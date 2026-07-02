Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?

·51·Dunyo
Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?

Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzila ortidan osmonning qon-qizil tusga kirishi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik bu holatni yangi tabiiy ofatlar alomati sifatida baholagan bo‘lsa-da, mutaxassislar hodisaning ilmiy izohini keltirdi.

VTV davlat telekanali ma’lumotiga ko‘ra, osmonning qizg‘ish rangga kirishi geologik jarayonlar bilan emas, balki atmosferada to‘plangan chang va mayda zarrachalarning quyosh nurlarini sochishi natijasida yuzaga kelgan.

Mutaxassislar tushuntirishicha, bu hodisa «Reley sochilishi» deb ataladi. Atmosferada chang miqdori keskin oshganda, ayniqsa zilzila, kuchli shamol yoki changli havo kuzatilgan paytlarda ushbu optik effekt yanada yaqqol namoyon bo‘ladi.

Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?

Telekanal qayd etishicha, bunday manzaralar ayrim hollarda odamlar tomonidan yangi zilzilalar yoki boshqa tabiiy ofatlarning darakchisi sifatida noto‘g‘ri talqin qilinadi. Biroq olimlar bu oddiy atmosfera hodisasi ekanini va xavotir uchun asos yo‘qligini ta’kidlamoqda.

Shu bilan birga, mutaxassislar «zilzila chiroqlari» deb ataluvchi yana bir noyob tabiiy fenomen haqida ham eslatdi. Bu hodisa yer qobig‘ida kvars saqlovchi jinslar kuchli bosim va ishqalanish ta’sirida parchalanganda yuzaga keladi. Natijada elektr zaryadlari hosil bo‘lib, osmonda qisqa muddatli yorug‘lik chaqnashlari kuzatilishi mumkin.

Niqob taqqan ikki kishi vayron bo‘lgan bino xarobalari oldida turibdi.

Olimlar ta’kidlashicha, osmon rangidagi bunday o‘zgarishlar har doim ham yangi ofatlardan darak bermaydi. Aksariyat hollarda bu atmosferadagi tabiiy fizik jarayonlar bilan izohlanadi.

VenesuelaVTV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiOddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiBugun, 12:07Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiHindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiBugun, 11:57BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiBAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiKecha, 23:26Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiKecha, 22:49Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Kecha, 22:47Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Kecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi