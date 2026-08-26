Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldi

·72·Jamiyat
Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldi

Qarshi shahrida 19 yoshli yigit bankomatni temir arra yordamida buzib, o‘z mablag‘ini karta orqali 70 marta o‘tkazgan. Uning qilmishi sudda fosh etildi.

Ma’lum bo‘lishicha, yigit tungi soat 03:00 atrofida shahardagi savdo do‘koni yonida joylashgan Paynet bankomatini temir arra bilan buzgan.

U dastlab bankomatga 200 ming so‘m solib, ushbu mablag‘ni qarindoshiga tegishli plastik kartaga o‘tkazgan. Keyin esa bankomatning pul saqlanadigan qismini ochib, o‘zi kiritgan mablag‘ni qaytarib olgan.

Yigit shu usuldan 70 marta qayta-qayta foydalanib, plastik kartaga jami 14 million 179 ming so‘m o‘tkazgan. Keyin mablag‘ning bir qismini bankomatdan yechib olib, shaxsiy ehtiyojlariga sarflagan.

Tergov davomida uning boshqa jinoyati ham aniqlangan. Yigit tungi vaqtda «Paxtazor» MFY hududidagi ko‘p qavatli uy oldida o‘tirgan qizdan qiymati 4 million so‘m bo‘lgan telefonni olib qochgan.

Sud yigitni ushbu jinoyatlarda aybdor deb topib, unga 1 yil 7 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Bugun, 13:231 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?Bugun, 10:40IIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiIIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiBugun, 10:1626 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladi26 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 09:2608:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?Bugun, 07:04Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Bugun, 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi