Quyosh portlashlari qanday xavf tug‘diradi?

Quyosh chaqnashlari kuchiga qarab A, B, C, M va X sinflariga bo‘linadi. Eng kuchlisi X sinfi hisoblanadi.

Bunday kuchli portlashlar Yer magnit maydoniga ta’sir qilib, magnit bo‘ronlarini yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa elektr tarmoqlarida nosozliklar, radioaloqa va navigatsiya tizimlarida uzilishlar, ayrim holatlarda esa sanoat obyektlarida elektr ta’minoti bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Shuningdek, olimlar magnit bo‘ronlari qushlar va hayvonlarning tabiiy migratsiya yo‘nalishlariga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiKecha, 23:39AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiAQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiKecha, 22:31Firibgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiFiribgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiKecha, 17:46Dubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinDubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinKecha, 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi