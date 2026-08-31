Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi

·64·Dunyo
Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi

Nijniy Novgorodlik 19 yoshli talaba Anna Gorshkova may oyida Tailandga borganidan keyin yaqinlari bilan aloqani uzgan. Oilasi qiz odam savdosi yoki majburan ushlab turish qurboni bo‘lgan bo‘lishi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda.

Anna Nijniy Novgorodda universitetning ikkinchi bosqichida geodeziya yo‘nalishida tahsil olgan. Yaqinlarining aytishicha, u pulga ehtiyotkor munosabatda bo‘lgan, ota-onasi bergan mablag‘larni jamg‘arib borgan. Qiz hatto akasiga 350 ming rubl qarz bergan.

May oyining o‘rtalaridan Anna akasiga qarzini qaytarishini so‘ragan. Shundan so‘ng u jamg‘argan mablag‘larini olib, yo‘lga chiqqan. 19 may kuni Rossiyadan Xitoyga uchgan, 21 may kuni esa Xitoydan Tailandga yo‘l olgani aniqlangan.

Oradan bir necha kun o‘tib, Annaning onasiga qizidan xabar kelgan. Unda Anna o‘zini yaxshi his qilayotganini, hech kim uni o‘g‘irlamaganini va o‘z orzusi sari ketayotganini yozgan. Shuningdek, yaqinlaridan uni qidirmaslikni so‘ragan. Shundan keyin u boshqa aloqaga chiqmagan.

Ota-onasi qizining iltimosiga qaramay, uni qidirish bo‘yicha huquq-tartibot organlariga murojaat qilgan. Keyinchalik oila Annaning Xitoy orqali Tailandga borganini aniqlagan. Ayrim xabarlarda politsiya jinoyat ishi qo‘zg‘atishni rad etgani aytilgan.

Yaqinlari Anna o‘z xohishi bilan bunday safarga chiqib ketganiga shubha qilmoqda. Ularning ta’kidlashicha, qiz yaxshi o‘qigan, jiddiy nizolari bo‘lmagan va oila a’zolari bilan yaqin munosabatda bo‘lgan. Shu sababli ular uning o‘g‘irlangan yoki majburan ushlab turilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq hozircha bu versiyani tasdiqlovchi rasmiy ma’lumot yo‘q.

Avvalroq Tailand va Myanma chegarasi yaqinida kaltaklanganlik izlari bo‘lgan, holsizlangan 19 yoshli rossiyalik qiz topilgani haqida ham xabarlar tarqalgan edi. Biroq Annaning akasi unga yuborilgan suratni ko‘rib, topilgan qiz uning singlisi emasligini tasdiqlagan.

Ayni paytda Annaning oilasi uni qidirishda davom etmoqda. 23 avgust kuni qizining otasi Tailandda politsiyaga murojaat qilgan. Oilaga Anna 15 iyun kuni Chonburi viloyatining Na Jomten hududidagi mehmonxonada ko‘rilgan bo‘lishi mumkinligi haqida ma’lumot kelib tushgan. Politsiyadan hududdagi videokuzatuv kameralari yozuvlarini tekshirish so‘ralgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiHurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiBugun, 13:47Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)Bugun, 13:04BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar