Xitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdi

·40·Dunyo
Xitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp mamlakat energetika infratuzilmasida milliy favqulodda holat (CHS) rejimini joriy etish to‘g‘risidagi maxsus farmonni imzoladi. Mazkur hujjat AQSH energetika tizimiga xorijdan — xususan Xitoy va boshqa «nomaqbul» davlatlardan uskunalar, ehtiyot qismlar hamda dasturiy ta’minot olib kirishni to‘liq taqiqlash yoki keskin cheklash huquqini beradi.

Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, xorijiy kuchlar AQSHning mudofaa tizimi, tezkor qutqaruv xizmatlari va iqtisodiyotini ta’minlovchi elektr tarmoqlaridagi zaif nuqtalardan foydalanish xavfini tobora oshirmoqda.

«Yashirin raqamli tuynuklar»: Cheklovlarning asl sababi nima?

Farmonda xorijiy uskunalar milliy xavfsizlik uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri kibertahdid tug‘dirishi alohida qayd etilgan:

«Ayrim xorijiy subyektlar AQSH elektr energiyasi tizimidagi zaifliklarni tobora ko‘proq yaratmoqda va ulardan foydalanmoqda. Ilgari amal qilgan minimal cheklovlar xorijiy tashkilotlarga ushbu tizimlarga ta’sir o‘tkazish imkonini berdi.

Masalan, xorijda ishlab chiqarilgan uskunalarda boshqa davlatga masofadan turib ulanish imkonini beruvchi yashirin raqamli „bekdorlar“ (backdoors) bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, xorijiy ta’minot zanjirlariga qaramlik xalqaro savdodagi uzilishlar paytida AQSHni energiyasiz qoldirish xavfini tug‘diradi», — deyiladi rasmiy hujjatda.

Qanday taqiqlar joriy etildi? 4 ta asosiy cheklov

Yangi qarorga ko‘ra, amerikalik energetika kompaniyalari uchun quyidagi qat’iy talablar kuchga kirdi:

  • Import va o‘rnatish taqiqi: Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan yangi xorijiy transformatorlar, generatorlar, quyosh panellari invertorlari va tarmoqni boshqarish tizimlarini olib kirish hamda o‘rnatish to‘xtatildi;

  • Ishlab turgan texnikani demontaj qilish: AQSH Energetika vazirligi allaqachon ishlab turgan xorijiy uskunalarda yashirin raqamli zaifliklar aniqlansa, ularni majburiy tarzda tarmoqdan uzish, izolyatsiya qilish yoki butunlay olib tashlash huquqini oldi;

  • Dasturiy ta’minot blokadasi: Nafaqat uskunalarning o‘zi («temirlar»), balki xakerlar tarmoqni boshqarishiga yo‘l ochib berishi mumkin bo‘lgan xorijiy dasturiy tizimlar (proshivkalar va masofaviy boshqaruv tizimlari) ham taqiqlandi;

  • Mahalliy mahsulotga ustuvorlik: Federal xaridlar qoidalari qayta ko‘rib chiqilib, faqat AQSH ichida ishlab chiqarilgan mahalliy energetika jihozlariga ustuvorlik berilmoqda.

Xitoy bozoriga kuchli zarba

Hujjat matnida to‘g‘ridan to‘g‘ri Xitoy nomi keltirilmagan bo‘lsa-da, asosiy zarba aynan Pekinga qaratilgani yaqqol ko‘rinib turibdi.

Bugungi kunda Xitoy qayta tiklanuvchi energetika va elektr tarmoqlari uchun zarur uskunalarning eng yirik global ta’minotchisi hisoblanadi. Xususan, dunyo bo‘yicha quyosh energetikasi komponentlarining 85 foizga yaqini va yuqori quvvatli transformatorlar bozorining ulkan qismi Xitoy kompaniyalari hissasiga to‘g‘ri keladi. Trampning mazkur qarori global texnologik qarama-qarshilikning yangi bosqichini boshlab berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!Bugun, 19:07Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiNina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiBugun, 18:10Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiBugun, 15:51Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi