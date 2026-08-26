MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)

·48·Dunyo
MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)

25 avgust kuni AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) direktori Jon Retkliff rasman e’lon qilinmagan maxfiy tashrif bilan Moskvaga keldi. AQSH Harbiy-havo kuchlariga qarashli Boeing C-17 og‘ir harbiy-transport samolyoti ertalab Riga orqali uchib kelib, «Vnukovo» aeroportiga qo‘ndi va shu kuni soat 19:00 atrofida ortga qaytib ketdi.

Bu voqea MRB rahbarlarining 2021 yil kuzidan buyon Moskvaga ilk safari bo‘ldi (o‘shanda Uilyam Byorns Ukraina atrofidagi keskinlik fonida kelgandi). Shuningdek, ushbu safar AQSH ma’muriyati rasmiy vakilining 2026 yil yanvaridan beri Rossiyaga amalga oshirgan birinchi tashrifi sifatida tarixga kirdi.

Putinning bekor qilingan rejasi va Kremlning «jimligi»

Tashrif tafsilotlari nihoyatda sir saqlanmoqda:

  • Kremlning rasmiy pozitsiyasi: Kreml matbuot xizmati «Vnukovo»dagi Amerika samolyoti haqida go‘yoki xabardor emasligini va AQSH ma’muriyati bilan hech qanday uchrashuvlar rejalashtirilmaganini bildirdi;

  • Putin jadvalidagi o‘zgarish: Kreml muxbiri Aleksandr Yunashev ma’lum qilishicha, Retkliffning kelishi sababli Rossiya prezidenti Vladimir Putin o‘z ish jadvalini zudlik bilan o‘zgartirgan va 25 avgustga mo‘ljallangan yirik tadbirni qoldirgan;

  • Axios ma’lumoti: Nashrning ta’kidlashicha, bosh razvedkachi aynan yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar uchun Moskvaga kelgan.

MRB direktori nima maqsadda keldi? Asosiy taxminlar

Xalqaro matbuot va tahlilchilar tashrifning 4 ta asosiy sababini ilgari surmoqda:

  • 1. Amerikalik mahbus Charlz Zimmermanning ozod etilishi: Jurnalist Kseniya Sobchakning yozishicha, tashrif Rossiyada qamalgan AQSH fuqarosi Zimmermanni ozod qilish bilan bog‘liq. Agar bu tasdiqlansa, u yaqinda almashinuvsiz ozod qilingan Robert Gilmandan so‘ng bir oy ichida vataniga qaytarilgan ikkinchi amerikalik bo‘ladi va tinchlik muloqotiga yo‘l ochadi;

  • 2. Maxfiy tayyorlangan «yirik operatsiya»: Kirill Budanovga yaqin bo‘lgan manbalarga ko‘ra, muzokaralarda natijasi keyingi jarayonlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan va qat’iy maxfiylikda tayyorlangan alohida operatsiya muhokama qilingan;

  • 3. NATO va safarbarlik bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri ogohlantirish: «The Wall Street Journal» nashri hamda ekspert Maykl Vays fikricha, AQSH razvedkasi Rossiyaning yangi safarbarlikka hozirlik ko‘rayotgani hamda Boltiqbo‘yi, Polsha va Skandinaviya yo‘nalishida diversiyalar va dronlar orqali «NATO qat’iyatini sinovdan o‘tkazish» rejasi haqida ma’lumot olgan. Retkliff Putinni ehtimoliy eskalatsiya oqibatlaridan shaxsan ogohlantirish uchun kelgan;

  • 4. Eron omili: Vashington Tehronga qarshi yangi bosim kampaniyasini e’lon qilgan bir paytda, AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlikda Rossiyaning ittifoqchilik pozitsiyasi muhokama qilingan bo‘lishi mumkin.

AQSHning Ukrainaga iltimosi va birjadagi «sakrash»

MRB rahbarining Moskvaga kelishi harbiy va iqtisodiy jarayonlarga ham darhol ta’sir ko‘rsatdi:

  • Zarbalarni to‘xtatib turish so‘rovi: «Axios» va «Financial Times» ma’lumotlariga ko‘ra, Vashington Kiyevni Moskvaga yuqori martabali delegatsiya borayotganidan ogohlantirgan hamda 26 avgustgacha Moskva, Sankt-Peterburg va Rossiyaning shimoliy hududlariga dron va raketa zarbalari bermaslikni so‘ragan;

  • Mosbirja reaksiyasi: Retkliffning tashrifi haqidagi xabarlar tarqalishi bilan Mosbirja indeksi keskin 3 foizdan ortiqqa o‘sib, 2141,46 punktgacha ko‘tarildi. Samolyot «Vnukovo»dan uchib ketgach esa ko‘rsatkichlar yana pasaydi.

Jon Retkliffning bir necha soatlik ushbu parvozi katta siyosiy parda ortida global xavfsizlik bo‘yicha muhim kelishuvlar yoki qat’iy ogohlantirishlar almashilganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliEfiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliBugun, 05:51Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Bugun, 05:411000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi